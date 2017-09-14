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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14366143671436814369
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:19

  ЛАД написав:...
2. В какую Украину он собирается вернуться?
Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
...


ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю. какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба.


бажаю почути ваш варіант, реалістичний,
без комунізму і фантастики
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:24

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:...
2. В какую Украину он собирается вернуться?
Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
...


ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...


колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових

народ у нас аполітичний (типу бетона),
виберуть знову за гречку чи за популістські гасла
жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:27

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

"Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність", - розповіли у СБУ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:33

  prodigy написав:...
колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових

народ у нас аполітичний (типу бетона),
виберуть знову за гречку чи за популістські гасла
жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере


Кто будет голосовать против?: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:34

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
718 з 741!!!
Вы такой доверчивый?
Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё.
Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?

741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.

Всяко, конечно, бывает.
Но вы всерьёз верите в 718 из 741?
При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше.
Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок?
Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741".
Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.
ЛАД
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