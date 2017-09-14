После его смерти мечта Д’Азельо о полной интеграции Италии воплотилась в жизнь благодаря распространению государственных школ и всеобщей воинской повинности на всю территорию страны. Сегодня мы находимся в ситуации, которую «героям Возрождения» было бы трудно признать. Однако спустя 170 лет мы должны признать, что сообщество выживает только тогда, когда оно способно разделять обязанности, которые придают смысл свободам и правам личности. Правам и свободам, которые могут со временем исчезнуть, если мы решим «тихо уйти в тихую ночь» того, что было величайшим политическим проектом послевоенного мира.
Проблема в том, что обязанности Вы хотите для меня, а свободы и права личности - для своих дочерей. Меня это не устраивает. Наше общество не разделяют обязанности. Вы даёте ссылку на статью о том, что всё общество должно участвовать в общем деле, чтобы сказать мне и «некоторым другим», что мы что-то там обязаны, а другие - нет. Вы так и не можете объяснить какие обязанности мы разделяем. Вы всего лишь продвигаете Ваше личное, абсолютно людоедское, мнение о том, чья жизнь лично для Вас ценнее. Вы - не всё общество.
Я о распределении обязанностей пишу уже пару лет, но в ответ слышу только потоки грязи и тупые гендерные стереотипы. Вы, вот, этой статьёй подтвердили мои слова - обязанности должны быть взаимными и общими, а не односторонними. Просто, Вы там увидели слова «всеобщая воинская повинность» (170 лет назад!), а не о том, что все граждане должны за всё платить и иметь взаимные обязанности.
Никто не останавливает Ваших дочерей идти и защищать свои права и свободы. Нет, Вы считаете, что они у них должны просто быть, а я и «некоторые другие» должны им их обеспечивать непонятно в обмен за что.
Определитесь уже чего именно Вы хотите.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 13 лип, 2025 02:09, всього редагувалось 7 разів.
После его смерти мечта Д’Азельо о полной интеграции Италии воплотилась в жизнь благодаря распространению государственных школ и всеобщей воинской повинности на всю территорию страны. Сегодня мы находимся в ситуации, которую «героям Возрождения» было бы трудно признать. Однако спустя 170 лет мы должны признать, что сообщество выживает только тогда, когда оно способно разделять обязанности, которые придают смысл свободам и правам личности. Правам и свободам, которые могут со временем исчезнуть, если мы решим «тихо уйти в тихую ночь» того, что было величайшим политическим проектом послевоенного мира.
И все же, как это ни удивительно, согласно опросу Cluster17, молодые люди чувствуют себя даже меньшими европейцами, чем их родители, предпочитая называть себя гражданами мира.
Без европейского демократического движения будет сложно создать армию ЕС (если таковы результаты дебатов о безопасности), а также настоящую европейскую демократию. А если у нас не будет ни гражданства, ни участия, мы рискуем столкнуться с политической реакцией, подобной той, что мы наблюдали в отношении «зелёного соглашения» или мер жёсткой экономии, принятых после мирового финансового краха и кризиса еврозоны, даже если теоретически эта политика верна. ......... Не менее важен и комплекс «позитивных действий», разработанный группой во главе с Лукой Верзикелли из Сиенского университета для поддержки европейских демонстраций. Наиболее заметным предложением, получившим наибольшее одобрение, стало предложение сделать студенческую программу Erasmus бесплатной и обязательной для всех студентов средних и высших учебных заведений ЕС.
АндрейМ написав:........ Любите Вы избранно цитировать…
А вы хотите, чтобы я цитировал всю статью целиком?
Вы всего лишь продвигаете Ваше личное, абсолютно людоедское, мнение о том, чья жизнь лично для Вас ценнее. Вы - не всё общество.
Мнение, может, и людоедское, но честно признаюсь, что ваша жизнь для меня совершенно никакой ценности не представляет. Вы мне никто и зовут вас никак. Вы для меня даже не согражданин, поскольку от своих обязанностей гражданина вы сами отказались.
