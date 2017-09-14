Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.
Какая хорошая новость
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Додано: Нед 06 лип, 2025 19:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.
Какая хорошая новость
Додано: Нед 06 лип, 2025 19:41
Лісом-лісом зі своїми рефлексіями.
Залишитися в армії ... куском, маючи отакі комплекси, як в тебе. Особливо - досягнень. Оце дійсно діагноз. Паталогія.
За ті декілька років куском ти і овсі загнав цю паталогія за межі меж. Ніззя було тобі куском..
Може б зірочка старшого куска трохи знизила інтоксикацію, але ти й з цим не вспів. Бідолаха..
Додано: Нед 06 лип, 2025 20:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За пів року у Фарцині(школа прапорщиків) мені чітко показали як в армії можна добиватись результату.
Мотиваційних варіантів - практично нуль
роби я я - десь 30%
зачмирити з допомогою колективу - 70%...
Тобто на відміну від тебе мені не треба було свій зад 25 років підставляти - щоб зрозуміти чим це може закінчитись.
А тепер живи з цими знаннями... попу лікуй , щоки надувай...
а змінити вже нічого не можеш
За 25 років використання тебе як чего ізволітє... вазеліну для задниці і книжок для розуму - вже не вистарчить, щоб хоч якось ці 25 років з памяті витерти.
Додано: Нед 06 лип, 2025 20:37
Па сєкрєту.
Тссс... щоб ніхто не почув: ти армію бачив тільки оту свою...
Тому таке уявлення й маєш.
Співчувати не буду. Лише вкажу - бідолаха кусок з портянками та підлеглими солдатами, якого всі мали.
Ніззя тобі було куском. Травма на все життя. Й комплекси усугубив так, що навіть досягнення-мільйони на цивільці вже не рятують.
І це ж яким тупим ти був, що за рік + строкової сам отам нічого не побачив, залишився і тільки в учєбкє прапорів прозрів.
Треш...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 06 лип, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лип, 2025 20:39
на правах вихідного офтопу
Досвід практика каже наступне
Ймовірність досягнення якогось результату тим менша чим ближчий ти до максимальноможливого результату.
При чому це працює як в сторону хорошого , так і в сторону поганого.
І це ДОБРЕ для простої людини
Адже якщо
досягнення ________ймовірність досягнення
99% від максимуму___________1%
.......
1% від максимуму___________99%
Отже виходить що для кожної конкретної людини , змінити своє життя на +/-10% -можна з ймовірністю в 90%....
Давайте розглянемо простий приклад
Вчителька - отримує 8000 на руки....
Хто винуватий в тому що вона стільки отримує?
Адже вона може піти продавцем і отримувати 15000 грн...
Один тутешній розумник видасть щось типу
Можновладці повинні вивчити теорію рікардо про мінові вартості і з цієї теорії вивести правильну зарплату яка повинна відповідату суспільній значимості праці вчителя....
А примітивний ларьочник скаже наступне
Попит/пропозиція в ринковій економіці балансується ціною
і цей Закон є
а - головнішим від теорії рікардо
б - більш дієвим
в - дає шанси кожній конкретній людині самостійно вирішувати в яких галузях пропонувати свою працю і за які суми оплати.
Тому
в теоретика-винуваті можновладці
в практика - винуваті ті хто ПРАЦЮЄ за 8000 (маючи вищу освіту) коли на ринку море пропозицій в рази вищої оплати для кадровика,бухгалтера, секретаря і так далі...
Тому
Той хто працює і отримує задоволення від праці і не ниє - пофік за які гроші він працює
Тому кому його зарплата не подобається. але він як їжачок колеться/плаче але жре кактус - він мазохіст і це його проблеми
При чому він ще й одночасно є штрейхбрехером, адже у випадку коли на 1 вересня виявиться щовакансії вчителів заповнені на 30%... то хочете вірте, хочете не вірте , але за перший семестр пропозиція зросте на 30-50%
Додано: Нед 06 лип, 2025 20:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дурень думкою багатіє
Я був в ЕЛІТІ сухопутних частин( як не як збірник України).
Але ті хто вчився зі мною в Бердичеві -потрапили в просту піхоту...
+ після закінчення школи прапорщиків я на місяць був відкомандирований в піхотну дивізію в Гале...
А після закінчення контракту в НДР , пів-року служив в танковій учебці в Шалях (чечня)
Тому в мене досвіду про армію в рази більше ніж в пузатого викладача плитки в туалеті авіаційного училища
Вибач що я не такий повільний у визначенні що таке добре а що погано...
