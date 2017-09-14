Додано: Сер 09 лип, 2025 13:41

Letusrock написав: ЛАД написав: 3. "силовой блок" это кто? Полиция?

Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы". 3. "силовой блок" это кто? Полиция?Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы".

долучусь до вашої дискусії. Заради справедливості різниця все таки є і вона колосальна.

1) рівень фіз. підготовки в поліцая в середньому набагато вище ніж в якогось 50-кілограмового бібліотекаря чи 57-річного тракториста

2) рівень володіння зброєю думаю не варто порівнювати. Більшість цивільних навіть пістолет зблизька не бачили

3) володіння навиками по наданню першої мед.допомоги, користуванню раціями і т.д.

4) ментальна готовність - раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий до насильства, застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі

5) поліцай складав присягу на вірність укр.народу долучусь до вашої дискусії. Заради справедливості різниця все таки є і вона колосальна.1) рівень фіз. підготовки в поліцая в середньому набагато вище ніж в якогось 50-кілограмового бібліотекаря чи 57-річного тракториста2) рівень володіння зброєю думаю не варто порівнювати. Більшість цивільних навіть пістолет зблизька не бачили3) володіння навиками по наданню першої мед.допомоги, користуванню раціями і т.д.4) ментальна готовність - раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий до насильства, застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі5) поліцай складав присягу на вірність укр.народу

Тому той же АндрійМ, який не воює але й не вимагає щоб хтось інший воював замість нього, є більш чесним з оточуючими ніж такі як ти, шаман та компанія

Несмотря на всю "критику" его вполне устраивает взяточничество и прочий бардак в Украине.

честно

1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.2.уже ответил.3. Возможно, но у кого как. И обучить этому несложно и не долго.4. Ментальные барьеры исчезают быстро. А насчёт "допускати ймовірність власного поранення/загибелі" - это вы сильно романтизируете работу полиции.Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях и то не очень.5. Кто виноват, что у нас слишком многие не служили в армии. В "ранешние времена" человек, не принявший присягу, был редкостью. Но принять присягу дело 5 минут.А вот Андрея вы защищаете напрасно.Он, вроде, "честный" и, действительно, ни от кого не требует воевать, но при этом явно лукавит. Его не волнует, будет кто-то воевать или нет, но главная цель - "не трогайте меня".Он много (и, в общем, правильно) пишет о взятках и прочих "радостях" в Украине. Но при том, что он "легко освоился в эмиграции", не исключает варианта возвращения в Украину после войны.И тут сразу 2 очень скользких момента.1.Посмотрите на эмигрантской ветке. Людипишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.2. В какую Украину он собирается вернуться?Тут 2 вариантаа) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.Не знаю. какой из вариантов вам больше нравится.Лично мне не нравятся оба.Так что "честность" у него несколько кособокая, что бы он ни писал.Об остальных моё мнение вы, надеюсь, знаете, но они, хотя бы потенциально, могут быть призваны.