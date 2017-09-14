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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14346143471434814349
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 02:11

Hotab
Поражает человеческая ... ограниченность.
Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают.
В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. :)
Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea.
Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади".
Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца?
Может, Андрей и хантер сумеют объяснить?
А, может, не будут ставати в чергу, а родят вместо несознательных женщин? Хотя бы по одному ребёнку? Раз уж они так за равноправие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 02:51

  ЛАД написав:Раз уж они так за равноправие.

Ограниченные люди не понимают того, что равноправие заключается в том, что права и обязанности у нас одинаковые, что все решения в жизни мы принимаем сами без насилия со стороны других людей или государства. Обязанности рожать детей в Украине нет. Я Ваше внимание на это обращал не раз. Когда она появится, то Вы прийдёте ко мне со вопросами. Личный выбор женщины не иметь детей ни Вы, ни государство не осуждаете, а личный выбор мужчины не защищать свой дом и Вы и государство осуждаете. Тут нет равноправия.

Раньше воевали племенами, так как жили племенами, и детей было по 10 штук. Вы хотя бы поинтересуйтесь сколько в Украине бездетных женщин и пар. Это в Вашем представлении все они имеют по одному-двум ребёнку. Нет, не имеют. Поэтому и защита стала вопросом индивидуальным.

Касательно тиграянок. Вы хотя бы почитайте как там к женщинам относятся и почему они «ни одну не оставят». Начиная от того, сколько из них ходят в школу, заканчивая обрезанием, насилием и т.д. Да, они их не оставляют и «защищают» для того, чтобы насиловать самим. Они их собственностью считают. Вот, они и живут, как тысячи лет назад. Вы этого хотите для украинок? Я не понимаю в каком мире Вы живёте. Вы нафантазировали себе мир, которого в Украине нет, и хорошо, что этого ужаса у нас нет.

Равные права и обязанности всегда будут означать угасание традиционных гендерных ролей. Просто, Вам уже этого не понять. Вы всё сводите к биологии, но странно, что в Скандинавии мужчины рожать не начали, хотя и обязаны брать декретный отпуск, а рожают женщины, хотя и обязаны воевать. У них там с биологией всё в порядке.
АндрейМ
 
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