Мені для висновку треба не
пів року учебка в Бердичеві
пів року розвідка в Німеччині
пів року учебка в Фарцині
три роки прапорщик в еліті
рік прапорщик в Шалях...
До речі перший контракт завжди 5 років
я його чесно виконав
А другий мені вже вистарчило розуму не підписувати , бо все що потрібно я вже побачив
А ти
5 років курсантом зад підставляв і коли міг звільнитись зрозумів що легше нічого не робити з голим задом і тому ще на 20 залишився?
Тебе може й мали..
Але глянь послужний список
учебка-сержант-учебка-прапорщик-старшина роти звідки пішов в учебку-старшина роти в учебці...
Ніби весь час вверх.
Дивно для людини над якою знущались.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 лип, 2025 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лип, 2025 20:55
Я ж і кажу, що ти тільки оту свою армію бачив... Де тебе вазілініли.
А було б хоч трохи мізків пішов би техніком-прапором на ЛА...
Але ти тільки в учєбкє прапорів прозрів навіть про те, де був стргковиком більше року.
Во як історія заграла-то!
Раніше постійно лунало -- вивели з гсвг в чечню і ти одразу звільнився, бо закінчився контракт і совдеп розпався!!!
А тепер: "після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР", ти, виявляється, ПРОДОВЖИВ служити... Рік. В учебці.
Клоун, вище написав, що в учєбкє в в Фацині все зрозумів..., але ... залишився після контракту в гсвг ще й в чечні..
Да ще й в учєбкє.
Ти дійсно ще той клоун.
Тепер зрозуміло звідки отакі комплекси.
Тестю замполіту полковнику РА привіт... хоч ти і співав, що з ним не контачив, але якось він на тебе влинув((
Додано: Нед 06 лип, 2025 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ж кажу - ДУРЕНЬ
я піщов тому що був ЗОБОВЯЗАНИЙ інших вазелінити.
Мені це не подобається, бо я живу по принципу
Не роби того , що не хочеш щоб зробили з тобою.
А тепер поясни мені в чому заслуги(життя прапора-інженера обслуги ЛА)-є кращим/якіснішим від мого?
І ще одне
Як думаєш, по житт - кого більше вазелінили?
тебе твої начальники , а втебе піджилки тряслись бо ти 20 років чотири зірочки як попка дурачок на задніх лапках і боявся щось вякнути щоб не дай бог не викреслили з списків на отримання майора?
чи я ?
в якого прямих керівників з 1995 року - нуль
в якого вказівок що я повинен робити і як - нуль
який за всі свої дії ніс відповідальність тільки перед собою...
Як зрозумієш різницю
Тоді зявиться можливість пояснити тобі чому твої теоретичні знання не коштують навіть ціни книжки з якої ти ц ізнання отримав.
Додано: Нед 06 лип, 2025 21:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І що? в чому тут сермяжна правда?
З Німеччини я виїхав в листопаді 1990 року
З Чечні в серпні 1991 року
Нагадай мені дату проголошення Незалежності України?
І прикинь своїм куцим умішком як вплинула ця новина на моє рішення продовжувати чи не продовжувати контракт?
От дятел
В Фарцині мені ПОКАЗАЛИ інструменти вазелінення людей для отримання результату
Я хлопчик розумний і поки ТЕОРІЮ не перевірю на практиці - рішення не приймаю.
Спочатку маючи інструменти вазелінення і СВОЇ переконання- я пробував більше використовувати СВОЇ а не АРМІЙСЬКІ.
Якийсь час пішов на те щоб побачити , що принцип
ти начальник- я дурак
Для армії -основополагаючий.
Тому я дочекався завершення пяти років перебування в НДР , але так як контракт я підписував прапорщикам то повинен був ще дослужити в СРСР.
Як я дослужував в Чечні (дико корупційна частинка совка) я тобі розсказувати не буду
Я ж практик , а не теоретик
Тому знайшов варіанти які мені підійшли
Це ж ти ать-два-чево ізволітє...
А в мене у Львові сесія по закінченню інститута+ захист курсової... якраз на пів-року і розтягнулась
Я ж ніде нікого не закликав бути святішим Папи Римського
от ти сидиш на дивані а не в окопі-це ж також далеко від показника святості...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 лип, 2025 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лип, 2025 21:11
Те, що ти, бувий кусок (який зараз співає про не залежати від чужих рішень) задаєш таке питання, цілком достатньо для висновку: ти і досі таким тупим залишився.
Краще розкажи, як історія змінилася з - вивели в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив.
На - закінчився контракт в гсвг, пішов ще на рік в учєбку.
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