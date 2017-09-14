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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:53
fox767676
Корону сними, убогий ...
То как там с прекращением огня во втором квартале ?
Трамп всё порешал ? )
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:54
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
давно - це коли? після початку війни? й не плутайте навчання на російській мові, й вивчення російської мови. чи в нас дійсно в Україні тепер взагалі не вивчають російську мову? я гадав, лише на Західній Україні - тут вчать окрім англійської - польську, німецьку, іспанську - російська нікому не потрібна
угорську вчать, кому потрібно.
Вы отстали от жизни.
Русские школы и классы начали резко ликвидировать до начала войны.
И изучение русского языка тоже.
И никакого "імперського дуалізму". Объяснять не буду. "Мовне питання" уже в зубах навязло.
навчання на російській мові так скорочувалося давно. й що? ви знаєте багато прикладів навчання не російською мовою в рф? жодного? може в Німеччині чи Польщі вчаться не на державній мові?
а от з приводу вивчення російської мови навіть цікаво. агов, зараз вивчають російську мову, як предмет?
знаєте, чого мовне питання дратує вас - в принциповому небажанні вивчати українську мову, типу всі мають й так розуміти вашу російську. якщо це небажання прибрати - то ніякої проблеми й ніякого питання немає.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:58
Hotab написав:АндрейМ
До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.
Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон»
а для Монтенегро ?
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:00
_hunter написав:
...
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
При том, что уже озвучили и версию пострадавшей стороны...
"Підозра Шабуніну – важливий сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ", – написав "Сталкер".
...
"Підозра врятувала Шабуніна від того, щоб хтось з наших не вручив йому підозру "по зубах". Ми всі бачимо скільки такої нечисті розвелося. І якщо зараз її не почистити по закону, хлопці приїдуть почистять по справедливості", – підсумував він.
бачиш свою двурушність? ти типу проти корупцію, але коли хтось починає СИСТЕМНО з нею боротися - то ти серед тих, хто на таких нападає. може тому, що сам заробляв на корупції?
оцей накид на Шабуніна невідомо від кого - так зараз по Телеграму розганяють цю хвилю, так. Мені нагадую, як судили Луценко за перевитрати коштів на День міліції та за те, що допоміг водію отримати квартиру. але ці ж люди в упор не бачать рівень корупції при Янику - а що такого?
й ти ж типу шариш в законах - а ну, розповідай, що Шабунін порушив з точки зору закону? що отримував зп в ЗСУ? й це каже людина, яка заперечує незаконність свого перебування за кордоном зараз
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:05
flyman написав: Hotab написав:АндрейМ
До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.
Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон»
а для Монтенегро ?
Тебе розкумарити в бучанстеому підвалі вистачить години , мені «з-за кордону
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:13
ЛАД написав:
Оно-то, вроде, для всех хорошо.
Для государства выгодно - 7 млрд. уе в год лишними бы не были.
Для откупившихся неплохо - вместо взяток честно заплатили, чисты перед государством и совесть, вроде, чиста.
Но есть такой момент - это уже явно была бы "война бедных за безопасность и собственность богатых". Тут уже и так высказывалась такая мысль, а при реализации такой схемы бронирования (официально!) это было бы явно и бесспорно. Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
Саме в цій фразі закопані мої багаторічні дебати з воєнпенсом про відповідальність чиновників, яка є просто відображенням ГОТОВНОСТІ населення до тих чи інших змін
1 Ви погоджуєтесь що варіант економічного бронювання хоча й не на 100% відповідає ВИМОГАМ суспільства, але при цьому на 30% закриває потреби в ДОФІНАНСУВАННІ
2 Тепер пора поставити друге питання
Чи вигідно тим хто сьогодні не служить - щоб АРМІЯ отримала +30% 7
Відповідь вигідно - бо це трошки зніме потребу в бусифікації.
А під бусифікацію як ПРАВИЛО потрапляють бідні, тобто ВИГРАЮТЬ вони
Але вони - проти.
ОТ це я й називаю відрижкою совкового менталітету..
Коли людина не в стані зрозуміти де ДЛЯ неї краще а де гірші.
І пояснити їй це практично не можливо , бо їй це в голову на протязі ТРЬОХ поколінь вбивали ржавими цвяхами.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 13 лип, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:15
ЛАД написав:
И последнее - я не знаю ни одного примера в новейшей истории применения такого "экономического бронирования"
я вам миллион раз писал - ни в одной войне верхняя граница мобвозраста не равнялась продолжительности жизни.
