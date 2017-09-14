Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється
Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.
На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється
Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.
На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
Ынвалидная УТОС организация это особое привегелированное образование на теле Украини и прожирания бюджетных денег
jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція. На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
нічого скоро з бангладешу завезуть щоб підмінити решту незламних тиловиків. Слава україно-азійському халіфату