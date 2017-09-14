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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14366143671436814369>
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
>>> И что вас так волнуют клоуны?
пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.

Хотите переквалифицироваться? Для вас не проблема, практически готовы, только немного подшлифовать.
Надоели.

Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
У Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв навчається понад 500 студентів згідно з даними Освіта.UA. Заклад є вищим навчальним закладом, що підпорядкований Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Він має ліцензійний обсяг на 489 місць

І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.

Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?

До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
718 з 741!!!
Вы такой доверчивый?
Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё.
Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?

741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 13:41

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:3. "силовой блок" это кто? Полиция?
Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы".

долучусь до вашої дискусії. Заради справедливості різниця все таки є і вона колосальна.
1) рівень фіз. підготовки в поліцая в середньому набагато вище ніж в якогось 50-кілограмового бібліотекаря чи 57-річного тракториста
2) рівень володіння зброєю думаю не варто порівнювати. Більшість цивільних навіть пістолет зблизька не бачили
3) володіння навиками по наданню першої мед.допомоги, користуванню раціями і т.д.
4) ментальна готовність - раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий до насильства, застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі
5) поліцай складав присягу на вірність укр.народу
1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.
2. Сибарит уже ответил.
3. Возможно, но у кого как. И обучить этому несложно и не долго.
4. Ментальные барьеры исчезают быстро. А насчёт "допускати ймовірність власного поранення/загибелі" - это вы сильно романтизируете работу полиции. :) Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях и то не очень.
5. Кто виноват, что у нас слишком многие не служили в армии. В "ранешние времена" человек, не принявший присягу, был редкостью. Но принять присягу дело 5 минут.

Тому той же АндрійМ, який не воює але й не вимагає щоб хтось інший воював замість нього, є більш чесним з оточуючими ніж такі як ти, шаман та компанія
А вот Андрея вы защищаете напрасно.
Он, вроде, "честный" и, действительно, ни от кого не требует воевать, но при этом явно лукавит. Его не волнует, будет кто-то воевать или нет, но главная цель - "не трогайте меня".
Он много (и, в общем, правильно) пишет о взятках и прочих "радостях" в Украине. Но при том, что он "легко освоился в эмиграции", не исключает варианта возвращения в Украину после войны.
И тут сразу 2 очень скользких момента.
1.
Несмотря на всю "критику" его вполне устраивает взяточничество и прочий бардак в Украине.
Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.
2. В какую Украину он собирается вернуться?
Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю. какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба.
Так что "честность" у него несколько кособокая, что бы он ни писал.

Об остальных моё мнение вы, надеюсь, знаете, но они, хотя бы потенциально, могут быть призваны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

коротко про головне :

Мерц сказав що дипломатичні шляхи закінчення війни вичерпані :(
" ❗️Дипломатические возможности для урегулирования войны в Украине «исчерпаны», — канцлер Германии Фридрих Мерц
===========================
Официально: Госдеп США подтверждает разморозку военных поставок Украине

"Мы были и остаёмся крупнейшими сторонниками Украины. Нам небезразличны эти люди. Нам важно, чтобы у них было всё необходимое. Президент испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя", - спикер ведомства Тэмми Брюс
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:09

  yama написав:коротко про головне :

Мерц сказав що дипломатичні шляхи закінчення війни вичерпані :(
" ❗️Дипломатические возможности для урегулирования войны в Украине «исчерпаны», — канцлер Германии Фридрих Мерц
===========================
Официально: Госдеп США подтверждает разморозку военных поставок Украине

"Мы были и остаёмся крупнейшими сторонниками Украины. Нам небезразличны эти люди. Нам важно, чтобы у них было всё необходимое. Президент испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя", - спикер ведомства Тэмми Брюс


Сер 09 лип, 2025 10:33
  Xenon написав:очевидно тоді тільки один вихід - танками на москвобад!

❗️Дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчилися, – канцлер Німеччини Мерц.

https://www.n-tv.de/politik/10-23-Russl ... 43824.html

А новина про розблокування постачань зброї було ще вчора від Трампа.

На гілці з ранку лише дві з половиною сторінки повідомлень.
Навіщо заходити на гілку, не читаючи її?

Зате пару днів тому "приватну переписку двох осіб" помітили надвечір зорко та зауважили. Хоча, виходить, вона аж ніяк не торкається вас, аби надати своє якесь повідомлення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:37

  budivelnik написав:
  _hunter написав:пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
У Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв навчається понад 500 студентів згідно з даними Освіта.UA. Заклад є вищим навчальним закладом, що підпорядкований Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Він має ліцензійний обсяг на 489 місць

І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.

Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?

До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....

>>> А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Зачем? Вопрос ведь не в количестве - а "действительно ли Страна без них функционировать не сможет?"

>>> Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
Нет. Я "переживаю" сколько абсолютно без проблем заменимых экземпляров за 35 років - отримало бронювання.

>>> і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу
Да-да :)
Юрий Никулин проработал в цирке 50 лет. Сначала он выступал как клоун, а впоследствии стал художественным руководителем цирка на Цветном
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 14:43

  ЛАД написав:но при этом явно лукавит. Его не волнует, будет кто-то воевать или нет, но главная цель - "не трогайте меня".

В умовах, які є (а це ота купа зашкварів в країні що в цивільній сфері, що у війську) позиція "не трогайте меня" -- не є осудною, дорікливою, лукавою тощо.
Є бажання когось осуджувати, комусь дорікати? То є на порядки більш підходящі для цього об'єкти -- ті, що несуть пряму шкоду, прямо заважають.

До того ж це неконструктивно.
Стали дорікати Андрію, він у відповідь знайшов чим дорікнути теж.
Саме таке зробили з добряком-весельчаком Успіхом...
Тепер всі хавають у відповідь вже від іншого Успіха - від такого, яким його самі ж зробили.

Позиція Андрія звісно не варта підтримки, але і осудження теж.
Тобто його можна лише спробувати зрозуміти і прийняти до уваги, що отак.
Тоді можливо він ще більше задонатить зайвий раз або чимось іншим комусь допоможе.
А відштовхувати? Сенс? Ніякого нікому.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Тэмми Брюс
гарні новини (поки що слова), дочекаємось... ще 2 тижні і побачимо (почуємо) про результати

Мерц не Шольц, Шольф -це майже Меркель в брюках
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:19

  ЛАД написав:1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.

В каком году в крайний раз вам повстречался "подтянутый" гаишник ?
Нет такой службы.
  ЛАД написав:2. Сибарит уже ответил.

И что же он ответил ? Речь шла о полиции, а от него была ремарка о
военнослужащих. Набранных из "трактористов" ? В полиции за аттестованным составом закреплено оружие (ПМ, Форт). Раз в месяц неполная разборка и чистка. Стрельбы в тире (пистолет, автомат). Ежемесячная сдача экзамена по огневой подготовке (теория) по удаленке. Годовой зачет по огневой (теория + практика).
Востаннє редагувалось tumos в Сер 09 лип, 2025 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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