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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1441014411144121441314414>
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 17:26

pesikot

Каву в ялте на улице байдена перепил?
Перемога, кордоны 91, репарации с контрибуциями, в псячью морду тыкнуть ?
Пока на псов намордники не надеть, Украина будет продолжать скатываться в тотальную халепу. Месяцем раньше, месяцем позже, но это будет сделано
Я твоего будкевича в будку отправил, а на тебя намордник одеть так плевое дело
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 17:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
Саме в цій фразі закопані мої багаторічні дебати з воєнпенсом про відповідальність чиновників, яка є просто відображенням ГОТОВНОСТІ населення до тих чи інших змін

Ну ніяк в тебе без мене свої єралашики штовхати не вдається.
Постійно приходиться посилатися, ще й перебріхуючі.

Не тупи. Тобто не рівняй хрін з пальцем.
Одна справа не погоджуватися-противитися потраплянню в окоп (тобто стосовно найвищої цінності людини -- життя, здоров'я, свободи).
І зовсім інша стосовно поступитися якоюсь частиною матеріально, політично, культурно, мовно і т.д.
Тобто отим реформам. В економіці, політиці, культурі і т.д.
Ціна на газ, яку населення схавало і нікуди не ділось, тобі у лоба в якості самого яскравого прикладу.

П'ятнадцять років одне і теж -- дурні урівнювання предметів та ін. демагогічні прийоми.
Аналогічно вище ти тупо заголосив про свій практичний досвід. Чого? Ларька. Свого.
Коли предметом було практичний досвід визнаних практиків-реформаторів ринків. А не "теоретика воєнпенса". Я краще з ними щось нехай може і втрачу, ніж з тобою (твоєю відсеб'ятиною) знайду.

Лісом.
Може хоч спробуєш співати-місіонерити без мене? Що ніяк?
Подобається, що лісом відправляють..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 18:45

fox767676

А чего ты занервничал ?

Откуда эти твои фантазии про намордник ?
Не показыывай свои комплексы убогого россиянина

То что там с прекращением огня во втором квартале ?

Ну ошибся, так признай это, как взрослый мужчина

Иначе ... ты номерной российский пропагандон )

Который хотел расслабить общество, чтобы не помогали ЗСУ
Потому что, Трамп всё скоро порешает и не нужно помогать ЗСУ

Ведь, именно этот посыл ты и продвигал !
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:04

  Hotab написав:АндрейМ

До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.


Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон» :lol:

Когда ты уже героически сдохнещь за родину?
Ты ж так рисковал в Африке, каннибалы всё хотели копьём лопасти сбить и ооновского заробитчанина на вертел(а перед употреблением и "того", перед прожаркой "отжарить")
А тут можно даже катапультой на подходе к ростовскому цирку воспользоваться и уйти в "штаб ввс" терриконами
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:20

  барабашов написав:
  Hotab написав:АндрейМ

До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.


Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон» :lol:

Когда ты уже героически сдохнещь за родину?
Ты ж так рисковал в Африке, каннибалы всё хотели копьём лопасти сбить и ооновского заробитчанина на вертел(а перед употреблением и "того", перед прожаркой "отжарить")
А тут можно даже катапультой на подходе к ростовскому цирку воспользоваться и уйти в "штаб ввс" терриконами

Ты еще от жары и диабета не сдох в Турции ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
Саме в цій фразі закопані мої багаторічні дебати з воєнпенсом про відповідальність чиновників, яка є просто відображенням ГОТОВНОСТІ населення до тих чи інших змін
1 Ви погоджуєтесь що варіант економічного бронювання хоча й не на 100% відповідає ВИМОГАМ суспільства, але при цьому на 30% закриває потреби в ДОФІНАНСУВАННІ
2 Тепер пора поставити друге питання
Чи вигідно тим хто сьогодні не служить - щоб АРМІЯ отримала +30% 7
Відповідь вигідно - бо це трошки зніме потребу в бусифікації.
А під бусифікацію як ПРАВИЛО потрапляють бідні, тобто ВИГРАЮТЬ вони
Але вони - проти.
ОТ це я й називаю відрижкою совкового менталітету..
Коли людина не в стані зрозуміти де ДЛЯ неї краще а де гірші.
І пояснити їй це практично не можливо , бо їй це в голову на протязі ТРЬОХ поколінь вбивали ржавими цвяхами.

Ну ніяк в тебе без мене свої єралашики штовхати не вдається.
Постійно приходиться посилатися, ще й перебріхуючі.

Не тупи. Тобто не рівняй хрін з пальцем.
Одна справа не погоджуватися-противитися потраплянню в окоп (тобто стосовно найвищої цінності людини -- життя, здоров'я, свободи).
І зовсім інша стосовно поступитися якоюсь частиною матеріально, політично, культурно, мовно і т.д.
Тобто отим реформам. В економіці, політиці, культурі і т.д.
Ціна на газ, яку населення схавало і нікуди не ділось, тобі у лоба в якості самого яскравого прикладу.

П'ятнадцять років одне і теж -- дурні урівнювання предметів та ін. демагогічні прийоми.
Аналогічно вище ти тупо заголосив про свій практичний досвід. Чого? Ларька. Свого.
Коли предметом було практичний досвід визнаних практиків-реформаторів ринків. А не "теоретика воєнпенса". Я краще з ними щось нехай може і втрачу, ніж з тобою (твоєю відсеб'ятиною) знайду.

Лісом.
Може хоч спробуєш співати-місіонерити без мене? Що ніяк?
Подобається, що лісом відправляють..
1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякати
а зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий.
Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити?
2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером.
Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 лип, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:30

pesikot

ну как бы ты не знаешь своего места
что возмутительно
шабунину указали, будкевичу указали в русле отмены usaid\lgbt
а ты продолжаешь гавкать по протухшим методичкам
тебе что ,надо чтобы, твоего казанского скрутили "ласточкой", чтобы ты понял что времена поменялась, и за сказки для оболванивания дурачков про то как корабли демократии бороздят океаны свободного рынка уже денег не далут ?
Их пока только пытаются уравнять с народными массами, а дальше может быть хуже. вплоть до несудебных расправ и побитию камнями на центральных площадях (не дай б-г)
я за то чтобы сдать баламутов в гуантанамо на медицинские эксперименты, хоть какой-то зиск человечеству будет
демократы не вернутся, "Михаил Светлов ту-ту"
респы специально создают спарринг партнера в виде Маска
будут консервативные респы. и прогрессивные. а демшизодные скрипачи не нужны.
провалили тест на конкуренцию
как после 1917 западные страны вынуждены были мутировать, добавляя социалистические элементы в программу. так и сейчас им придется отбросить на свалку истории демшизоидные элементы, чтобы выдержать конкурекнцию с КНР и сателитами
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 13 лип, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:34

Кстати, интересная картинка вырисовывается:
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:40

fox767676

Ты начал выполнять новое задание

Ты номерное ничтожество )

Завали своё хлебало

Пока не ответишь за свой базар, про прекращение огня от Трампа
То где прекращение огня от Трампа ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 19:51

  _hunter написав:Кстати, интересная картинка вырисовывается:
Есть учетка Шаман
-- "особый/специальный" ВОС (боевого медика?)
-- обэриг от бусиков и возможность ездить в загран-командировки
-- хамоватые "предъявы" вида "а ты докажи, что ты не верблюд"
-- громко вопит "наших бьют" в процессе довольно-таки тривиального жабо-гадюкинга на тему "ухылянтсва".
-- пропадает с форума где-то ± во время обысков у Шабунина :roll:

ти надто забористу шмаль купив - повертайся до старого ділера :lol:
Shaman
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