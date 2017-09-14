Додано: Пон 07 лип, 2025 19:02

ЛАД написав: Но на вопрос, зачем вы сюда приходите, вы так и не ответили.

Впрочем, как я и ожидал.

ЛАД написав: Но тогда не обижайтесь на "потоки грязи, которые льются в мой адрес". Это уже наше право. Но тогда не обижайтесь на "потоки грязи, которые льются в мой адрес". Это уже наше право.

ЛАД написав: Отвечать вам больше не буду.

Отвечать вам больше не буду.

На бессмысленный вопрос нет ответа. Мне не чужда Украина. Так же, как и 95% тут, которые не воюют и никогда не будут воевать, но с удовольствием будут рассказывать о том, как другие должны это делать. Я никого никуда не посылаю. Я просто прошу оставить людей в покое.Я никогда не писал, что не вернусь. В моей жизни слишком много переменных, чтобы такое писать.Я не обижаюсь. Мне нет дела до мнения других людей о себе, если для меня эти люди неважны, а особенно если эти люди еще и пишут безграмотную ерунду (это я не о Вас). Я с детства слышу "комплименты" о себе, начиная с того, что я не люблю футбол, а люблю играть на фортепиано. Оказалась, что мои сограждане, начиная с детей - злые, пещерные, озабоченные гендером люди. Я, просто, ко всему этому привык.Ваше право. Я ничего не потеряю. Чтением моралей Вы просто тратите свое время зря. Я живу в мире, где есть вся эта грязь, которую Вы предлагаете мне не замечать, а жить идеалами. Наверное, хорошо жить идеалами в 74 года, но я живу в мире, где сограждане, которых Вы предлагаете мне защищать, первыми меня на***т, как и на***т они это государство, которое они так любят на словах.