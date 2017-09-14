Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають)) А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два! Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???
В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву», повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає «Судово-юридична газета» За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу. Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий. https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-v ... 97181.html
Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. https://varta1.com.ua/news/lvivianyn-tr ... 97161.html
detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років. Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html
Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
BlackRock йде: як Україна втратила унікальний шанс стати головним союзником США
Але замість того, щоб стати головним партнером Америки, ми вважали за краще хейтити її нового президента — і програли місце в майбутньому світі, який створюється просто зараз, без нас.
Контактна група української делегації досі не усвідомлює масштабів і швидкості, з якими діє адміністрація Трампа. Поки українські політики майстерно підтримують у народі очікування дива, розповідаючи про свої "успіхи" у вигляді меморандумів і намірів, реальний геополітичний поїзд уже пішов. І, схоже, не з нами на борту.
Водночас, поки ми хейтимо Трампа:
Саудівська Аравія уклала з Трампом угоди на $600 млрд; Катар — на $1,2-1,3 трлн; ОАЕ — ще на $1,4 трлн на 10 років.
Загальний обсяг угод — понад $2,5 трлн.
Термін окупності — 7-10 років.
На цьому тлі Україна підписує угоду, за якою $20 млрд прибутку для США виглядають так, ніби Сомалі запропонувала Україні спільно виробляти та продавати українські сувеніри.
Сумно, але ні Свириденко, ні ОП так і не усвідомили масштабів американської економіки...
detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років. Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html
Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років. Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html
Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
Год назад он мог повестись на "сейчас как до Курска дойдем, потом Орел, через 2-3 недели Тула -- а там Москва". Потом, конечно, понял -- но было уже поздно
>>> Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік Есть такое. Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...