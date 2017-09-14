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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14402144031440414405
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 10:02

  ЛАД написав:
  katso написав:...............
Это "системная ошибка выжившего", знаете такой термин? Конечно если закрыть границы вот так вот всем -и считать процент тех кто вернется из тех кто перед этим вырвался горами-реками- то вероятность возврата будет околонулевая. А почему вы считаете что она была бы такая же нулевая если бы граница была бы открыта просто для всех? Я считаю что закрытие границы это вообще проект по обилечиванию (кто возьмется посчитать суммарный оборот денег в этой сфере?) - а на мобилизацию не влияет от слова вообще - потому что те кто прячется и так будут прятаться или за границей или дома под диваном а те кто пойдут и так пойдут вручат ли им повестку на блокпосту или смской на телефон.

Идея интересная, но, к сожалению, непроверяемая и ...

Вполне проверяемая - только у "этого" не хватило то ли желания то ли мозгов для проверки: какие-то крипаки посмели разбегаться...
А всего-то кордоны закрывать нужно было не в первую же ночь, а через месяц - при сильно критичном потоке. Или вообще не закрывать - при не сильном.
Тут, кстати, возникла бы интересная ситуация: топ 4% - понимая, что прям как в предвыборном сериале может получиться - начал бы срочно думать "а как бы _добровольцев_ дополнительно простимулировать?"
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 10:08

  flyman написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/r/1RnUridmxP/?mibextid=wwXIfr

і єврами в Спліт Дубровніка вжуххххх ... бонетойвос і все таке

Чо Дубровник. Він казав що Спліт і світла нема. НогОм читаєш., чи вже почало відставати і жовтіти?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 10:22

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні у річному вимірі із 15,9% у травні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі
За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні порівняно із травнем становила 0,8%, з початку року - 6,5%. Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 0,3%, з початку року, із червнем 2024 року - 12,1%. .....
https://unn.ua/news/infliatsiia-v-ukraini-spovilnylasia-do-143percent-frukty-podorozhchaly-ovochi-podeshevshaly
ЛАД
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