whois2010 написав:

... бо в Україні такого бути не може.Спілкувався з комбатом бригади ТРО, він розповів таку брехню: була собі людина-рпідприємець, ФОП. Його контора виробляла засоби РЕБ для ЗСУ. Не знаю, як вони їх реалізовували - за волонтерські кошти, за свої, за пожертви, чим платив зарплатню і купував комплектуючі і обладнання. ФОПам не дають статус підпр-ва критич.інфрастуктури, їх не існує в цьому сенсі для держави. Це преамбула.Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування):- Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення...- І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ.- Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції?- Так у тебе ж все є-.....?- Нам п... Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке.Лише два вороги: росія та влада України.