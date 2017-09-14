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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14358143591436014361>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:17

почалося! потужна потужність від Дональдака!

❗️Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot, а також допомогти знайти додаткові канали поставки, – Axios .

https://www.axios.com/2025/07/08/trump- ... ne-germany


мабуть відправка буде особистим літаком Трумпа! і можливо ще дадуть пару Сміт$Вессонів!
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:23

  Xenon написав:почалося! потужна потужність від Дональдака!

❗️Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot, а також допомогти знайти додаткові канали поставки, – Axios .

https://www.axios.com/2025/07/08/trump- ... ne-germany


мабуть відправка буде особистим літаком Трумпа! і можливо ще дадуть пару Сміт$Вессонів!

500 воздушных целей в сутки ПО УКРАЇНІ и 10(ДЕСЯТЬ) ракет ХЗ на какоє время?
Про шо балакати ?
Їхні воші з нашими гнидами працюють
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:37

Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється

Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.

На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html

За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:45

  jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється

Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.

На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html

За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.

Ынвалидная УТОС организация это особое привегелированное образование на теле Украини и прожирания бюджетных денег
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:46

  jump написав:Ринок праці України: цифри свідчать, що криза поглиблюється
Компанії відзначають нестачу робочої сили, при цьому в країні росте кількість людей з інвалідністю, плюс, міграція.
На сьогоднішній день 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Через війну в Україні має місце безпрецедентний дефіцит кадрів. Адже мобілізація забрала значну частину працездатного населення, переважно чоловіків віком 25–60 років.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rinok-prats ... tsja-.html
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.

нічого скоро з бангладешу завезуть щоб підмінити решту незламних тиловиків. Слава україно-азійському халіфату
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:51

Дуже потужно
слава Бене і Кучьме !,нажаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.

з якого привіду?
до заморозки поставок мали надати 30 ракет-перехоплювачів до Patriots, сьогодні з'явилась інфа, що Трамп пообіцяв 10
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:[Якщо не красти і не хабарі з правильними "контрактами"то звідки гроші на 3-му році війни у звичайних людей?


Це хто? Ті хто зовсім працьювати не хочуть?




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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:14

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:[Якщо не красти і не хабарі з правильними "контрактами"то звідки гроші на 3-му році війни у звичайних людей?

Це хто? Ті хто зовсім працьювати не хочуть?

Хіба 130 тис це гроші?
Керівництво держкомпаній отримували чималі кошти останні півтора року. Згідно зі звітами ПриватБанку, окремі члени правління у 2024 році щомісяця заробляли понад 2 млн грн, а в жовтні їхні зарплати наближалися до 3 млн грн.
«Приємною» несподіванкою для платників податків стали премії членів правління банку за квітень 2025 року. Суми сягали 5 млн і більше, а загалом на видачу преміальних було витрачено близько 23,4 млн. За даними Drone Tech, це еквівалентно вартості 1 560 FPV-дронів.
В Укргазбанку, згідно зі звітами, премій у 2024 році не було, але в 2025-му окремі перевищували 4 млн грн. Загалом на їхні виплати пішло 28,6 млн, що дорівнює вартості 1 907 FPV-дронів. Цього року також істотно зросли зарплати керівництва цього державного банку. Якщо у січні вони здебільшого становили 700 тис. грн –1 млн грн, то вже з березня — понад 1 млн грн. https://dengi.ua/ua/amp-page/statti/975 ... ta-premiyi

Ну і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:34

  jump написав:
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.

300 000 прокурорів?
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