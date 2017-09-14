Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється
Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.
На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється
Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.
На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
Ынвалидная УТОС организация это особое привегелированное образование на теле Украини и прожирания бюджетных денег
jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція. На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
нічого скоро з бангладешу завезуть щоб підмінити решту незламних тиловиків. Слава україно-азійському халіфату
Vadim_ написав:[Якщо не красти і не хабарі з правильними "контрактами"то звідки гроші на 3-му році війни у звичайних людей?
Це хто? Ті хто зовсім працьювати не хочуть?
Хіба 130 тис це гроші?
Керівництво держкомпаній отримували чималі кошти останні півтора року. Згідно зі звітами ПриватБанку, окремі члени правління у 2024 році щомісяця заробляли понад 2 млн грн, а в жовтні їхні зарплати наближалися до 3 млн грн. «Приємною» несподіванкою для платників податків стали премії членів правління банку за квітень 2025 року. Суми сягали 5 млн і більше, а загалом на видачу преміальних було витрачено близько 23,4 млн. За даними Drone Tech, це еквівалентно вартості 1 560 FPV-дронів. В Укргазбанку, згідно зі звітами, премій у 2024 році не було, але в 2025-му окремі перевищували 4 млн грн. Загалом на їхні виплати пішло 28,6 млн, що дорівнює вартості 1 907 FPV-дронів. Цього року також істотно зросли зарплати керівництва цього державного банку. Якщо у січні вони здебільшого становили 700 тис. грн –1 млн грн, то вже з березня — понад 1 млн грн. https://dengi.ua/ua/amp-page/statti/975 ... ta-premiyi