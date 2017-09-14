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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:22
d44 написав:
Бетон написав:
Только что над головой сбили шахед
. Вижу взрыв, ожидаю волну, окна открыты. "Хлопок"
И сразу подумалось, какое красивое небо сейчас, нужно насладиться
...
Цей візг зі стрікотнею кулеметів та вибухи це просто піпець навіть для мен, дорослого дядьки. Це ж скільки дітей стали псіхами та пенсіонерів проживе тепер менше.
...
Та да... Но со стороны Львова кажется, что "ментальный настрой" (или как там было?) в стране важнее демографии...
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:36
Успіх написав:
Питання до всіх!!!
d44 написав:
збивають рівно нікуя.
Якщо вам би сказали і на 100% запевнили, що війна на Марсі ВЖЕ
програна - ваша реакція і що ви б зробили/почали робити?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:40
fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
залишилось аргументувати НАХІБА їм це все, якщо існуючий стан речей їх цілком влаштовує.
рецепт краху ЄС від флер: прийняти до ЄС найбільшу країну Європи, найбільш корумповану, з найбіднішим населенням, сотнями тисяч учасників БД з птср, яка при тому воює з найбільшою країною світу
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:23
fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
флер, Україну не приймуть до єс.
Шо ми їм можем дати з того що іще не дали?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:31
Letusrock написав: fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
залишилось аргументувати НАХІБА їм це все, якщо існуючий стан речей їх цілком влаштовує.
рецепт краху ЄС від флер: прийняти до ЄС найбільшу країну Європи, найбільш корумповану, з найбіднішим населенням, сотнями тисяч учасників БД з птср, яка при тому воює з найбільшою країною світу
Також Хз які дійсні розклади стосовно кінцевої мети-інтересів партнерів відносно самої рфії.
Он той же експерт одночасно розписує, як розпинають та вже ділять шкіру невбитого медведя, і те, що рфія залишиться такою, як є.
Аналогічно: партнери голосять про заморозку по ЛБЗ, а будівельник має "обгрунтовання", що "проблеми виходу на кордони 1991 року існують в головах корисних ідіотів або страшно переляканих...".
Поки все більш схоже на ваш висновок - існуючий стан речей їх цілком влаштовує.
А для України, як для самураїв (сорян, козаків), не треба цілі, для неї є шлях.
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detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:44
Панове, що таке?))
Я розумію, що ви всі боїтеся дати відповідь на моє питання поставлене вище))
Але ж ми говоримо про МАРС!!!
З нами ж таке не трапиться ніколи!©
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:54
Letusrock написав: Bobua написав:
Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗
А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська.
не забудьте виключити світло в Чопі хто буде останнім виходити
Плануєте вертатись? Якщо москвини скажуть “будєшь, мальчік, нашім каральом”?
Не вірте їм. Падли вони...
detroytred написав: Bobua написав:
Але хитродупенки знизили його до менш аніж 5млн... 😒
І навіть ті 5млн не штрафують, не обмежують в правах.
Хай би може вже відкривали кордони? 🤔
Знизили; не штрафують; не обмежують; хай би вже відкривали ----- хто приймає ці всі рішення?
Все у ваших руках, як каже місіонер. Ви не залежите від чужих рішень.
Працювати треба так, щоб не залежати від чужих рішень. Його вам заповіт.
У наших руках лише СЗЧ...
А тотальне СЗЧ -- це не організована еміграція, а люте місиво й мільйони жертв.
Кому то треба? 🤔
Banderlog написав:
А як же деелоїзація?
Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи? 😒
Сибарит написав: Bobua написав:
А там нас Трамп приєднає, і...
депортирует
От падло... 😒
А куди? 🤔
Може в Австралію? Тоді норм... 🤗 Там якраз зима. 🤗
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:57
fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
Нідерланди сказали «ні» трансгендерному експерименту над дітьми.
У Нідерландах парламент зупинив законопроєкт, який спрощував юридичну зміну статі для неповнолітніх.
Парламентська більшість змусила уряд скасувати пропозиції.
А ви як вважаєте: це перемога здорового глузду чи наступ на «права»?
Чи ми в Україні маємо сміливість зупинити гендерну ідеологію до того, як вона візьме верх у наших школах і законах?
Адже це — не просто політика. Це — про наших дітей.
Та про школи, в яких замість математики, літератури чи історії будуть розповідати, що стать — це “відчуття”.
Та про всіх цих лісових, винницьких з Міносвіти та різних совсун з Верховної Ради, які вже нехтують правом батьків виховувати своїх дітей.
Нагадаю.
Минулого року Німеччина ухвалила «закон про самовизначення», який дозволяє будь-кому легально змінити своє ім’я та стать за допомогою простої заяви. Подібний законопроект було прийнято в Іспанії роком раніше, що дозволяє дорослим, а також особам від 16 років, легально змінити свою стать за допомогою звичайної заяви. Діти віком від 12 років також можуть зробити це за судовим дозволом.
Іспанський парламент нещодавно схвалив зміни до Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для тих, хто виступає проти зміни статі неповнолітніх.
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flyman
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:57
prodigy написав:
чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу, стрес дуже
погано впливає на тестостерон, тобто такі чоловіки втрачають інтерес до жінок
......
Таким чином, хронічний стрес перетворює фабрику тестостерону на замкнене коло зі зниженими обертами. Найкращий спосіб його розірвати - навчитися керувати стресом: спати не менше ніж 7-8 годин, займатися спортом (але без перетренованості), частіше бувати на свіжому повітрі, підтримувати дружні та сімейні зв'язки.
а довічна служба в ЗСУ в околицях 0-15 км від нуля скільки здоровя прибавить?
в мене у кума є рідний брат - доброволець з лютого 2022. Записався в ТРО, а так як людина з кафедрою плюс башковита, то до початку 2024 служив в тилу (і в охороні аеропорту нашого і трохи в ТЦК на документах сидів), потім все таки направили закордон на навчання, і вже більше року на передовій.
Уходив молодим 44 річним хлопчиною (худий, підтянутий, завжди себе беріг). Зараз просто дід-розвалюха, постарів візуально більше як на 10 років. І це доброволець та офіцер.
Ви як так поняв тцк не боїтесь але контракт як 60+ теж не підпишете?))
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:00
flyman написав:
який потрібно тримати
А що тримати, якщо в кожного є сусід/сусіди, які готові безкоштовно тебе "тримати"/здавати де треба!
Он недавно в одній п'ятиповерхівці... Щось один мешканець посварився з головою ОСББ(чи може й криве слово їй сказав/був може обурений її діяльністю/станом будинку...)
Так от - на наступний день, до нього на квартиру завітала ця голова ОСББ разом з участковим і тцкашниками!
І... той мешканець вже в учебці...
Шах і мат!©
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 04 лип, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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