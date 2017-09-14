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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:35
*Трамп: "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается"...
Пентагон: «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия"...
Трамп: «Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе»...* (С)
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Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.
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detroytred
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:48
detroytred написав:
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Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.
Трамп хоть и чудак, но за ним хорошо работающий механизм гос.апаррата США, который сглаживает углы. ЧТо касается приостановок и усиления поставок, то последняя довольно легко обьясняется. То что США знает о всех планах РФ давно не секрет, на стол Трампа лёг доклад о готовящемся эскалирующем террористическом ударе по Киеву, и Трамп позвонил и предложил этого не делать и как жесть д.в. пообещал заморозить партию оружия в Польше. ПО КИеву в итоге прилетело, оружие сразу разморозили и добавляют сверху плюшек, потому что трамм не просто чудак, а обидчивый чудак.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:56
alex_dvornichenko написав:
потому что трамм не просто чудак, а обидчивый чудак.
🙂
*Биби знает как правильно гладить Трампа по шерсти - взял и выдвинул его на премию мира... )
Трамп растроган: «Большое спасибо. Я об этом не знал. Вау», — ответил Трамп, казалось, тронутый. «От вас, в частности, это очень значимо. Большое спасибо, Биби»... (С)
*За что люблю Трампа... за красоту слога! )))
Вот как он начал "письма счастья" о ахринеть каких пошлинах...
«Большая честь для меня направить письмо, которое демонстрирует прочность и приверженность нашим торговым отношениям»... (С)
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detroytred
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Додано: Вів 08 лип, 2025 11:41
😳 19-річний львівʼянин вже 13 разів намагався перетнути кордон і втекти з України
▪️Його затримали на кордоні з Угорщиною – у пункті «Тиса», – ДПСУ. Планував пробратися пішки через вантажну смугу.
▪️Прикордонний антирекорд. Він безуспішно «штурмує» межу з ЄС з осені 2024 року.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 11:45
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Англия не запрещала.
Но я не слышал о сколько-нибудь массовом выезде мужчин.
Интересно, а у них актеров цирка тоже бронировали? 🤔
Вы испугались, что я написал, что вы сильно отстаёте от Андрюши?
Не петросяньте - для этого на форуме специально обученный списанный пилот есть...
Понятно дело, что бронь актерам цирка - не основная причина отсутствия очередей под тцк. Это вообще не причина - это индикатор. Один из многих. Как и "грязь", которой "поливают" эту страну. Эта грязь - она же не с неба падает - ее вполне конкретные люди на пол "с бычков" стряхивают. Как, например, тут:
Не "десяточку с конфискацией" - как за "пособничество в оповещении о мобилизации". Не "персональные санкции от РНБО" от этого - просто 5% от "украденного"...
И вы удивляетесь тому, что люди со словами "да нафиг мне жизнью рисковать ради такой страны" со всех ног бегут от тцк?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 11:45
pesikot написав: Бетон написав:
«У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США
У тебя на 100 процентов б.жена и дети живут за границей ...
И чё ? )
Я тебе даже больше скажу и на момент назначения Умерова, у него жена и дети жили в США
У меня другой вопрос, почему эту волну начали сейчас гнать ?
Зрозуміло чому ти так пишеш. В тебе відстрочка + Чернігів занадто близько до РФ.
Тому ця суміш робить для тебе гасло "Україна понад усе" більш важливим ніж "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".
- Ти не помічаєш корупцію, бо на твою думку підняття цих питань створює загрозу подальшій підтримці з боку партнерів. Хай краще тихо крадуть в три горла а "післявійни розберемось"
- Не засуджуєш щоденні зашкварні висловлювання нашої пропаганди (про показові розстріли цивільних і т.д.), ситуативно знаходишся в одній лодці з клоунами типу Карася, Швайки, Берлінської, Дикого і Корча
- Ти небачиш бусифікацію, смерті в тцк, тутушок в цивільному що викрадають людей (чи навіть бачиш але вважаєш це прийнятним злом), бо завдяки цьому твоя відстрочка все ще актуальна.
- Ти згоден на диктатуру, закриття кордонів на десятиліття, відсутність виборів, опозиції (помилково думаючи що то все минеться на другий день по закінченню війни) - в обмін за продовження війни. Тому що думаєш що закінчення / призупинення війни є шкідливим для твого регіону, так як мобресурс розбіжиться і в серії номер 2 доведеться вже брати участь особисто
- Для тебе все рівно загине від сьогодні 10тис чоловік чи 2 млн чоловік, так як ти не в їх числі.В таких як ти нема жодного плану чи неприйнятної ціни, просто потрібно іншим(!!) продовжувати воювати, сподіваючись на падіння комети на рф.
Тому той же АндрійМ, який не воює але й не вимагає щоб хтось інший воював замість нього, є більш чесним з оточуючими ніж такі як ти, шаман та компанія
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:12
detroytred написав:
*Трамп: "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается"...
Пентагон: «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия"...
Трамп: «Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе»...* (С)
______________________________
Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.
Трамп вертиться як вьюн на сковороді,
хочет и не сесть и рыбку сьесть,
если глянуть интернет то Трамп произведение КГБ/ФСБ и сейчас отрабатывает бабки в него вложенные , как и фрау Меркель с Орбанами...
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:13
_hunter написав:
Не "десяточку с конфискацией" - как за "пособничество в оповещении о мобилизации". Не "персональные санкции от РНБО" от этого - просто 5% от "украденного"...
В Україні гине в автопригодах- десятки тисяч людей....
Чи перестаєте Ви взнавши цей страшенний факт користуватись автомобілем чи переходити дорогу?
В Україні від туберкульозу і інших легеневих хвороб викликаних курінням -вмирає сотні тисяч людей-чи перестаєте Ви курити
В Україні від цирозу печінки викликаної зловживанням алкоголем - гинуть сотні тисяч люде - Ви вже відмовились навіть від пива?
В Україні від серцевої недостатності гине сотні тисяч людей- Ви не пєте навіть каву і перейшли виключно на корисні напої?
Тому
Наявність 1% злодіїв не перекреслює того що є 99% тих хто не хоче порушувати Закон
Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками.
Тому
спробуйте викорінити порушення з себе - а не оправдовуйте свої злочини тим що так вже хтось робив.
ПС
Не треба пробувати відразу стати Папою Римським і викорінити ВСЕ, почніть з малого , спочатку замовкніть на цих сторінках з зрадофілією , потім потихеньку збільшуйте донати від нуля до 30% доходів... а там дивишся і ми перемогла і ваш вклад в перемогу суттєвий.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:19
detroytred написав:
*Трамп: "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается"...
Пентагон: «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия"...
Трамп: «Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе»...* (С)
______________________________
Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.
шантаж язиком
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