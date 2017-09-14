Каву в ялте на улице байдена перепил? Перемога, кордоны 91, репарации с контрибуциями, в псячью морду тыкнуть ? Пока на псов намордники не надеть, Украина будет продолжать скатываться в тотальную халепу. Месяцем раньше, месяцем позже, но это будет сделано Я твоего будкевича в будку отправил, а на тебя намордник одеть так плевое дело
ЛАД написав:Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
Саме в цій фразі закопані мої багаторічні дебати з воєнпенсом про відповідальність чиновників, яка є просто відображенням ГОТОВНОСТІ населення до тих чи інших змін
Ну ніяк в тебе без мене свої єралашики штовхати не вдається. Постійно приходиться посилатися, ще й перебріхуючі.
Не тупи. Тобто не рівняй хрін з пальцем. Одна справа не погоджуватися-противитися потраплянню в окоп (тобто стосовно найвищої цінності людини -- життя, здоров'я, свободи). І зовсім інша стосовно поступитися якоюсь частиною матеріально, політично, культурно, мовно і т.д. Тобто отим реформам. В економіці, політиці, культурі і т.д. Ціна на газ, яку населення схавало і нікуди не ділось, тобі у лоба в якості самого яскравого прикладу.
П'ятнадцять років одне і теж -- дурні урівнювання предметів та ін. демагогічні прийоми. Аналогічно вище ти тупо заголосив про свій практичний досвід. Чого? Ларька. Свого. Коли предметом було практичний досвід визнаних практиків-реформаторів ринків. А не "теоретика воєнпенса". Я краще з ними щось нехай може і втрачу, ніж з тобою (твоєю відсеб'ятиною) знайду.
Лісом. Може хоч спробуєш співати-місіонерити без мене? Що ніяк? Подобається, що лісом відправляють..
Когда ты уже героически сдохнещь за родину? Ты ж так рисковал в Африке, каннибалы всё хотели копьём лопасти сбить и ооновского заробитчанина на вертел(а перед употреблением и "того", перед прожаркой "отжарить") А тут можно даже катапультой на подходе к ростовскому цирку воспользоваться и уйти в "штаб ввс" терриконами
Когда ты уже героически сдохнещь за родину? Ты ж так рисковал в Африке, каннибалы всё хотели копьём лопасти сбить и ооновского заробитчанина на вертел(а перед употреблением и "того", перед прожаркой "отжарить") А тут можно даже катапультой на подходе к ростовскому цирку воспользоваться и уйти в "штаб ввс" терриконами
ЛАД написав:Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
Саме в цій фразі закопані мої багаторічні дебати з воєнпенсом про відповідальність чиновників, яка є просто відображенням ГОТОВНОСТІ населення до тих чи інших змін 1 Ви погоджуєтесь що варіант економічного бронювання хоча й не на 100% відповідає ВИМОГАМ суспільства, але при цьому на 30% закриває потреби в ДОФІНАНСУВАННІ 2 Тепер пора поставити друге питання Чи вигідно тим хто сьогодні не служить - щоб АРМІЯ отримала +30% 7 Відповідь вигідно - бо це трошки зніме потребу в бусифікації. А під бусифікацію як ПРАВИЛО потрапляють бідні, тобто ВИГРАЮТЬ вони Але вони - проти. ОТ це я й називаю відрижкою совкового менталітету.. Коли людина не в стані зрозуміти де ДЛЯ неї краще а де гірші. І пояснити їй це практично не можливо , бо їй це в голову на протязі ТРЬОХ поколінь вбивали ржавими цвяхами.
Ну ніяк в тебе без мене свої єралашики штовхати не вдається. Постійно приходиться посилатися, ще й перебріхуючі.
Не тупи. Тобто не рівняй хрін з пальцем. Одна справа не погоджуватися-противитися потраплянню в окоп (тобто стосовно найвищої цінності людини -- життя, здоров'я, свободи). І зовсім інша стосовно поступитися якоюсь частиною матеріально, політично, культурно, мовно і т.д. Тобто отим реформам. В економіці, політиці, культурі і т.д. Ціна на газ, яку населення схавало і нікуди не ділось, тобі у лоба в якості самого яскравого прикладу.
П'ятнадцять років одне і теж -- дурні урівнювання предметів та ін. демагогічні прийоми. Аналогічно вище ти тупо заголосив про свій практичний досвід. Чого? Ларька. Свого. Коли предметом було практичний досвід визнаних практиків-реформаторів ринків. А не "теоретика воєнпенса". Я краще з ними щось нехай може і втрачу, ніж з тобою (твоєю відсеб'ятиною) знайду.
Лісом. Може хоч спробуєш співати-місіонерити без мене? Що ніяк? Подобається, що лісом відправляють..
1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякати а зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий. Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити? 2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером. Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 13 лип, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
ну как бы ты не знаешь своего места что возмутительно шабунину указали, будкевичу указали в русле отмены usaid\lgbt а ты продолжаешь гавкать по протухшим методичкам тебе что ,надо чтобы, твоего казанского скрутили "ласточкой", чтобы ты понял что времена поменялась, и за сказки для оболванивания дурачков про то как корабли демократии бороздят океаны свободного рынка уже денег не далут ? Их пока только пытаются уравнять с народными массами, а дальше может быть хуже. вплоть до несудебных расправ и побитию камнями на центральных площадях (не дай б-г) я за то чтобы сдать баламутов в гуантанамо на медицинские эксперименты, хоть какой-то зиск человечеству будет демократы не вернутся, "Михаил Светлов ту-ту" респы специально создают спарринг партнера в виде Маска будут консервативные респы. и прогрессивные. а демшизодные скрипачи не нужны. провалили тест на конкуренцию как после 1917 западные страны вынуждены были мутировать, добавляя социалистические элементы в программу. так и сейчас им придется отбросить на свалку истории демшизоидные элементы, чтобы выдержать конкурекнцию с КНР и сателитами
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 13 лип, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, интересная картинка вырисовывается: Есть учетка Шаман -- "особый/специальный" ВОС (боевого медика?) -- обэриг от бусиков и возможность ездить в загран-командировки -- хамоватые "предъявы" вида "а ты докажи, что ты не верблюд" -- громко вопит "наших бьют" в процессе довольно-таки тривиального жабо-гадюкинга на тему "ухылянтсва". -- пропадает с форума где-то ± во время обысков у Шабунина
_hunter написав:Кстати, интересная картинка вырисовывается: Есть учетка Шаман -- "особый/специальный" ВОС (боевого медика?) -- обэриг от бусиков и возможность ездить в загран-командировки -- хамоватые "предъявы" вида "а ты докажи, что ты не верблюд" -- громко вопит "наших бьют" в процессе довольно-таки тривиального жабо-гадюкинга на тему "ухылянтсва". -- пропадает с форума где-то ± во время обысков у Шабунина
ти надто забористу шмаль купив - повертайся до старого ділера