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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14318143191432014321>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?

якщо дивитись на вказану тобою суму з/п до 20 тис., то там переважно працюють "алконавто/совко/залежні".
А якщо їх позбутись, бо вони заважають розвитку країни (чи що там ти строчив у своїх простинях), відповідно працювати буде нікому і заклади закриють
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:12

  prodigy написав:
Рішення Пентагону зупинити військову допомогу Україні не лише призведе до загибелі більшої кількості людей в Україні, але й суперечить обіцянкам Дональда Трампа тижневої давнини. Про це пише The Hill із посиланням на членів Конгресу США від Демократичної партії.

Видання нагадує, що риішення про зупинку допомоги ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, який начебто занепокоєний низькими запасами зброї у армії США.

"Якщо це правда, то пан Колбі, який на слуханнях щодо його затвердження на посаді виступав проти військової допомоги Україні та навіть відмовився визнати, що дії Росії рівносильні "вторгненню" в Україну, вживає дій, які неодмінно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових та цивільних осіб", – повідомила демократка з Палати представників Конгресу Марсі Каптур.


команда трампа безпринципні покидьки, горіти будуть в пеклі(якщо існує бог-то існує і пекло), тварюки
це відколи вітер перемінився? Вродь недавно потужний вигідно віддав йому надра :lol: і тут на маєш в пеклі. :lol: в команді трампа багато віруючих християн, на відміну від зелених.
Трамп запропонував мир? Наші не погодились? Чому? Бо війна їм вигідна, вони навчились заробляти під час війни. Он звідки в цього міністра обєнання такі гроші на заставу? Де він їх заробив?
Шо лишається Трампу крім обрізати фінансування?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:14

  Xenon написав:
❗️ WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі
.....понад два десятки ракет Patriot PAC-3....

аж двадцять ракет?? Це мегапотужно. На одну ніч хоч вистачить?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:22

  Xenon написав:
❗️ WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі

За словами співрозмовників WSJ у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

У Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну

https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/2/7519914/

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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:33

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️ WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі
.....понад два десятки ракет Patriot PAC-3....

аж двадцять ракет?? Це мегапотужно. На одну ніч хоч вистачить?

Хватит на пару больших налетов. Их по шахедам не применяют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34

  budivelnik написав:[
То поясни мені
1 Навіщо чиновнику напрягаючись піддавати небезпеці своє перебування в кріслі
Якщо природа це зробить за нього в рази швидше і ефективніше?
2 Спробуй зрозуміти
Що напрягтись ЛЮДИНІ для себе і своїх близьких - резон є , алдже вона прискорює і покращує свої можливості статки.

А тепер зєднай пунк1 з пунктом 2 і зрозумієш про що я...

Це я тобі вже 15 років пояснював, а ти й досі не допетрив.
Що саме самі чиновники, можновладці в США, Польщі і т.д. напружувались і піддавали своє крісло небезбеці, щоб розбити "Стандарт Ойл", лізли в регулювання вільного ринку по лісапеду Кейнса, проводили реформи Бальцеровича і отримували палаючі чучела кози під вікнами; як Куань засуджували близьких (за що могли отримати у відповідь).

Ті ж чеболі в Кореї створювали Хюндаї і т.д.
Не пересічні корейці самі собі, а чеболі за підтримки-сприяння держави чиновників.
А потім на цих підприємствах працювали пересічні..
І збагачувалися...
Всі разом... і багатії, і пересічні.

Навіть забиті і комуняцько маодзедунські китайці і те саме завдяки управлінцям мають оті досягенння...
Змінилась лише мета управлінців.

Тільки в тебе відсеб'ятинні єралашики а-ля поки вимруть якісь єралашикові совкозалежні в Неньці та кожен підійде до дзеркала.
Не вигадуй дурниць, вивчай фахівців практиків-реформаторів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:39

  prodigy написав:
Рішення Пентагону зупинити військову допомогу Україні не лише призведе до загибелі більшої кількості людей в Україні, але й суперечить обіцянкам Дональда Трампа тижневої давнини. Про це пише The Hill із посиланням на членів Конгресу США від Демократичної партії.

Видання нагадує, що риішення про зупинку допомоги ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, який начебто занепокоєний низькими запасами зброї у армії США.

"Якщо це правда, то пан Колбі, який на слуханнях щодо його затвердження на посаді виступав проти військової допомоги Україні та навіть відмовився визнати, що дії Росії рівносильні "вторгненню" в Україну, вживає дій, які неодмінно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових та цивільних осіб", – повідомила демократка з Палати представників Конгресу Марсі Каптур.


команда трампа безпринципні покидьки, горіти будуть в пеклі(якщо існує бог-то існує і пекло), тварюки


Ні надр, ні зброї.
Потужно.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:56

  Xenon написав:
❗️ WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі

За словами співрозмовників WSJ у Білому домі та Конгресі, у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували, серед іншого, "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

У Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну

https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/2/7519914/

принили раніше, зараз об"явили, але не все так однозначно
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 лип, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:57

  Schmit написав:Ні надр, ні зброї.
Потужно.

Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю. Не було б Schmit, і подивитись нічого з ютубу. А так завжди скаже слово Потужно. І прям бачу чоловіка який все може. Але ж ті 73%...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:09

піськов заявив, що, мовляв, чим менше зброї отримає Київ, тим швидше завершиться "СВО".

Він, зокрема, привітав рішення Вашингтона призупинити постачання певної зброї Україні.
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