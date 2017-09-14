Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ
Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.
Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників. https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html
_hunter написав:"Хорошие сапоги - надо брать (в ЕС)"
Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ
Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.
Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників. https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html
Екзистенційна війна з одвічним ворогом це коли у міністра оборони родина сидить за кордоном і "вірить в ЗСУ". І активи його теж наврят чи в Ощадбанку
Семья министра обороны Умерова живёт в США. Трое детей, его жена, брат и отец - не живут в Украине. Они проживают во Флориде, в городке Бока-Ратон», - глава «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк.
Генерал Герберт Макмастер был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017-2018 годах. В интервью Би-би-си генерал рассказывает о том, какой совет он дал бы Трампу сегодня и как «путинская методичка» влияет на американского президента. .............. И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
Українське ім'я «Олена» виявилося п'ятим у рейтингу одержувачів німецької допомоги Bürgergeld, — Тagesspiegel
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