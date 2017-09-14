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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14357143581435914360
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти ж вказав не вийшов граничний термін перебування за кордоном (5 років), а саме що закінчився контракт. Закінчився контракт. Ще отам в гдр закінчився.
І ти потім ще рік!! служив далі. Ще й в іншій частині. В учебці.
Не закопуй себе глибше...
Яка хер різниця для всіх тут присутніх
а - чому мене вивели (по закінченню 5 років служби за кордоном, чи вивели частину, чи перевели служити в іншу частину в Чечню)
б - я служив рік в чечні , чи 8 місяців( з листопада по серпень) чи 2 місяці з цих 8 був у Львові у відпустці+академічних відпустках і 6 місяців знаходився в Чечні
в - я повністю дослужив контракт прапорщика заключений на 5 років , чи за два місяці до закінчення контракту заявив замполіту що в його інтересах мене не чіпати і кинувши розрахункову книжку начфіну заявивши що є громадянином України - поїхав додаму...


От поясни мені
чим ці а/б/в уточнення якось впливають на те що я пишу 15 років?
Я розумію як би ти був моїм біографом і отримував гроші за уточнення
але ти просравши своє життя пробуєш знайти лайно в мене в задниці?
Так ти його там знайдеш , бо це його природлє місцезнаходження.

Лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 01:35

  prodigy написав:
  katso написав:
  fler написав:- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)


Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима? Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?


90% ємигрантов/релокантов проживають в таких країнах як Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Кіпр, ВБ, Франція, США 25-45 років , вони палко підтримують політику путіна, безсмертні полки, день побєдобєсія

ви мабуть зовсім відірвані від реальності


А, про релокантов речь - так если они там прожили 25 и более лет (тогда получается выехав еще из СССРа) - то они же уже граждане тех стран, выучили язык, получили местные документы, правильно? И как/на основании чего/и куда вы хотите чтоб их возвращали тогда? ....и это я оторван от реальности :lol:
katso
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 02:35

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred

Стосовно ж дискусії:


Скажіть свою думку відносно ось чого.
Умовний Андрюшка закрив на замок хату і поїхав в «Монреаль». Хтось помирає , щоб захистити його хату (включно). Андрюшка приїде коли стихне війна, продасть хату і похлопає (подумки, бо можуть так хлопнути у відповідь, що стоматологи Монреалю озолотяться) захисників по плечу «спасіба пасани».і поїхав. Не захищаючи ні дня свою землю, нерухомість. А колгоспник Петро відвоювавши поїде назад у батьківську хату у забитому селі. Куди автобус раз в тиждень з райцентру.,
Що тут у нас зі справедливістю?
Так хай би воно втікло, так хоч би закрило хлєбало. Але ж ні.

Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.

Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.
І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).

Тепер переходимо до:
1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?
Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.
2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?
Бачу: стулити пельку. Чому?
Він щось вимагає-хоче від захисників?


Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.
Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.

Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?
Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.
Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.


А как тогда быть с ситуацией когда хата в центре Киева принадлежит умовному Арону/Джону/Франсуа которые сдает ее через агенство Благовист сидя в Израиле/США/Франции ?
katso
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 06:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В тому і момент, що нерезидент, який нічого цій країні не винен в контексті захисту і оборони (на відміну від бігунців на сарделі шольца під баварське за 500 ойро в місяць) , при продажу нерухомості сплатить додатково 18% ПДФО, що умовно кажучи і є плата державі Україна за її послуги.
Hotab
 
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  #<1 ... 14357143581435914360
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