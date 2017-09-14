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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14340143411434214343>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:53

"Хорошие сапоги - надо брать (в ЕС)"
Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ

Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.

Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників.
https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html

Да... вообще Не відомо :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:56

  _hunter написав:"Хорошие сапоги - надо брать (в ЕС)"
Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ

Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.

Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників.
https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html

Да... вообще Не відомо :lol:

Це потужно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:15

Екзистенційна війна з одвічним ворогом це коли у міністра оборони родина сидить за кордоном і "вірить в ЗСУ". І активи його теж наврят чи в Ощадбанку
Семья министра обороны Умерова живёт в США. Трое детей, его жена, брат и отец - не живут в Украине. Они проживают во Флориде, в городке Бока-Ратон», - глава «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо. Як воно фестивалити в Києві після безсонної ночі не ясно.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:06

yama
Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо


Так само якщо хоча б 50% припинять платити податки. Проте для вас це не проблема ж.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:25

Генерал Герберт Макмастер был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017-2018 годах. В интервью Би-би-си генерал рассказывает о том, какой совет он дал бы Трампу сегодня и как «путинская методичка» влияет на американского президента.
..............
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:34

  ЛАД написав:
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.

вы неправильно выделили :lol: - я поправил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:41

История OlyaUA заиграла новыми красками :D
Українське ім'я «Олена» виявилося п'ятим у рейтингу одержувачів німецької допомоги Bürgergeld, — Тagesspiegel

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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:44

_hunter
вы неправильно выделили :lol: - я поправил.


Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?
А між собою з андрюшкою ви як розподілили, хто останніший?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:50

За крок до перевороту думок©

Що таке хитродупість?
Хитродупість - це коли одні ховаються за надважливістю в тилу, а інші, які СТВОРЕНІ/оплачені для війни - оправдовуються не тим ВОСом і переховуються по тилах!

Як так?©😁


Може Бандерлог/Бобюа теж би хотіли зайнятись "надважливістю в тилу", але ж хитродупенки навідріз НЕ хочуть їх підмінити!

Як так?©
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  #<1 ... 14340143411434214343>
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