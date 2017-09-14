Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
краще реакція командування сухопутних сил Війна не закінчиться без тебе Повномасштабна російська агресія, невблаганна та жорстока, продовжує кидати тінь на нашу рідну землю. Щодня наші захисники та захисниці стоять на передовій, стримуючи підлого ворога, який прагне знищити нашу свободу, культуру та саму нашу суть. Проте в серці нашої країни, далеко від окопів і полів бою, розгортається інша боротьба — боротьба за розуміння, єдність і спільну відповідальність.
Сьогодні ми звертаємося до вас, український народе, з посланням, яке є водночас засудженням і проханням: ворожі удари по наших Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це не лише атаки на будівлі, а й на фундамент нашої оборони.
Останні хвилі ворожих ударів по ТЦК та СП по всій Україні є яскравим свідченням відчаю кремля. Ці центри, ключові для наших мобілізаційних зусиль, не є військовими фортецями чи складами зброї — це адміністративні осередки, де починається процес зміцнення нашої армії через підготовку резервів. Атакуючи їх, ворог прагне посіяти хаос, порушити нашу здатність до організації та послабити нашу рішучість. Ці удари не випадкові; це сплановані акти терору, спрямовані на підрив механізмів, які підтримують нашу боротьбу за свободу та незалежність України.
Успіх написав:почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою
Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК
біля фронту теж по різному. Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину. у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості
Banderlog написав:краще реакція командування сухопутних сил
Тобто вони так і не зрозуміли, що народ хоче крові ТЦКшників? Замість того щоб засудити за бусифіуацію десяток начальників в прямому ефірі телемарфону з конфіскацією майна вони хочуть, щоб народ почав донатити на шахеди?
Бетон написав:«У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США
У тебя на 100 процентов б.жена и дети живут за границей ... И чё ? ) Я тебе даже больше скажу и на момент назначения Умерова, у него жена и дети жили в США У меня другой вопрос, почему эту волну начали сейчас гнать ?
Зрозуміло чому ти так пишеш. В тебе відстрочка + Чернігів занадто близько до РФ. Тому ця суміш робить для тебе гасло "Україна понад усе" більш важливим ніж "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".
Це якійсь потік підсвідомості від тебе ... ти що хотів сказати ? Зберись з думками, а то відстрочка, кілометраж Чернігова до кордону з РФ та цитування, все в одній кучі
Letusrock написав:- Ти не помічаєш корупцію, бо на твою думку підняття цих питань створює загрозу подальшій підтримці з боку партнерів. Хай краще тихо крадуть в три горла а "післявійни розберемось"
Я корупцію помічаю, як і тих, хто нею користується А ти - ні
Letusrock написав:- Не засуджуєш щоденні зашкварні висловлювання нашої пропаганди (про показові розстріли цивільних і т.д.), ситуативно знаходишся в одній лодці з клоунами типу Карася, Швайки, Берлінської, Дикого і Корча
Штанга ...
Де "показові розстріли цивільних" ?
Letusrock написав:- Ти небачиш бусифікацію, смерті в тцк, тутушок в цивільному що викрадають людей (чи навіть бачиш але вважаєш це прийнятним злом), бо завдяки цьому твоя відстрочка все ще актуальна.
Ще штанга ...
Letusrock написав:- Ти згоден на диктатуру, закриття кордонів на десятиліття, відсутність виборів, опозиції (помилково думаючи що то все минеться на другий день по закінченню війни) - в обмін за продовження війни. Тому що думаєш що закінчення / призупинення війни є шкідливим для твого регіону, так як мобресурс розбіжиться і в серії номер 2 доведеться вже брати участь особисто
Взагалі, мимо воріт ...
Letusrock написав:- Для тебе все рівно загине від сьогодні 10тис чоловік чи 2 млн чоловік, так як ти не в їх числі.В таких як ти нема жодного плану чи неприйнятної ціни, просто потрібно іншим(!!) продовжувати воювати, сподіваючись на падіння комети на рф.
Брехня ... як завжди ...
Захребетник, з приводу цієї влади я стільки написав на форумі, як ніхто інший. Я був, є і буду противником зеленої плісняви
В 2019 році я закликав не голосувати за Зеленського Але ... були ті, які тут бігали "зробимо всіх разом", "Порошенко - барига" То до них і висувай претензії, але ти язика в сраку заткнешь ) і будешь мовчати
З приводу того, що гинуть люди. А хто їх вбиває ? Ти досі не можешь написати про цю людину, яка почала цю війну і яка не хоче її припиняти Це - Путін
Але винуваті у тебе завжди інші.
Припини свої наскрізь фальшиві "сльози" по загиблим ...
Успіх написав:почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою
Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК
біля фронту теж по різному. Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину. у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості
Ти написав повну брехня
Громадянин з умовного Покровська буде затягнутий в россійську армію, а не виїде кудись
Ще таке зауваження, ти про россійські фільтраційні лагери не маєшь нічого проти Ось я так і думаю, що "не в бровь а в глаз" було зовсім невипадково )
Затримали батька та сина – поліцейських, які за гроші "звільняли" чоловіків від армії
Правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.
Ціна послуги становила 7 тисяч доларів. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії. https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/8/7520737/
гарно мусарота чорнорота прилаштувалась само ж звісно "непридатне" до армії