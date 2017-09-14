Додано: Сер 09 лип, 2025 21:28

detroytred написав: pesikot написав: "Для ветеранів перший курс безплатний": у Чернігові працює реабілітаційний центр, який відкрили за грантові кошти

Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.



Замість руїн — аромат хліба: як Наталія Могильна з Новобасанської громади втілила мрію під час війни

До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська.

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За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.



Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили



Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає



Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна Згідно- все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробилиЗгідно- не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачаєПозиціяпройшла випробування часом, як правильна

Дурень, якщо не зрозумів, то перепитав би, ніж перебріхувати.



От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні. Дурень, якщо не зрозумів, то перепитав би, ніж перебріхувати.От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні.

на умовних три шари

Дурень якраз той хто вважає що якась умовна НАТАША вирішить ВСІ проблеми для УСІХ( задача будь якої НАТАШІ в першу чергу вирішити свої проблеми , в другу чергу вирішити проблеми своєї сімї...) Вирішувати проблеми СУСПІЛЬСТВА не під силу жодному члену суспільства... І є тільки три міфологічні особи які в стані це зробити ( Ісус, Магомет , Будда... може ще хтось).Насправді все простіше і складніше одночасно.1 Від того скільки НАТАШ візьметься вирішувати СВОЇ проблеми і скільки буде чекати поки її проблеми вирішить хтось - ЗАЛЕЖИТЬ швидкість суспільних змінБільше взявших відповідальність - швидше зміни.2 Станом на сьогодні- ті хто в працездатному віці отримують доходи до 20 000 грн/місяцьЦій групі НАЙЛЕГШЕ змінити СВОЄ ЖИТТЯ на краще.Але є два нюансиа - в цій групі десь 12 млн осібб - вільних ніш на приблизно 2 млн осібПри чому - ВСІ необхідні ЗАКОНИ/УМОВИ для того щоб 2 млн як мінімум в два рази ПОКРАЩИЛИ свої доходи -вже створені.АлеНІХТО крім членів ЦІЄЇ ГРУПИ не зможе нічого змінити в межах цієї групи.ТобтоЯкщо за 10 років 2 млн покращать свої доходи - то через 10 років покращиться можливості на наступних вершинЯкщо за Два - то за два... і тільки після цього суспільство перейде на наступну сходинку розвитку і шари змінять свою кількість і всередині цих шарів зміняться важкість/легкість досягнення наступних вершин- десь 2 млн осіб повністю залежить від того як швидко в першому шарі 2 млн покращать свої доходи в два рази.Як тільки це відбудеться(а точніше в процесі цього відбування) другий шар зможе на 30% покращити свої доходиЗнову ж ніяких додаткових рішень від можновладців чи влади тут не потрібно, але при цьому можновладці проаналізувавши ЗМІНИ в ДРУГОМУ шарі - зможуть скоректувати Законодавство і привести його у відповідність до змін які відбулись- десь 100 000 осіб, ці повністю залежать від можновладців... одночасно будучи тими хто цих можновлаців призначає. Ці змушені(зобовязані) щоб не відстати на все життя від Заходу - якось змінювати правила гри для СЕБЕ.Але знову ж нюансЦя зміна правил не повинна створювати провалля між цим шаром і суспільством.