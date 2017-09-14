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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14332143331433414335>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:03

  Letusrock написав:
  prodigy написав:чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу

Ви як так поняв тцк не боїтесь але контракт як 60+ теж не підпишете?))

По настоятельным "просьбам" электората ЗП 13229 - похоронен.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23

  Bobua написав:


  Banderlog написав:А як же деелоїзація?


Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?

Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:33

  Bobua написав:


  Banderlog написав:А як же деелоїзація?


Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?


Угу. Не просто корисні.
А є основою будь-якого суспільства.

І саме різноманітні активні меншини конкурують-боряться між собою за владу. Хто перетягне на свій бік оту більшість. Пряниками або примусом...

А те, що ота більшість є джерелом харчування для шустрих-зубастих-сильних ----- да нє сєкрєт(((((
Тільки камуфлюється піклуванням за більшість.

Але і активні один другого жруть залюбки...
Красива картинко - всі жруть ..., об'єднуючись ... по інтересам чи випадково.

Смачного!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:42

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

*🤬 Судитимуть групу, яка продавала фейкові діагнози для ухилення від мобілізації*

У Миколаєві викрили схему, за якою правоохоронець, співробітник ТЦК та директор лікарні продавали фіктивні меддовідки ухилянтам. «Послуга» коштувала $8 тисяч. Усі троє були затримані в лютому 2025 року під час передачі хабаря.

Обвинувальний акт передано до суду.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Как по мне, использование F-16 против шахедов...

В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.

Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.



Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:50

Як там коти?))

  Banderlog написав:Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁



Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))


Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:01

  serg1974 написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Как по мне, использование F-16 против шахедов...

В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.

Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.



Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16

в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:02

так можно выйти на самих себя...

НАБУ провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

https://zn.ua/anticorruption/nabu-prove ... hniki.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:16

  _hunter написав:
  serg1974 написав:
  Сибарит написав:------------------------------
ЛАД
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
------------------------------
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.

Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.

Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16

в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...

Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:19

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  serg1974 написав:Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16

в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...

Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.

могу ошибаться, но их запас есть и в Европе, в отличии от.
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