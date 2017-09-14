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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:45
Letusrock написав: Бетон написав:
Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».
Хе хе.
хитрий хід від рф - бити по тцк.
Тепер важливо як зреагують наші пропагандисти (а-ля мосійчучка/портніков, і всякі швайки, карасі, лачени). Якщо в чергове зроблять винними 6 млн клятих "ждунів-ухилянтів", які ніби зливають адреси (що загальновідомі ще з древніх ссср-ських часів) то це ще один цвях в труну єдності суспільства.
Бо в мозку умовного марсіанина-Карася незможе зявитися думка що підсвідоме злорадство за приліт по тцк не в тому що агент кремля, а трошки в іншому
насправді фізчино сама будівля ТЦК цінності не несе як і їхня база данних якою вони не вміють\ не хочуть користуватися . Тому чисто з військової точки зору то нехай краще витрачають шахеди на якісь "пусті коробки" будівлі ТЦК ніж на реально болючі цілі типу Нафтопереробних підприємств та інших критично важливих чи військових обєктів. Тобто шахедів хоч і багато , але краще нехай летять в коробки ТЦК ніж по гаражах де роблять ті ж дрони чи по складах нашого озброєння чи то пак навіть трансформаторних станціях які важче відновлювати ніж звичайні будинки
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:57
yama написав: Letusrock написав: Бетон написав:
Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».
Хе хе.
хитрий хід від рф - бити по тцк.
Тепер важливо як зреагують наші пропагандисти (а-ля мосійчучка/портніков, і всякі швайки, карасі, лачени). Якщо в чергове зроблять винними 6 млн клятих "ждунів-ухилянтів", які ніби зливають адреси (що загальновідомі ще з древніх ссср-ських часів) то це ще один цвях в труну єдності суспільства.
Бо в мозку умовного марсіанина-Карася незможе зявитися думка що підсвідоме злорадство за приліт по тцк не в тому що агент кремля, а трошки в іншому
насправді фізчино сама будівля ТЦК цінності не несе як і їхня база данних якою вони не вміють\ не хочуть користуватися . Тому чисто з військової точки зору то нехай краще витрачають шахеди на якісь "пусті коробки" будівлі ТЦК ніж на реально болючі цілі типу Нафтопереробних підприємств та інших критично важливих чи військових обєктів. Тобто шахедів хоч і багато , але краще нехай летять в коробки ТЦК ніж по гаражах де роблять ті ж дрони чи по складах нашого озброєння чи то пак навіть трансформаторних станціях які важче відновлювати ніж звичайні будинки
"Коробки тцк" не в полі ж стоять.
Навколо повно житлової забудови.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 14:08
Скончался волынский волонтер Максим Музычка, который оказался в реанимации в июне после того как его насильно привезли в ТЦК.
Об этом сообщила его супруга Маргарита
это очередная жертва убийств - украинцев
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