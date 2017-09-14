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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14345143461434714348>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:12

  M-Audio написав:
  АндрейМ написав:У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится. Права вообще ни при чём, наоборот, заставить идти на смерть кого-то, кто и так бесправный, как-бы легче и проще.
А вот более интересный вопрос: тысячу лет назад женщины принимали участие в войне или нет? Понятно, что с копьём на лошади не скакали, но что они делали, пока мужчины скакали с копьями на лошадях? Жили обычной мирной жизнью, растили детей, или всё же как-то принимали участие в обеспечении этой войны?

Именно так. За редкими исключениями типа Жанны д'Арк.
Более того, во многих случаях почти все мужчины тоже. Эпоха массовых армий наступила в исторических масштабах сравнительно недавно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:18

  Успіх написав:Ага, стукач прийшов, поскаржився і дописи постирали....

Але я повторю написане тут не мною:
Хотаб-хyйло за гроші/податки пересічних!


Все вірно, але надто емоційно.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:18

  Успіх написав:Де семінарист???
Де той Холява, що так СИЛЬНО хотів залишитись на фронті, але сталась біда чорна - йому стукнуло 60 років...?
І тут такий ШАНС падає на голову!!! >>>>>
  _hunter написав:Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560?

Успіх, атака пенсіонерів здоровим чоловіком це щось нове. Почали ви з умовного вбивства дівчинки хворої на органи для інших хворих дітей. Не зупиняйтеся ))) мабуть авітаміноз, нажаль фрукти будуть ще дорожчі. То неадекватності чоловічої буде ще більше.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:22

  Успіх написав:
  ЛАД написав:А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75 :oops:

Не обижаюсь. Пока. У вас, возможно, ПТСР.
Вы много "відсвічували в тєплік"?
Много знаете людей, которые согласятся на это, понимая, что это наверняка дорога в один конец и при этом, скорее всего, не заберёшь с собой ни одного врага? А, вероятнее всего, и не дойдёшь до места, где надо "відсвічувати в тєплік". Это всё-таки не прогулка по асфальту.
Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго. Вы в последнее время зарываетесь и получаете в ответ. Со временем это будет только чаще.
Так что поправляйтесь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 лип, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:22

  M-Audio написав:
  АндрейМ написав:У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится.

Не нужно (последние 30 лет истории этой страны это доказывают). "большее количество" нужно только при требовании "максимального роста" - и то: при условии "максимального урожая".
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:23

  stm написав:атака пенсіонерів
Ану не перекручувати!
Холява ж неодноразово тут писав, що хотів залишитись, але стукнуло 60...

Що не так?

Його ж слова!

А тут така нагода, такий шанс!
Мрії - збуваються!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:26

  candle645 написав:Все вірно
Як ви там?
Як настрої побратимів навколо?
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:34

ЛАД
У вас, возможно, ПТСР.


Педзапущеність і не закінчена середня освіта (що завадило отримати кваліфікацію дронщика) не має такої абревіатури))


Як ви там?

Все добре, тільки дружина - сапог заплямувала його репутацію борця з вислуженими. Раптом зʼясувалось, що у дружини вже 6 років вислуги, спробуй відмийся від такого 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:39

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.......
К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком? :)
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.

"почему-то"? - вы решили "подправить" слова Генерала Герберта Макмастера. Но почему-то удивляетесь, когда то же самое делают с вашими словами. 🤔

Не перепутал. Или вы хотите сказать, что сразу же после подписания ЗП №13229 - идете в тцк?
Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560? :shock:

Вас в детстве не учили, что врать нехорошо?
Я не подправлял слова Генерала Герберта Макмастера, а только выделил некоторые.
Вы взялись подправлять моё выделение.

Вам уже 74? Или Вы не видите разницу между здоровьем 75-летнего и хотя бы 60-летнего (в таком возрасте каждый год это много)?
Или вы просто дурак от рождения?

Насчёт "перепутал" я, наивный, надеялся, что признаете ошибку и извинитесь. Но нет.
Найдите, где я сказал, что я "в ЗСУ "ни ногой". Найдёте, можете требовать от меня, что угодно.
Не найдёте, разрешите считать вас лжецом, свиньёй и подонком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:42

За крок...©

  ЛАД написав:Вы много "відсвічували в тєплік"?
Много знаете людей, которые согласятся на это,
А хтось там питає "хочеш/не хочеш"???

Копати багато днів(і то, переважно, в сонячні дні) за 1,5км від окопів ворога... - думаю, що це далеко не втікає від "відсвічувати в тєплік"!

Чудом, що нас не засікли дрони, бо посадка була дуже ріденька(мало дерев/кущів)
  ЛАД написав:Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго
Це вже до кінця життя...

Зараз, як щось гудить(швидко проноситься мотоцик, чи ще щось) чи ще якийсь звук схожий на звук дрона, чи звук прилітаючого снаряду... - то моя увага миттєво на це перемикається!(вибухне зараз щось поблизу, чи ні?)
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