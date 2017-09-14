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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 143091431014311143121431314314>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:59

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.

Я описував що навіть падіння до 30 млн яке МОЖЛИВО відбудеться на протязі наступних 30 років - для України не страшне, бо Україна вже мала два періоди тільки в 1900+ роках , коли кількість українців була менше 30 млн.

Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
С 1991 года, когда Украина стала независимой, количество ее населения из-за миграции и войны сократилось с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.

Источник: вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов в интервью изданию Die Welt

там же
По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, весной 2025 года до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/12/7497876/

Я уже какой раз говорю: в 1900+ рождаемость по Европе какая была? - под 8. А сейчас какая? - 1.2?..
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:00

  detroytred написав:Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
Дурень він і з вищою освітою дурень.
Якщо ти мої ПРОПОЗИЦІЇ до інших типу
РОБИ як Я
порівнюєш з діями комуняк в яких
НАМ все можна-вам гулаг...

То що ще можна почерпнути розумного з інших твоїх фантазійних заяв?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:04

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Не повезло человеку с народом.
Может, ему стоит поискать другой?

він же писав що зменшення населення навіть до 10 млн не критично для України, тобто ще можна повбивати, розігнати як мінімум 15 млн.

Яка з цих двох варіантів Держав більш якісна для власноих громадян і в якій з Держав вищі пенсії?

Тепер розумієте що флайман в підвалі чи будь-який інший неплатник податків працездатного віку - тільки ПОГІРШУЄ життя інших мешканців

Только по приведенным цифрам ответить на вопрос невозможно. :D

життя или, всетаки, статистику ;)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
Давай так
1 Станом на сьогодні нас 42 млн з яких
8 млн - в еміграції
4 млн - на окупованих територіях
2 Як це зміниться-я не знаю , але якщо територія зменшиться - то і кількість на цій території зменшитьс.
Чи зменшиться
На скільки зменшиться
Скільки повернеться і скільки виїде - я не знаю
Але ці цифри не мають відношення до демографії
3 Саме по собі зменшення/збільшення кількості населення - великої ролі не грає.
Якщо населення зменшилось за рахунок пенсіонерів - то виграють працюючі
Якщо населення зменшується за рахунок виїзду сімей - то НІХТО НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ , адже виїхали працездатні і забрали з собою дітей і батьків.
4 Тепер давай по демографії
Припустимо що народжуватись буде 200 000 а помирати 600 000
Перших 30 років - втрата 12 млн.. тобто було 42 стане 30
Але при цьому , нація буде молодшати, а в молодших - більше перспектив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так комедія в тому і полягає, що ти пішов в бізнес, а співаєш, як оті комуняки з маузерами в кожанках.
Дурень він і з вищою освітою дурень.
Якщо ти мої ПРОПОЗИЦІЇ до інших типу
РОБИ як Я
порівнюєш з діями комуняк в яких
НАМ все можна-вам гулаг...

То що ще можна почерпнути розумного з інших твоїх фантазійних заяв?

От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки.
І примушували.

В тебе лише нема важелів влади..., а так би усіх примусив "важко працювати 30 років", економити на сім'ї та собі.... щоб на виході мати лише 14 млн. гривень.
Так то ти природдньо здоровенний спортивний бугай, а менш потужні))) вже б ласти склеїли на цьому а-ля твому шляху до коммунізьму (збагачення).
Ти б усім комуняцько-соціалістичне змагання влаштував - як ти постійно голосиш, що виграв змагання.

А коли б не виходило, то ти б гулагами-трійками досягав би розуміння незгодними та реалізовував би.
Визначивши їх сволотами тощо.
Тому кажу: не вигадуй, а вивчай реформаторів ринків країн.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки.
І примушували.
Де-Біл..
1 Ти різницю між
ПРИМУШУВАЛИ
і
Можеш робити а можеш не робити
В стані УСВІДОМИТИ?
2 Як думаєш
Примусили правильні можновладці українських селян віддати зерно заради кращого процвітання совка..
і що ?
Це дуже покращило життя померлих з голоду?
3 Чи усвідомлюєш
Совок настільки засрав мозок населенню( а ти і тобі подібні і далі пробують засиоати) , що населення НЕ ВІРИТЬ у власні сили.
А зневіра створює потребу в пошуках того сильного який зробить , а сильний це еквівалент членін/сралін.
Це ти хоч розумієш?

Тому сотні таких як я пробували досягнути успіху.
Досягнули десятки... але навіть ті кілька десятків які НЕ ДОСЯГНУЛИ - не вважають себе обдуреними , а стали тим кого
Народна Мудрість ТМ (с)
За одного битого -двох не битих дають..
І саме в сімях цих БИТИХ і виростуть ті хто зможе врахувати помилки батьків і досягнути в подальшому успіху

А які помилки в ждунів?
які в ждунів досягнення?

То що краще, щоб такі як я сповідувати твою теорію ждунізму і сьогодні в україні було не
5% успішних
30% тих хто старається досягнути успіху
65% розчарованих

А 100% розчарованих

Ти хоч це в свою макітру хоч раз закидав?
Ти що всі досягнення в ЗСУ отримав через примус і муштру
чи деколи бувало що показував на успішного курсанта і закликав інших йти його шляхом
Хоч це то не заперечуй.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:28

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Это как? - всего на два ляма за 10 лет упадет?
Давай так
1 Станом на сьогодні нас 42 млн з яких

...

Якщо населення зменшується за рахунок виїзду сімей - то НІХТО НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ , адже виїхали працездатні і забрали з собою дітей і батьків.

..

Припустимо що народжуватись буде 200 000 а помирати 600 000
Перших 30 років - втрата 12 млн.. тобто було 42 стане 30
Але при цьому , нація буде молодшати, а в молодших - більше перспектив.

хорошая прикидка - жаль никак не доказывается. Ну да и пофиг.

А если родители выезжать - как у большинства - отказались. - это тоже стране только в плюс? 🤔

А если не по 200, а по 50? Ну или по 90 - как в 24м. - перспектив будет в два-четыре раза больше, как я понимаю? ;)
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspils ... tatystyka/

Откуда, кстати, "нація буде молодшати" - удельный вес пенсионеров при падении рождаемости только растет?..
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 02 лип, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:30

_hunter

удельный вес пенсионеров при падении рождаемости только растет?


Старих Хантерів віддаємо на утримання Шольцу
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:31

Бандерлогу персонально

Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства- відповідний указ підписав президент України

За даними СБУ, у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії.

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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:33

  Hotab написав:_hunter

удельный вес пенсионеров при падении рождаемости только растет?


Старих Хантерів віддаємо на утримання Шольцу

так после войны он принимать перестанет. - куда потом их девать собираетесь? 🤔
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