katso написав:............... Это "системная ошибка выжившего", знаете такой термин? Конечно если закрыть границы вот так вот всем -и считать процент тех кто вернется из тех кто перед этим вырвался горами-реками- то вероятность возврата будет околонулевая. А почему вы считаете что она была бы такая же нулевая если бы граница была бы открыта просто для всех? Я считаю что закрытие границы это вообще проект по обилечиванию (кто возьмется посчитать суммарный оборот денег в этой сфере?) - а на мобилизацию не влияет от слова вообще - потому что те кто прячется и так будут прятаться или за границей или дома под диваном а те кто пойдут и так пойдут вручат ли им повестку на блокпосту или смской на телефон.
Идея интересная, но, к сожалению, непроверяемая и ...
Вполне проверяемая - только у "этого" не хватило то ли желания то ли мозгов для проверки: какие-то крипаки посмели разбегаться... А всего-то кордоны закрывать нужно было не в первую же ночь, а через месяц - при сильно критичном потоке. Или вообще не закрывать - при не сильном. Тут, кстати, возникла бы интересная ситуация: топ 4% - понимая, что прям как в предвыборном сериале может получиться - начал бы срочно думать "а как бы _добровольцев_ дополнительно простимулировать?"
Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні у річному вимірі із 15,9% у травні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні порівняно із травнем становила 0,8%, з початку року - 6,5%. Базова інфляція в червні порівняно із травнем становила 0,3%, з початку року, із червнем 2024 року - 12,1%. .....