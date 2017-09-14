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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14338143391434014341
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:22

*Ну вот видите... и тут наладилось...

Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств.
Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"...
Spiegel...
"Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..."
Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...

Тем временем... Турция!
Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:24

*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...

"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"...
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.

Какое комильфо в святом семействе райского сада...

Вишенка:
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:42

  detroytred написав:*Ну вот видите... и тут наладилось...

Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств.
Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"...
Spiegel...
"Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..."
Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...

Тем временем... Турция!
Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)

Злі язики теліпають, що ніби йому було щось обіцяно і прокатано, але ж він не терпіла якийсь обіжений хуліганами, а мисливець, тому полоскотав точку G (це не про блондинок). Будем спостерігати далі це кіно.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:45

  detroytred написав:*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...

"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"...
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.

Какое комильфо в святом семействе райского сада...

Вишенка:
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)

Кульгава качка подає голос лебединої пісні.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 02:43

  fler написав:- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)


Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима? Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 08:32

Тут штукатурка посипалась, навіть вікно спостерігача ціле.
https://t.me/Ukraine_365News/104299?single

А тут....
https://t.me/vata_show/21690

"Шахедів не копіюємо, бо у нас є набагато кращі аналоги".
Ну точно кращі.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 08:46

  Hotab написав:Тилові криси, ко-ко-ко..
«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..




Зображення



збори і удар. усе як завжди...

ЗС РФ атакували збори військових, куди прибув комбриг Сергій Захаревич, — "Флеш"

Комбриг 110-ї ОМБр Сергій Захаревич загинув під час "збору". Противник дізнався час і місце та вдарив "Іскандером".

Проблема в тому, що цей захід заздалегідь обговорювали в групі, де було кілька сотень учасників, пише у Facebook експерт із військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Деякі комбриги і командувачі одразу почали писати накази про заборони Signal, WA, про перехід особового складу в інші месенджери. Але так проблему не вирішити", — підкреслює він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/713 ... iskanderom
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 09:09

  katso написав:
  fler написав:- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)


Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима? Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?


90% ємигрантов/релокантов проживають в таких країнах як Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Кіпр, ВБ, Франція, США 25-45 років , вони палко підтримують політику путіна, безсмертні полки, день побєдобєсія

ви мабуть зовсім відірвані від реальності
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  #<1 ... 14338143391434014341
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