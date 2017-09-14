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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14358143591436014361
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:04

  Бетон написав:Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».

Хе хе.

Новость высосана из пальца,
Просто перенесли работу по другому адресу.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:06

  Xenon написав:
  Бетон написав:Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».

Хе хе.

Новость высосана из пальца,
Просто перенесли работу по другому адресу.

Приміщення закрили, на території лише сторож?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:34

Клімкін
https://m.youtube.com/watch?v=rwyh8JdrtBw
З 22хв. по 28 хв.
Китаю вигідно продовження війни, а також сбалансована рфія - ні слабка, ні потужна; ні виграш, ні програш рфії.
В Європі деяким зручніше продовження війни, ніж закінчення.

І лише Трампу хоч якось потрібне завершення війни. І то десь під вибори восени 2026.

А так висновок: Україна в якості балансира що союзників, що партнерів, що конкурентів.. Для всіх гравців в шахи та го.
Колія..
Контрольована війна. В межах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 11:47

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».
Хе хе.

хитрий хід від рф - бити по тцк.
Тепер важливо як зреагують наші пропагандисти (а-ля мосійчучка/портніков, і всякі швайки, карасі, лачени). Якщо в чергове зроблять винними 6 млн клятих "ждунів-ухилянтів", які ніби зливають адреси (що загальновідомі ще з древніх ссср-ських часів) то це ще один цвях в труну єдності суспільства.
Бо в мозку умовного марсіанина-Карася незможе зявитися думка що підсвідоме злорадство за приліт по тцк не в тому що агент кремля, а трошки в іншому
яка може бути єдність коли одні беззмінно на фронті інші в ресторанах?
Реагують вони) переїхали бо казується опасно в армії під час війни :lol: мож нам також переїхати? Кудись в вінницьку? Бо тут і по ларьках з шаурмою прилітає за 20 км до лбз :lol: значить ухилянтів в задницю засовувати норм? А самим страшнувато в вінниці)))
Banderlog
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  #<1 ... 14358143591436014361
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