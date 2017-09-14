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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14349143501435114352>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 10:58

Деякі форумчани 4Кгрн пенсії - мабуть плутають з 4Кєвро)))

  _hunter написав:Жаль, на электрику цены сравнить не догадался...
"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото)
...
"За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница — 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату — и это просто ужас!" — подытожил Артур.

https://focus.ua/lifestyle/712349-ceny- ... teshitelny

Цсссссс!🤫
Пересічним - все нормас!👍
Кажуть - "не нити!" :mrgreen:

От з валютної гілки >>>
  reef написав:
  Успіх написав:
  yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁
Але!!!
Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн!
Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅

Скільки можна нити?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:07

Не хочуть форумчани ЧІТКО відповідати на ЧІТКІ питання!

  detroytred написав:Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.

Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.
І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).

Тепер переходимо до:
1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?
Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.
2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?
Бачу: стулити пельку. Чому?
Він щось вимагає-хоче від захисників?


Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.
Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.

Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?
Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.
Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
Ви ще більше розжували і розклали по полицях дописи/думки АндріяМ!
Але тут і далі будуть обговорювати саме АндріяМ, а не суть дописів!
Легше всього звалити все на опонента/поливати його грязюкою...
А от відповісти ЧІТКО на всі поставлені ним ЧІТКІ питання - виявляється слабО всім!!!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не хочуть іоумчани чітко відповідати..

Теж не хочуть з ПТУ-ником спілкуватись..
От біда.. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:14

  flyman написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Оказывается внутренний враг сильнее внешней агрессии
М..да.
Ситуация

Бетон, як там яєчки? )))
Лишень я за вас переживаю. Інші виїхали і розповідають як держава все потрібно ідеально робити, що безумовно знаходить відклик у вас і Успіха, але ніяк не змінює ваше положення у житті...

stm, як там матка?

:mrgreen:
Тут можна перефразувати один відомий вислів: "якщо не хочеш, запліднюватись від своїх, то прийдуть буряти і вже прийдеться запліднюватись від чужих!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:16

  _hunter написав:вирно. Но я на пенсии планировал вернуться на Родину.

К березкам тягне? Розумію ))) Якщо б ви піклувалися за батьків то знали, що НП може посилку доставити до батьків навіть з їжею за 2-5 днів. Хоч раз скористалися такою турботою?
Якщо б Успіх дійсно переживав за пенсіонерів з 4000грн, а не за себе він би знайшов або сам, або держава надала механізм допогти на місячній основі або разово якимсь переселенцям у віці. Але щось заважає цвіту нації з УБД зробити перший крок замість держави. Він нападає на чоловіка який пережив серцевий напад акурат при виконанні обов'язків по рятуванню життя воїна... Успіх, це ж не очечі за 350€, але щось всередині мене хоче вам очі вицарапати, незважаючи на всі заслуги з мого існування. Чому ж це... Навіть не розумію... Але ж є ЛучікиСвітла і АндрійМ, які впевнена вас по-чоловічому зменшенопестливими словами підтримають. Тому що ви друзі. Але більше ніж зменшенопестливими словами, а діями не зможуть, тому що дружба чоловіча то пестощі у приватні )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:17

Оптимістичненько:
*Почитал в Рос СМИ сводку новостей от "военкоров"... )))
Истерикой удафф-ли-тваренЪ...
1. Идет полное осознание написанной РФ Перфокарты...
2. Полное согласие с моими выводами по итогам коридора принятия решений...
3. Полное понимание будущего РФ во внутри и внешне политическом контуре...

Коню понятно, что их задавят и маргинализируют... Но это видимо уже Путь Помпеи. Рим падетЪ.* (С)
___________________________________
*ВСТАВКА: про нашу Перфокарту тут... чтоб не задавали ваприсы...
"Почему я не анализирую вторую Перфокарту? Просто потому, что это лишено смысла... Точка НЕВОЗВРАТА (Демография, Долг, Экономика, Финансы, Инфраструктура, Социум, Религия, Образование...) пройдена в феврале 24 года... Еще с ТЕХ пор - либо подвиг Камикадзе и вечная слава... либо бесславно в море."* (С)
______________________________
Але! на другу перфокарту в нас є відповідь залізо-бетонна: "Ще не вмерла..."
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:25

  Успіх написав:Тут можна перефразувати один відомий вислів: "якщо не хочеш, запліднюватись від своїх, то прийдуть буряти і вже прийдеться запліднюватись від чужих!" :mrgreen:

окулярам за 350 євро без різниці
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:27

Гарантую, що відповідь пересічних була б такою!!! >>>

  Hotab написав:В чорногорських мережевих супермаркетах у відділі солодощів 80% - це Рошен, з кодом «Україна». Приємно здивований..

Якого буя поізносівшийся, створений для війни на податках пересічних українців, під час повномасштабки - тиняється по супермаркетах Чорногорії?

п.с.
Думаю, якщо зробити зараз опитування на вулицях міста Києва, чи інших міст у пересічних з питанням: "якщо б ви знали 10-20років тому, що якщо раптом повномасштабна війна, а військові і колишні військові НЕ підуть у першу чергу(будуть переховуватись в тилах), а будуть йти/будуть заставляти/примушувати саме простих пересічних йти на фронт... - то чи погодились би пересічні утримувати таких ТРУТНІВ на свої податки?"
100% сказали б пересічні - "танунах! Накуя нам такий НЕМОТРІБ треба утримувати стільки років???!" :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:37

  Успіх написав:
  Hotab написав:В чорногорських мережевих супермаркетах у відділі солодощів 80% - це Рошен, з кодом «Україна». Приємно здивований..

Якого буя поізносівшийся, створений для війни на податках пересічних українців, під час повномасштабки - тиняється по супермаркетах Чорногорії?

п.с.
Думаю, якщо зробити зараз опитування на вулицях міста Києва, чи інших міст у пересічних з питанням: "якщо б ви знали 10-20років тому, що якщо раптом повномасштабна війна, а військові і колишні військові НЕ підуть у першу чергу(будуть переховуватись в тилах), а будуть йти/будуть заставляти/примушувати саме простих пересічних йти на фронт... - то чи погодились би пересічні утримувати таких ТРУТНІВ на свої податки?"
100% сказали б пересічні - "танунах! Накуя нам такий НЕМОТРІБ треба утримувати стільки років???!" :shock:

Ніт, тому що людина з ВО розуміє скільки часу потрібно на навчання пілотом. Скільки податків вносить робота на ООН, там ще і валюта заходить у країну щоб на міжбанку не лише НБУ продавало допомогу валютну для стабілізації курсу. Людина без ВО хоче перекласти свої переживання на оточуючих, замість визнати що щось не то у воїна правди, що його так торкають ціни на продукти... Хантер за рублі і родной язык, потирає руки. Ось вони березки на пенсії і второсортний раб без ВО... Який все робить вірно. Атакує тих хто не хоче капітулювати. Підтримує тих хто хоче зїбатися.
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 лип, 2025 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:38

  ЛАД написав:Hotab
Поражает человеческая ... ограниченность.
Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают.
В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. :)
Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea.
Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади".
Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца?

From now on, no Tigrayan will give birth to another Tigrayan.

Це як дослівно перекласти? Мені переклало так:
Відтепер жоден тигранець не народить іншого тигранця

нецивилизованные эфиопы и эритрейцы

це як? Вони не наша цивілізація? :shock:
Water
 
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