Никто не останавливает Ваших дочерей идти и защищать свои права и свободы. Нет, Вы считаете, что они у них должны просто быть, а я и «некоторые другие» должны им их обеспечивать непонятно в обмен за что.
Определитесь уже чего именно Вы хотите.
Я хочу, чтобы вы перестали врать. Уже давно понятно (надеюсь, всем), что вы беспокоитесь только об одном - как сберечь свою драгоценную жизнь (это я могу понять), а для это отправить вместо себя на фронт женщин (а вот этого я не понимаю). Мне интересно только одно, когда вы скажете, что вместо вас надо отправить ещё и детей. И со скольки лет. То, что сами вы ни при каких условиях не пойдёте, сомнений не вызывает. Но это вы себе обеспечили, так что же вам неймётся?
P.s. По ссылке вы тоже не ходили, а в цитате единственное, что увидели - "170 лет".
Андрей меня упрекнул в "избранном цитировании". Подумал и решил добавить цитату (она как раз перед теми словами, которые так задели Андрея):
Право на абсолютно бесплатное обучение за рубежом можно было бы дополнить обязательной государственной службой, которая позволила бы каждому человеку реагировать на кризисы, как это уже происходит в Швейцарии или Израиле. И если бы обе гипотезы были реализованы на европейском уровне, у нас появилась бы возможность сделать Европу проектом, за который мы все несём ответственность.
В оригинале статьи это выделено ОЧЕНЬ крупным шрифтом. Интересно, слово "ответственность" Андрею знакомо?
budivelnik написав:Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ...
А почему это выезд равен отказу быть резервом для ВСУ? Он что не может вернуться если конкретно ему придет повестка? Или наоборот его нахождение в стране как-то гарантирует что он не "відмовиться бути резервом для ЗСУ" ховаючись десь у тещі на горищі?
Є така штука - називається ймовірність Ймовірність того що при отриманні повістки хтось з 654000 виїхавших -повернеться , разів в 1000-10000 менша від ймовірності того що той хто отримає повістку в Україні - піде. І при цьому Той хто відмовиться в Україні - отримає 5 років тюрьми А той хто за кордоном-не отримає навіть повістки бо не вказав свого місця перебування
Є така штука - називається некомпетентность По закону - что там, что за кордоном - человек получит _штраф_. А вот если то намек на буссификацию...
АндрейМ написав:Знов вибірковість. Чим мільйони громадян, які виїхали, компенсують те, що вони відмовляються бути резервом ВСУ? На якій підставі їх звільнили від конституційного обов'язку? Напиши мені нарешті яким обов'язком їм замінили обов'язок захищати свій дім.
Ти б якось визначивсяб.. В тебе претензії до хунтера який здриснув - так при чому тут влада яка залишилась. Якщо ти такий принциповий То спочатку заклейми тих 654 000 які втікли і тебе з собою не взяли А вже потій проклинай владу яка тебе разом з 6 000 000 - зупинила і не дала здриснути. Як на мене - а дії влади на 90% ефективні(тільки 10% вдалось втекти) Тому виходить що владу треба хвалити... Чи я десь не правий
Оцінювати ефективність дій влади в умовах повномасштабної війни в %% власних законослухняних громадян яких їй успішно вдалося позбавити права на пересування - це звичайно дуже потужно. Втім від совіцького прапорщика годі очікувати якихось справді адекватних та релевантних критеріїв для її оцінки.
Наприклад - %% процент успішно розслідуваних та доведених до справедливого судового вироку справ щодо підозрюваних в корупції? - ---//--- хабарництві? - ---//--- перевищенні службових повноважень? - ---//--- викраденнях, катуваннях та можливо навіть вбивствах?
прочитал на днях занятное выссказывание: "одна война порождает три поколения управляемых людей"... Вот это - хороший пример.