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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14369143701437114372
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 19:58

  prodigy написав:..........
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
Відпочити від мене? :o
Так я с ними даже не знаком.
Но, вообще, рад за них. Удачливые люди.
Пятихатки один из наиболее пострадавших районов Харькова. Оттуда очень многие уехали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:00

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
У Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв навчається понад 500 студентів згідно з даними Освіта.UA. Заклад є вищим навчальним закладом, що підпорядкований Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Він має ліцензійний обсяг на 489 місць

І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.

Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?

До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....

>>> А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Зачем? Вопрос ведь не в количестве - а "действительно ли Страна без них функционировать не сможет?"
1 В жодній державі не існує група населення кількістю в 0,005% населення - зникнення якої зупинить функціонування Держави
2 В кожній Державі є ГАЛУЗІ в яких зникнення навіть 0,00005% від населення - зупинить функціонування ГАЛУЗІ
яскравий прилад - фізики ядерщики в Ірані. Ізраїль знищив 60 осіб , що для Ірану в 90 млн населення - непомітна величина.
А от для ВИЖИВАННЯ Ірану - суттєва.

Так само і з клоунами
Якщо їх 500-1000 - то легше цю групу не помічати ніж спеціально під неї розробляти окремі Закони

  _hunter написав:>>> Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
Нет. Я "переживаю" сколько абсолютно без проблем заменимых экземпляров за 35 років - отримало бронювання.
Пальцем в небо
Якщо з 11 млн служить 1,1 млн
То скільки бронювання може отримати група в 1750 осіб?
Проста математика
Якщо з 1750 осіб - 175 служать - то претензій до цієї групи бути не повинно, виходить що якщо 1575 заброньовані- то це в межах нормального.
Ти ж є тим одним з 545 000 який не має бронювання і все одно не служить..
То може спочатку з групою навколо себе якось порядок наведеш?
розрахуєтесь від одного до десяти .. і кожного десятого відправите служити.. і все. До вас ніби й претензій не буде.

ПС
офіційно в Україні заброньовано менше ніж офіційно отримало притулку в ЄС
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:01

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
Відпочити від мене? :o
Так я с ними даже не знаком.
Но, вообще, рад за них. Удачливые люди.
Пятихатки один из наиболее пострадавших районов Харькова. Оттуда очень многие уехали.

ЛАД, они не уехали вообще, а приехали отдохнуть ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:05

  ЛАД написав:Но надеюсь, вы вслед за Андреем не станете доказывать, что "женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см" должны идти в армию и если их не призовут, то не должны призывать и мужчин?

К чему этот вопрос ? За все время дискуссий Андрея с оппонентами я не вмешивался в обсуждение.
  ЛАД написав:А вопрос: "Зачем?", - это к тому, что на вещи, которые реально не нужны, обычно закрывают глаза и тихо не выполняют (или выполняют чисто формально), хотя по бумагам всё будет, как надо.

Конкретизируйте кто закрывает глаза ? Вы подразумеваете инструкторов по огневой, которые заполняют фамилиями отсуствующих ведомости по инструктажу ТБ, списанию боеприпасов, оценок по результатом стрельб ? АКС-74У еще в советские времена поставлялся не только танкистам, десантникам, но и милиции. Щелоков дал добро на использование реально ненужной вещи ? В полицейские времена прикупили МП5-А3 турецкого производства.
  ЛАД написав: На фронте это основной вопрос ? Много проблем? :)

Не могу вас понять, к чему клоните. Вы что предлагаете отказаться от огнестрельного оружия на фронте ? И причем здесь фронт или не фронт. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Для ветеранів перший курс безплатний": у Чернігові працює реабілітаційний центр, який відкрили за грантові кошти
Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.


Замість руїн — аромат хліба: як Наталія Могильна з Новобасанської громади втілила мрію під час війни
До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська.
...
За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.


Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили

Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає

Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 20:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
Відпочити від мене? :o
Так я с ними даже не знаком.
Но, вообще, рад за них. Удачливые люди.
Пятихатки один из наиболее пострадавших районов Харькова. Оттуда очень многие уехали.


на 2 тижні, гарні люди зняли кімнату поруч з моїм будинком (100м)
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