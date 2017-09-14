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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1433614337143381433914340>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Неприємна новина: Над Києвом було збито кілька Гербер з камерами на підвісі, з CRPA антеною і найголовніше з радіо модемом.

Це означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до рф нереальна, і навіть 100 км до білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — експерт зі зв'язку Сергій Флеш
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:58

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Не совсем так.
Выехать-то можно. И где жить?
Работу там найти сложновато, а аренда стоит как зарплата. А пенсионерам?
А если из села, так тем более - дома какое-никакое хозяйство, курочки там, огород, ещё что, а там?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:🫨 «Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявила конгресвумен США 🗿

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 66480.html


Синдром Безуглой, оказывается, заразный ... ТП

Особенно в части, "запретили" УПЦ МП ...
а мож конгресменша просто віруюча християнка?

Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )

У нас заборонили УПЦ МП ?
Ні, "ваша церква" править служби

А ти, москалик, знов себе проявив ) як ота ТП

Бо ти - "наша церква", до християнства не маєшь жодного відношення
У тебе своє, особисте, московитське православіє

Християн "ваша церква" ненавидить

Православних "ваша церква" ненавидить

"ваша церква" погони КГБ-ФСБ під рясою носить )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Не совсем так.
Выехать-то можно. И где жить?
Работу там найти сложновато, а аренда стоит как зарплата. А пенсионерам?
А если из села, так тем более - дома какое-никакое хозяйство, курочки там, огород, ещё что, а там?
вони живуть і копошаться в городах там де арті сотку платять...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:19

:shock:

🔴"Буде і по 1000 «Шахедів» на добу, і більше. Я нікого не лякаю — це розвіддані", – командувач СБС "Мадяр"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:«Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявил

конгресменша просто віруюча християнка

Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )

У нас заборонили УПЦ МП ?
да. Шоколадний почав гоніння на церкву а Черчіль докручує.
Але хай. Така буде і підтримка владі від віруючих.

Що, методічка змінилась ?
Ти ж за Пороха нещодавно був )

Наведи приклади, де заборона УПЦ МП ? )

Наведи правові акти заборони. Я чекаю

Або не тринди.
Бо брехати, то гріх
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:24

  GALeon написав:️Неприємна новина: Над Києвом було збито кілька Гербер з камерами на підвісі, з CRPA антеною і найголовніше з радіо модемом.

Це означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до рф нереальна, і навіть 100 км до білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — експерт зі зв'язку Сергій Флеш

стільки розумних слів, а по суті? якщо земля не плоска, а поширення хвиль "на цьому діапазоні" може бути через відбиття від поверхні місяця (Флеш дійсно глибоко в темі чи апагаваріть?) то поркуабинепа, і для чого меш до РФ якщо до РБ 100км і "висота підвісу радіо модема" в сябрів може бути навіть в стратосфері з прямою видимістю з Гербери
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 лип, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:36

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Ще є країни, де дають змогу жити безкоштовно 3 місяці. Потім компенсують витрати на житло.
Роботи валом.
Це якесь дивне твердження, що жити Треба де народився. Люди всю свою історію ходять по світу. Це нормально
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:40

  Бетон написав:Ще є країни, де дають змогу жити безкоштовно 3 місяці. Потім компенсують витрати на житло.
Роботи валом.
Це якесь дивне твердження, що жити Треба де народився. Люди всю свою історію ходять по світу. Це нормально


Такий дорослий, а в казки віришь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:48

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Ще є країни, де дають змогу жити безкоштовно 3 місяці. Потім компенсують витрати на житло.
Роботи валом.
Це якесь дивне твердження, що жити Треба де народився. Люди всю свою історію ходять по світу. Це нормально

ну, это же напрягаться нужно, что-то менять, рисковать... А если откровенно - все более менее активные - из глубинки и до того повыезжали.
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