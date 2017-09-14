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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14321143221432314324>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:53

  yanyura написав:
Как «Телеграм» связан с ФСБ
За инфраструктуру мессенджера отвечают те, кто обслуживает секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами
10 июня 2025

И что? 🤔 - старая аксиома: "не страшно, когда твою переписку читают чужие спецслужбы - страшно, когда читают свои"...
Но да, Военную Тайну в Телегу лучше не писать :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:03

budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:
Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до війни на Батьківщині, перебувають за кордоном. Це приблизно понад 10% довоєнного економічно активного населення країни. Через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм.
Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу "Українці стають старшими...
Марчак зауважила, що внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. ...
Вона зауважила, що тренд на старіння населення продовжиться. Але при цьому, за словами Марчак, лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. Крім того, для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.
https://delo.ua/news/cerez-demograficnu ... e_vignette

А відтік молоді триває далі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:14

мне цитують депутати))

Нам все говорят, мы вас будем поддерживать «до останнього». До чего «останнього»? - нардеп Анна Скороход
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:22

  Ой+ написав:budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:
Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до війни на Батьківщині, перебувають за кордоном. Це приблизно понад 10% довоєнного економічно активного населення країни. Через демографічну кризу Україна має викорінити ейджизм.
Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу "Українці стають старшими...
Марчак зауважила, що внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%. ...
Вона зауважила, що тренд на старіння населення продовжиться. Але при цьому, за словами Марчак, лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. Крім того, для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.
https://delo.ua/news/cerez-demograficnu ... e_vignette

А відтік молоді триває далі.

Загалом, тенденція дуже не втішна. Ще взимку чоловіків 50+ майже не мобілізували. У родича (56 років) питали рік народження і навіть не перевіряли документи. Але "пєрємірія" не вийшло, бригади знекровлені і тепер мобілізація і людоловство поновилося з новою силою. В понеділок зранку бусифікували директора діючого підприємства, яке надає послуги приблизно 12000 домогосподарств - діючи договори, постійна послуга. Людина 1972 р.н. На критичку не витягують. Але діяльність ліцензійна і ліцензії не на підприємство, а на директора оформляються. Тобто, при мобілізації директора-ліцезіата дпідприємство має зупинити діяльність. ТЦК ці аргументи пох.
В понеділок же у іншого знайомого бусифікували двох працівників у віці 55 років, їхали на об'єкт. Там є статус критички. Каже, не бронював їх, бо старців же не мобілізували, віддав бронь екскаваторщикам та зварювальникам.
10 червня до себе на ТОВ було працевлаштовано 4 робітника. Двох одразу забронювали. На інших двох 22 червня (через 12 днів після працевлаштування) прийшов припис з ТЦК - давай їх нам. Люде звільнилися і пішли сидіти вдома. ЗСУ не отримало воїна, економіка втратила працівників. І взагалі тепер не зрозуміло, як проводити найм фахівців, якщо їх за два тижні забере ТЦК.
Напрям руху хєровий: магістратури, інвалідності і т.і. кастрирувані. Зара вигрібуть старців, їх вистачить нехай на пів року. Потім ще поріжуть критичку, це ще пів року людей для ЗСУ. Потім з'їдять 21-25, це ще рік. Хто залишиться в країні крім 10 млн пенсів? Претензія навіть не до дибільної влади, а взагалі...
Людей нема ні в ЗСУ, ні на роботу не можна найняти нікого. Все дуже хєрово
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?

перший рік-два здається працювала по схемі 90 днів там, 90 вдома. Потім зробила робочу візу. І десь на 3-4 році забрала дитину вже назовсім
  stm написав: Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?

немає вона там квартири, але що з того? в неї і вдома фактично небуло власного житла.
їздить на море, бачив її до і після Чехії, візуально небо і земля, видно що людина тратить на себе гроші як в останній день :lol: (працюючи нянею ходила з кривими зубами), нострифікувала диплом а дочка здобуває європейську освіту. Що в неї не так?
По вашому ті хто в Манхеттені працює арендуючи житло, теж лохи, краще б в Бердичеві працювали в собесі, але зато в бабулиній квартирі? Поясніть до чого ви клоните.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Випуск 2016 (набір 2012?) … 15 винищувачів на випуск.. Взяли мабуть десь 20.. Хто в 2012 році думав про війну ..

https://www.facebook.com/share/v/1AT2fU ... tid=wwXIfr


Мій випуск 1998 випускав десь 120 винищувачів
(Набір був під 200)
Після першого контракту попрощались десь половина
На війні з 2014 було вже десь пару десятків.
На війні в 2022 літало вже десь 10 (включно зі мною).
Зараз десь мабуть не більше 3-5 в строю (решта загинули , я на радість Барабашова не в їх числі).
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:52

Постійна рубрика для Хантера «рєдчайшая случайность».

Наша відповідь за вбитого комбрига:

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... KuhMBoA_uQ
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:10

Ждем новостей?..
Розпочинається розмова Трампа і Путіна

Завтра президент США розмовлятиме із Зеленським.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:12

  _hunter написав:Ждем новостей?..
Розпочинається розмова Трампа і Путіна

Завтра президент США розмовлятиме із Зеленським.

Начинай волноваться за свои 500 ойро ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:22

  stm написав:Успіх
АндрійМ і я мають не тільки різний гендер але і підхід до проблем. Я не буду тікати, і так щось я можу для війська але не все. АндрійМ же розказує, що ось він не народжений для війни. Що взагалі нічого не винен тому що багато пережив і переживає. )
Успіх, я не вважаю що багато чоловіків труси, навпаки, ми би не встояли при багатьох боягузах і корупції. В Україні багато як чоловіків на плечах котрих все стоїть, так і жінок.
А є в Монреалі АндріїМ яким би життя у новій країні налогоджувати або допомогти страждальцю Бетону. Але як і гарні руські ламаються на питанні чий Крим, так і гарні АндріїМ ламаються на слові "Допомогти" )))

Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.

Касательно слова "помочь". У Вас комплекс Будивельника? Вы, как и он, считаете, что-то только Вы и он что-то делаете и помогаете? Другие, которые не кричат об этом на каждом углу, нет? То, что Вы тут о себе, прекрасной, рассказываете, не делает Ваши слова правдоподобными. Ляпать языком Вы умеете. Это уже все поняли. Вы который год грозитесь пойти в армию, но всё никак не можете до неё дойти, и не дойдёте.

Никто не рожден для войны. Никто. Даже те, кто пошёл на фронт добровольно, для войны не рождены. Но Вы же не можете понять о чём я пишу, правда? Украина - такое же Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все. У нас нет разных гражданств, когда у одних граждан есть определённые обязанности, а у других вообще никаких нет. Конституция у нас одна для всех, и обязанности там одни для всех, а про "биологию" ровно ноль слов. Вот, Вы могли бы уже давно в армии быть, но предпочитаете на форуме писать разные бесмысленницы и рассказывать о том, как Вы платите ПДВ, так никто больше в Украине его не платит. И объяснить можно ли всем другим гражданам ограничиться уплатой налогов, а не идти в армию вместо Вас, Вы не можете.
АндрейМ
 
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