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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14319143201432114322
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:39

  Сибарит написав:Почему они до сих пор все не уничтожены, Я не понимаю.

потому, что война - "экзистенциальная"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:57

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
якщо дивитись на вказану тобою суму з/п до 20 тис., то там переважно працюють "алконавто/совко/залежні".
А якщо їх позбутись, бо вони заважають розвитку країни (чи що там ти строчив у своїх простинях), відповідно працювати буде нікому і заклади закриють
Ти свої хворі фантазії на мої дописи - не розповсюджуй...
1 Наведи мені цитату де я пропонував ПОЗБУТИСЬ силовим чи примусовим методом тих хто совко/алко залежний?
2 Друге питання, що
а - совкозалежність в Україні природним(еволюційним шляхом) зменшується з швидкістю приблизно 2% на рік( просто помирають носії ідей совка)
б - я пропонував совко/алкозалежним або змінити стиль життя( вилікуватись від залежності) , або перестати плакатись про своє важке життя( як це робиш наприклад ти)
3 Кожен з тих хто ЗМОЖЕ підняти рівень своїх доходів, навіть у випадку якщо для цього йому потрібно буде перейти в двірники Нафтогазу з директора школи - просто повинен це зробити, бо в нього життя ОДНЕ.

Тому повторю питання
Яка логіка привела тебе до того що треба ЗАКРИТИ лікарні/садочки/школи
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:11

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:а яка така логіка привела до висновку про закриття лікарень при наявності хворих?
звідки випливає що треба закрити садочки і так далі ?
якщо дивитись на вказану тобою суму з/п до 20 тис., то там переважно працюють "алконавто/совко/залежні".
А якщо їх позбутись, бо вони заважають розвитку країни (чи що там ти строчив у своїх простинях), відповідно працювати буде нікому і заклади закриють

Тому повторю питання
Яка логіка привела тебе до того що треба ЗАКРИТИ лікарні/садочки/школи

ладно лікарні/садочки/школи - что там с "молодящейся нацией“? 🙄
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що саме самі чиновники, можновладці в США, Польщі і т.д. напружувались і піддавали своє крісло небезбеці, щоб розбити "Стандарт Ойл", лізли в регулювання вільного ринку по лісапеду Кейнса, проводили реформи Бальцеровича і отримували палаючі чучела кози під вікнами; як Куань засуджували близьких (за що могли отримати у відповідь).
А я тобі сто разів відповідав
Чиновники в США чи Польщі - мали підтримку , ба більше - зобовязання від свого населення це робити
І спирались в своїх діях на ОСНОВНУ масу населення
В той час коли в Україні не змогли в 2008 році заявити про вступ в НАТО бо більшість населення- було проти...
Пройшло 15 років і що? так педераційники напали , але так НАТО не обіцяє навіть Європу прикривати , але якщо буде опитування то більшість за вступ в НАТО.

Тому ще раз для теоретико-фантазерів...
Є одиниці які згодні спалити своє життя за свої ідеї
Але якщо ідеї цих одиниць не підтримуються більшістю активного населення- то ці ідеї можуть бути зреалізовані тільки через ломку суспільства з частвоким винищенням еліти у всіх галузях.

Я ж тобі показав
За 30 років України
Совків стало менше на ______50% (еволюційний процес)
Капіталістів стало більше на 5% (революційний процес)

Тобто тих хто ДЛЯ СЕБЕ погодився НАД СОБОЮ і своєю сімєю провести ломку совкових стереотипів - в 10 разів менше ніж тих кому ці стереотипи потихеньку ломає природа.

Саме тому ти і не в стані вкурити , що кожанка і маузер це цікаво в 1950 , і дуже ризиковано в 1937...
Тобто ті активні 5% які ризикнули - мали мотивацію підняти свій рівень і точно розуміли , що підняти рівень в Державі загалом при такій наявності совкозалежних - вони не зможуть
Саме оцей ВЛАСНИЙ вибір що робити відрізняє капіталізм від совкізму..
в совку все підчинено ідеї совка
в капіталізмі- ідеї збагачення(на первинних етапах по яким нам ще десятки років йти)
Тому той хто має право вибору.. той вибере ту галузь в якій досягнення успіху є більш реальним і менш затратним.

А ти що пропонуєш
Щоб людина яка розумніша від мене ( бо повинна перебудувати Державу а не ларьок )
Пішла в можновладці щоб спалити там своє життя так нічого і не добившись?

