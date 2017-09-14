Із 20:00 вівторка, 8 липня, росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу:
728 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово; сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області; шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області. Основним напрямком удару був Луцьк. ___________________________________ За попередніми даними, станом на 8:30 середи, 9 липня, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу, 303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені:
detroytred написав:В одній з безпечних областей України
Це що за область така?
В мене теж одразу виникло таке питання.
Понятно, что относительно "безпечні". Разноваривал как-то с нашими дронщиками. Они съездили в Киев в центр подготовки очень известной бригады и были сильно удивлены обеспечением безопасности. По нашим меркам близко к 0. А потом здесь пишут о вине высших командиров и, в частности, Главкома в больших жертвах при прилётах по воинским частям.
Є ще отаке до цієї новини - шефство бригад: ючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... isami.html __________________________________ Тобто по суті відкат... БЗВП студентів неповноцінна... Солдатів (рядових). (Хоча запросто готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів...)
Навантажити базу підготовки бригад ще й студентами???!!! Імхо -- паперові прожекти... Для галочки, імітації діяльності. І перекидання гарячого пиріжка на нижню ланку в ієрархії влади - на бригади... Нехай іпуться ще й зі студентами. Наче вони й так по вуха не завантажені.
Не знаю, как сейчас, но в моё время "готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів" 4 года полный учебный день один раз в неделю + 2-месячные полевые сборы после 4 курса с принятием присяги. Но инициатива слегка напоминает - унтер-офицера в наставники.
Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають)) А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два! Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???
_hunter написав:.............. >>> Высшей математикой и теормехом? Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.
>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет как и физиком-ядерщиком или иммунологом. Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов...
Простите, вам не надоело хернёй страдать? Или блох ловить? Сколько у нас циркачей? На один полк или хотя бы батальон хватит? А "физиков-ядерщиков" каждый год выпускают не одну дивизию. А если без кавычек, наверно, полк. И, главное. Они нужны в Украине? Или готовим кадры для Запада? И последнее. На физика-ядерщика или иммунолога, или инженера, юриста, экономиста начинают учиться после 17-18 лет, а на воздушного гимнаста с детства или даже с младенчества, хотя "на трапецию в один год не гонят". И что вас так волнуют клоуны? Или это ваша профессия?
Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...
Надеемся на вас с Андреем. Вы же там в Германии и не знаю в какой стране Андрей в тишине и уюте, надеюсь, этим вопросом плотно занимаетесь?
>>> На один полк или хотя бы батальон хватит? Меня, например, и на одну роту не хватит. Где бы мне на этом основании бронь получить?
>>> начинают учиться после 17-18 лет подготавливаясь перед этим с детства
>>> И что вас так волнуют клоуны? пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 09 лип, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:о цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.
я думаю в умовах екзистенційної війни недоречно взагалі обговорювати бронь для циркачів, футболістів і т.д. Бо якось воно не вяжеться з війною на виживання
- Діду, по радіво кажут, що москалі в космос полетіли. - Що всі? - Та ні, один. - То чого ти безкутнє радієш!
Пам'ятаю як вроді учора, у селі де проводив літні канікули окрім радіо нічого не було, у сусідів родичів тв с линзой і мультик 80 дней вокруг света, у 15-00 кожного дня повідомляв діктор де який час у СРСР, в Петропавловске- Камчатском -полночь...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 лип, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Понятно, что относительно "безпечні". Разноваривал как-то с нашими дронщиками. Они съездили в Киев в центр подготовки очень известной бригады и были сильно удивлены обеспечением безопасности. По нашим меркам близко к 0. А потом здесь пишут о вине высших командиров и, в частности, Главкома в больших жертвах при прилётах по воинским частям.
Так это его прямая обязанность: проверить - даже лично. И обеспечить исполнение - можно тоже лично.
Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають)) А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два! Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???