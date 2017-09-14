І оплачені жирно, і сарделями відгодовані, і на навчання на дронщика витрачено. А де вихлоп? Тому я поділяю твою стурбованість. Теж не розумію, яка може бути киця, коли гоДували, гоТували, а він наплював на витрачене і сховався під спідницю. Зі словами «ВОС дронщика не той», треба «вос лопатний».
А якщо Успіх помиляється з адресатом? Претензії до жінок і передпенсійного віку залишаються, то зрозуміло. Але, Успіх, це крик души до жінок і пенсіонерів чи невдоволення своїм положенням у діючому часі? Вас як і АндріяМ повинні захистити жінки і пенсіонери? Чи ви не можете знайти своє місце і бути щасливим там де це можливо. Що там каже Одеський адвокат на питання "навіщо чоловіки другий раз одружуються" одразу після звільнення з ЗСУ по догляду? Нічого? Щось тривожні питання як винувата влада у ваших проблемах він висвітлює краще )
На Б - починається, а на удівельник - закінчується!😁
При всіх табличках, ця особа має добре сердце. Це вже декілька разів мало підтвердження матеріально. І згідно табличці ви також входите в 5%, то ви на рівних, просто молодші. Хто з вас двох 5% більш витривалий, якщо б не киця? Ми хочемо програти чи виграти і дати тріумф Хантеру?
«Добровільно» і «по повістці» - це несумісні речі.
Правильне формулювання звучить так: Долярек по повістці був викликаний до ТЦК, де був мобілізований. Добровольці - це люди , які йшли без повістки. Самі. Це не Долярек. Далі держава стала платити доляреку по 100+ К тисяч просто за те, що Долярек мив снаряди і заряджав рації далеко від передової лінії. Долярек був щасливий, нарешті шалені досі небачені гроші на шару. Проте час змінився, і для 100 к (або 3.33 к в день) стало необхідно дійсно хоча б наближатись трохи до фронту. Не в окопах перших ліній, а хоча б за 10км! І 3.33 к грн в день доляреку стали надто ризикованими, бо він отримував на шару і без ризиків, а тут… (осел, який постояв в тіні, на сонці працювати більше не хоче)?
Тому Долярек вирішив придумати план, як незаконно звільнитись. І придумав липові діагнози дружині, проплативши в тилу за довідки. І звільнився. Герой?? Сумнівно. . Маємо надію що хоч не дезертир, і на тому подяка. Було дуже багато пафосних слів про «не можна кидати неньку, яка стікає кровʼю, необхідно служити до останньої краплі, Сам в цей час як раз купляв у Львові довідки, носив хабарі , щоб звільнитись по догляду. Після хабарівв , цими ж руками писав тут про патріотизм, ненька стікаю кровʼю, до останнього на захисті!!! Потім не потягнув програму підготовки дронщиків (8 класів - це 8 класів, розум і здібності самі не зʼявляться, якщо їх нема) За витрачене навчання на дронщика, і пролюблений дрон так і не розрахувався. Зараз корчить з себе захисника. Звичайний тиловий щур, який розжирів на грошах платників податків. І кинув неньку стікати кровʼю.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лип, 2025 16:35, всього редагувалось 2 разів.