От поясни
Чи змінився хоч на міліметр твій світогляд від наших дебатів?
А ти ж не самий тупіший серед совків яким всі винні...
Тобто розумного совка 15 років спілкування з капіталістом ні на міліметр не зсунули свідомість в сторону капіталізму, але виявляється є такі ГЕНІЇ які могли б це зробити з десятком мільйонів менш розумних совків...

Тобто як ідея
Прийде Мессія і все зробить
це має право на існування так само як і ідеї комунізму чи статті рікардо...
А як практична реалізація - то це вже до таких як я, а наш досвід каже
Треба вирішувати спочатку те де
а - спочатку вирішувати ті завдання які потребують для вирішення менше ресурсів і дають більшу віддачу
б - можна вирішити наявними засобами і ресурсами

І саме тому влада у чистому вигляді мене не цікавить.
В мене відсутні реальні засоби(точно так само як вони відсутні в демократично обраних можновладців), щоб досягнути результатів яких вимагає суспільство
Для того щоб такі як я пішли у владу, треба щоб суспільство ЗМІНИЛО своє бачення..
А як воно це буде робити ( через концтабори але швидко , чи через покоління еволюційно) - мене якби не цікавить
Я за своє життя встиг підняти рівень якості життя своєї родини років на 30 вперед по відношенню до середньостатистичного рівня України.
Тобто СВОЄ завдання перед СІМЄЮ я виконав
ПС
До речі і завдання перед Україною я також виконав... так як підняв рівень життя для всієї України на 5 хвилин.
Це все що я міг для неї зробити.
Якби кожен зробив так само - то ми б були на 30 років попереду.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:22

А кто-то может объяснить - почему удаляются вполне патриотичные посты? - про 0,1 ляма дополнительных добровольцев. :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Это в какой математике 4 составляет бОльшую часть от 8
Я там округлив, хотів написати 4 000 001
Але чомусь лінь мене стримала
Ти вже вибачай що я так вільно повівся з визначенням левова частка.
ПС
я там ще багато чого спростив
наприклад ШІ дав 618 000 ОФІЦІЙНО зареєстрованих алкозалежних
а я припустив що в 4 млн ( вибачаюсь в 4 000 001) є 1 млн алкозалежних....
Правда ті хто зареєстровані ті навряд чи взагалі працюють , все більше по алкодиспансерам і психлікарням час проводять
Але надіюсть ти мене пробачиш за такі вільні трактовки
Особливо коли згадаєш що ти особисто якщо приводиш якусь інформацію то виключно з ПІБ, місцем проживання і довідками які це підтверджують..

ПС
Вже якось пояснював
Якщо форум - то інформація на форумі є приблизною і без зайвих уточнень по деталям
Тобто
Обговорюємо суть яка займає 50-70% від фрази
а не ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%...
це хоч зрозуміло
Бо спроба на форумі обговорювати речі які для 99% тут присутніх є невідомі( тобто теорії типу рікардо/кейнса/бальцеровича)
не обговоривши речі з якими 99% постійно стикаються - доцільність націнки і її розмір на ларьку, чи розмір оподаткування зарплати на єдиному в порівнянні з загальною системою
Це просто спроба створити димову завісу яка прикриває власну відсутність тих чи інших знапнь.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шо там, зрада, чи ще ні ?
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:36

  _hunter написав:А кто-то может объяснить - почему удаляются вполне патриотичные посты? - про 0,1 ляма дополнительных добровольцев. :shock:

Тому що у вас малувато поваги до держави. Коефіцієнт патріотичності взагалі від'ємний. А коефіцієнт капітуляційності аж можна у статус ВК вставляти як прапор свого для фсб )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:36

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Это в какой математике 4 составляет бОльшую часть от 8

Вже якось пояснював
Якщо форум - то інформація на форумі є приблизною і без зайвих уточнень по деталям
Тобто
Обговорюємо суть яка займає 50-70% від фрази
а не ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%...
це хоч зрозуміло

а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"
Не буде
я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку
Але розуму щось пояснити - в тебе малувато
Зате три рази за 36 годин перепитати -вистарчило
Так і живемо.
Там помилка в 20%
Тобто якщо 30 років будуть народжуватись по 200 000 , а помирати по 600 000 то середній вік громадянина України зросте з 42 до 51 року..
Я вибачаюсь
Не знаю правда що правильніше
може я краще зміню діапазон з 0,001-5% до 0,001-20% . і тоді ти в дупі?
budivelnik
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  #<1 ... 14319143201432114322
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