когда потенциальный мобрезерв многратно и необоснованно превышает реальную пропускную способность армии, создается почва для корупционных злоупотреблений. У вас есть ответ когда зрелые,45+, профессионально состоявшиеся люди лезли в окоп вместо розовощеких турбопатриотических доглядальников тещиных киць?
Ок, не вводите экономическое бронирование, верните верхнюю границу призывного возраста до 40, как до вашего евромайдана. Но нет, это же страна победившей идеологии "онижедети". где при том пещерный антикоммунизм каким-то чудом сочетается с "багати видкупляться, як так???"
Все эти годы в Украине хроническое недофинансирование ВПК, это на вашей хлопоманской совести прорехи в обороне, нехватка всей номенклатуры дронов,
просраное время для инвестиций в впк и фортификации, затерроризированный средний класс, который уже не видит свое будущее в Украине. Украина это первая страна постиндустриального уклада попавшая в полномасштабную войну, это вы ниака не способны увоить и сделать выводы.
в ПМВ, ВМВ верхняя граница мобвозраста не превышала 42 лет
старше - работали в тылу .
Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.
«Ведь вот этот молодой, упитанный, — думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, — почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы — начхать ему на родину, — и „работает на оборону“, жиреет, с удобствами любит женщин…»
Это ваша советская классика, ЛАД!!
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:18
Shaman написав: _hunter написав:
...
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
При том, что уже озвучили и версию пострадавшей стороны...
"Підозра Шабуніну – важливий сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ", – написав "Сталкер".
...
"Підозра врятувала Шабуніна від того, щоб хтось з наших не вручив йому підозру "по зубах". Ми всі бачимо скільки такої нечисті розвелося. І якщо зараз її не почистити по закону, хлопці приїдуть почистять по справедливості", – підсумував він.
бачиш свою двурушність? ти типу проти корупцію, але коли хтось починає СИСТЕМНО з нею боротися - то ти серед тих, хто на таких нападає. може тому, що сам заробляв на корупції?
оцей накид на Шабуніна невідомо від кого - так зараз по Телеграму розганяють цю хвилю, так. Мені нагадую, як судили Луценко за перевитрати коштів на День міліції та за те, що допоміг водію отримати квартиру. але ці ж люди в упор не бачать рівень корупції при Янику - а що такого?
й ти ж типу шариш в законах - а ну, розповідай, що Шабунін порушив з точки зору закону? що отримував зп в ЗСУ? й це каже людина, яка заперечує незаконність свого перебування за кордоном зараз
Якщо для себе, то вони ніякої корупції не бачать )
Також, ці люди не бачать корупцію, коли Трампу араби літачок подогнали
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:20
fox767676
Ты еще за свои прошлые "прогнозы" не ответил ... )
Не пиши так много, не показывай свою убогость
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Додано: Нед 13 лип, 2025 17:24
Shaman написав: _hunter написав:
...
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
При том, что уже озвучили и версию пострадавшей стороны...
"Підозра Шабуніну – важливий сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ", – написав "Сталкер".
...
"Підозра врятувала Шабуніна від того, щоб хтось з наших не вручив йому підозру "по зубах". Ми всі бачимо скільки такої нечисті розвелося. І якщо зараз її не почистити по закону, хлопці приїдуть почистять по справедливості", – підсумував він.
бачиш свою двурушність? ти типу проти корупцію, але коли хтось починає СИСТЕМНО з нею боротися - то ти серед тих, хто на таких нападає. може тому, що сам заробляв на корупції?
оцей накид на Шабуніна невідомо від кого - так зараз по Телеграму розганяють цю хвилю, так. Мені нагадую, як судили Луценко за перевитрати коштів на День міліції та за те, що допоміг водію отримати квартиру. але ці ж люди в упор не бачать рівень корупції при Янику - а що такого?
й ти ж типу шариш в законах - а ну, розповідай, що Шабунін порушив з точки зору закону? що отримував зп в ЗСУ? й це каже людина, яка заперечує незаконність свого перебування за кордоном зараз
>>> але коли хтось починає СИСТЕМНО з нею боротися - то ти серед тих, хто на таких нападає.
Гиде?
_hunter написав:
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
>>> що Шабунін порушив з точки зору закону?
Ты ж, вроде, против СЗЧ топил? -- ну вот тебя услышали
подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Заодно непонятные "за выполнение военных заданий" -- это в Киеве-то
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