katso написав:

...............Это "системная ошибка выжившего", знаете такой термин? Конечно если закрыть границы вот так вот всем -и считать процент тех кто вернется из тех кто перед этим вырвался горами-реками- то вероятность возврата будет околонулевая. А почему вы считаете что она была бы такая же нулевая если бы граница была бы открыта просто для всех? Я считаю что закрытие границы это вообще проект по обилечиванию (кто возьмется посчитать суммарный оборот денег в этой сфере?) - а на мобилизацию не влияет от слова вообще - потому что те кто прячется и так будут прятаться или за границей или дома под диваном а те кто пойдут и так пойдут вручат ли им повестку на блокпосту или смской на телефон.