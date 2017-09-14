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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14363143641436514366
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 03:42

  ЛАД написав:Опять прилёты. Громко.
Андрюша может продолжать художественный свист.

Ну и нас всю ночь бомбят.
Ермак виноват, согласен
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:51

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  ЛАД написав:Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
"О как"©😁
А військових і колишніх військових - скільки треба на їхню підготовку?
Мабуть теж роки, раз вибрали взяти швидше Успіхів)) - ніколи не служивших і обмежено придатних, які до військової справи були зовсім "не в зуб ногою"!😁
Це просто якийсь сюр!))

Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають))
А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два!
Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???

Як так?©😁
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 лип, 2025 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:01

В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву», повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає «Судово-юридична газета»
За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу.
Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-v ... 97181.html

Самопідготовка. Готовий штурмовик:
*Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО)
Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
https://varta1.com.ua/news/lvivianyn-tr ... 97161.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В одній з безпечних областей України
Це що за область така?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик:
*Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО)
Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.

Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину
В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років.
Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон.
https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html

Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:52

BlackRock йде: як Україна втратила унікальний шанс стати головним союзником США

Але замість того, щоб стати головним партнером Америки, ми вважали за краще хейтити її нового президента — і програли місце в майбутньому світі, який створюється просто зараз, без нас.

Контактна група української делегації досі не усвідомлює масштабів і швидкості, з якими діє адміністрація Трампа. Поки українські політики майстерно підтримують у народі очікування дива, розповідаючи про свої "успіхи" у вигляді меморандумів і намірів, реальний геополітичний поїзд уже пішов. І, схоже, не з нами на борту.

Водночас, поки ми хейтимо Трампа: :shock:

Саудівська Аравія уклала з Трампом угоди на $600 млрд;
Катар — на $1,2-1,3 трлн;
ОАЕ — ще на $1,4 трлн на 10 років.

Загальний обсяг угод — понад $2,5 трлн.

Термін окупності — 7-10 років.

На цьому тлі Україна підписує угоду, за якою $20 млрд прибутку для США виглядають так, ніби Сомалі запропонувала Україні спільно виробляти та продавати українські сувеніри. :lol:

Сумно, але ні Свириденко, ні ОП так і не усвідомили масштабів американської економіки... :?

Нагадаю: бюджет тільки одного штату Нью-Йорк перевищує бюджет Росії.
https://focus.ua/uk/opinions/713454-pok ... a-ukrajini
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:11

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик:
*Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО)
Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.

Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину
В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років.
Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон.
https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html

Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.

Все по плану©

Сомалійці і бангладешці будуть в нас сувеніри продавати :mrgreen: і жіночок почпокувати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:13

Сомалійці/бангладешці - ласкаво просимо!))

Флер та стм - приймайте гостей!

Розтавляйте широко ноги! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Тоже, кстати, попробуйте вступительный экзамен сдать - возможно, что-то поймёте. ;)
Вообще-то, в своё время я сдавал. Причёи именно вступительные экзамены, а не ЗНО или как там оно сейчас называется. :)
Не менее часто в "науку" идут и дети академиков - тоже, кстати, с младенчества начинают заниматься.
Высшей математикой и теормехом? :)
Поинтересуйтесь спортсменами высшей квалификации и их судьбами. В чём-то похоже на циркачей.

Я же писал: там так уверенно было написанно о долгих и трудных годах подготовки, что я засомневался в своих результатах.
Можете считать, что это легко и просто и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет.

>>> Высшей математикой и теормехом?
Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.

>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет
как и физиком-ядерщиком или иммунологом.
Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов... :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:29

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик:
*Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО)
Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.

Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину
В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років.
Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон.
https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html

Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.

Год назад он мог повестись на "сейчас как до Курска дойдем, потом Орел, через 2-3 недели Тула -- а там Москва".
Потом, конечно, понял -- но было уже поздно :cry:

>>> Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік
Есть такое. Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...
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