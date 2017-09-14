ЛАД написав:... 2. В какую Украину он собирается вернуться? Тут 2 варианта а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал. ...
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
ЛАД написав:Тут 2 варианта а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал. б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ. Не знаю. какой из вариантов вам больше нравится. Лично мне не нравятся оба.
бажаю почути ваш варіант, реалістичний, без комунізму і фантастики
ЛАД написав:... 2. В какую Украину он собирается вернуться? Тут 2 варианта а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал. ...
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових
народ у нас аполітичний (типу бетона), виберуть знову за гречку чи за популістські гасла жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".
"Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність", - розповіли у СБУ.
prodigy написав:... колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових
народ у нас аполітичний (типу бетона), виберуть знову за гречку чи за популістські гасла жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере
Кто будет голосовать против?: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...
Вы такой доверчивый? Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё. Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?
741 - 718 > 5 Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития. Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.
Всяко, конечно, бывает. Но вы всерьёз верите в 718 из 741? При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше. Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок? Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741". Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.