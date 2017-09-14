Додано: Нед 06 лип, 2025 20:39

Досвід практика каже наступне

Ймовірність досягнення якогось результату тим менша чим ближчий ти до максимальноможливого результату.

При чому це працює як в сторону хорошого , так і в сторону поганого.

І це ДОБРЕ для простої людини

Адже якщо

досягнення ________ймовірність досягнення

99% від максимуму___________1%

.......

1% від максимуму___________99%



Отже виходить що для кожної конкретної людини , змінити своє життя на +/-10% -можна з ймовірністю в 90%....

Давайте розглянемо простий приклад

Вчителька - отримує 8000 на руки....

Хто винуватий в тому що вона стільки отримує?

Адже вона може піти продавцем і отримувати 15000 грн...



Один тутешній розумник видасть щось типу

Можновладці повинні вивчити теорію рікардо про мінові вартості і з цієї теорії вивести правильну зарплату яка повинна відповідату суспільній значимості праці вчителя....

А примітивний ларьочник скаже наступне

Попит/пропозиція в ринковій економіці балансується ціною

і цей Закон є

а - головнішим від теорії рікардо

б - більш дієвим

в - дає шанси кожній конкретній людині самостійно вирішувати в яких галузях пропонувати свою працю і за які суми оплати.



Тому

в теоретика-винуваті можновладці

в практика - винуваті ті хто ПРАЦЮЄ за 8000 (маючи вищу освіту) коли на ринку море пропозицій в рази вищої оплати для кадровика,бухгалтера, секретаря і так далі...



Тому

Той хто працює і отримує задоволення від праці і не ниє - пофік за які гроші він працює

Тому кому його зарплата не подобається. але він як їжачок колеться/плаче але жре кактус - він мазохіст і це його проблеми

При чому він ще й одночасно є штрейхбрехером, адже у випадку коли на 1 вересня виявиться щовакансії вчителів заповнені на 30%... то хочете вірте, хочете не вірте , але за перший семестр пропозиція зросте на 30-50%