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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лип, 2025 19:56
_hunter написав: _hunter написав:
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
>>> що Шабунін порушив з точки зору закону?
Ты ж, вроде, против СЗЧ топил? -- ну вот тебя услышали
подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Заодно непонятные "за выполнение военных заданий" -- это в Киеве-то
я вже написав - а Луценко перевитратив кошти на святкування Дня міліції, знаємо плавали
щось ти тут не справу вивчаєш, а читаєш інфо з телеграмних смітників.
тепер відрядження - це вже СЗЧ, так ху.нтер? й бойових виплат він не отримував. й пишуть, що про автомобіль ні слова в обвинувачуванні.
давай краще розповідай, на якій підставі ти зараз за кордоном? немає підстав - повертайся, сплати штраф, а там подивимось, куди тебе
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:07
Сура 2, аят 155:
"Мы непременно испытаем вас страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся»."
спешить не надо
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:14
budivelnik написав:
підростаюче покоління.
Хвантазьору-місіонеру-єралашечнику вже прийшлося вигадувати й навіть про вплив на... підростаюче покоління тут.
Лісом, кумедний клоун.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:20
pesikot написав: барабашов написав:
Когда ты уже героически сдохнещь за родину?
Hotab написав:АндрейМ
Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон»
Ты ж так рисковал в Африке, каннибалы всё хотели копьём лопасти сбить и ооновского заробитчанина на вертел(а перед употреблением и "того", перед прожаркой "отжарить")
А тут можно даже катапультой на подходе к ростовскому цирку воспользоваться и уйти в "штаб ввс" терриконами
Ты еще от жары и диабета не сдох в Турции ? )
цю місію він залишив для горілки. білочка - перший етап
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:21
detroytred написав: budivelnik написав:
1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякати
а зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий.
Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити?
2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером.
Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління.
Хвантазьору-місіонеру-єралашечнику вже прийшлося вигадувати й навіть про вплив на... підростаюче покоління тут.
Лісом, кумедний клоун.
Хто може допомогти мені пояснити цьому де-білу, що те що він вважає що знає - все населення бачило в пятій точці
А от якщо є щось , що він може показати корисного для оточуючих ним зробленого з того що він знає - це цікаво всі.
Показувати він нічого не може
Його вміння надувати щоки чи посилати когось в ліс... це так, ці складні речі вміє робити мій двохрічний внук..
Тому самозакоханий павлін
Спочатку покажи хоч щось з тобою зробленого що цікаво не тільки тобі..
Як покажеш - тоді й поговоримо
Бо мої єралашики чи пояснення - оточуючим цікаві хоча б для того що вони не потрапляли в ті халепи які робив я.
А повторити за кимось легше ніж видумувати самостійно
Тому ще раз
Що можнав повторити за тобою корисного?
лежання на дивані, заявки про матрицю і оповідання що ти читав - це в пяту точку
Привнеси чудо - розскажи про щось тобою зреалізоване ( крім просраного життя. це ж треба бути тьаким дебілом щоб в момент розвалу совка і відміни агресивної риторики + повного роззброєння-вибрати собі службу в армії...
Ти б краще в пожежники пішов, і то толку було б більше.
Там правда стільки часу на читання книжочок 100-200 літньої давності або газетних статейок про правила перебудови - було б менше
Але толку більше.
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budivelnik
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Додано: Нед 13 лип, 2025 20:51
ЛАД написав:
Сегодня
_hunter написав:
........
По определению "непроверяемая" - это то, что в силу, например физических ограничений - принципиально _невозможно_ проверить.
То, что "этот" решил не проверять - это совсем другой разговор.
непроверяемая. Если открыть сегодня, поток будет достаточно заметным.
Деньгами, вестимо: при открытых кордонах буссификация была бы невозможной.
Деньги вы выделите?
Там миллионы наличкой только те что официально нашли у военкомов под матрацами и попали в прессу, а учитывая что на один публичный случай всёгда сотня не публичных то объем средств в этой области идет на миллиарды.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:10
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякати
а зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий.
Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити?
2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером.
Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління.
Хвантазьору-місіонеру-єралашечнику вже прийшлося вигадувати й навіть про вплив на... підростаюче покоління тут.
Лісом, кумедний клоун.
Хто може допомогти мені пояснити цьому де-білу, що те що він вважає що знає - все населення бачило в пятій точці
А от якщо є щось , що він може показати корисного для оточуючих ним зробленого з того що він знає - це цікаво всі.
Показувати він нічого не може
Його вміння надувати щоки чи посилати когось в ліс... це так, ці складні речі вміє робити мій двохрічний внук..
Тому самозакоханий павлін
Спочатку покажи хоч щось з тобою зробленого що цікаво не тільки тобі..
Як покажеш - тоді й поговоримо
Бо мої єралашики чи пояснення - оточуючим цікаві хоча б для того що вони не потрапляли в ті халепи які робив я.
А повторити за кимось легше ніж видумувати самостійно
Тому ще раз
Що можнав повторити за тобою корисного?
лежання на дивані, заявки про матрицю і оповідання що ти читав - це в пяту точку
Привнеси чудо - розскажи про щось тобою зреалізоване ( крім просраного життя. це ж треба бути тьаким дебілом щоб в момент розвалу совка і відміни агресивної риторики + повного роззброєння-вибрати собі службу в армії...
Ти б краще в пожежники пішов, і то толку було б більше.
Там правда стільки часу на читання книжочок 100-200 літньої давності або газетних статейок про правила перебудови - було б менше
Але толку більше.
Ніззя бути настільки непроходимо тупим..
Після 15 років пояснень на твої вимоги і тепер посилання лісом вичавити умову "спочатку покажи", "розкажи". Ще й в оцінщики себе записати.
Про свої досягенння постійно співаєш саме ти. Ще й про цікавість заспівав. То хто павлін, наявне.
Лісом.
Підростаюче покоління тут((
Тільки якщо ним... оту блондинку рахувати.
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detroytred
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:44
fox767676 написав: ЛАД написав:
И последнее - я не знаю ни одного примера в новейшей истории применения такого "экономического бронирования"
я вам миллион раз писал - ни в одной войне верхняя граница мобвозраста не равнялась продолжительности жизни.
когда потенциальный мобрезерв многратно и необоснованно превышает реальную пропускную способность армии, создается почва для корупционных злоупотреблений. У вас есть ответ когда зрелые,45+, профессионально состоявшиеся люди лезли в окоп вместо розовощеких турбопатриотических доглядальников тещиных киць?
Ок, не вводите экономическое бронирование, верните верхнюю границу призывного возраста до 40, как до вашего евромайдана. Но нет, это же страна победившей идеологии "онижедети". где при том пещерный антикоммунизм каким-то чудом сочетается с "багати видкупляться, як так???"
Все эти годы в Украине хроническое недофинансирование ВПК, это на вашей хлопоманской совести прорехи в обороне, нехватка всей номенклатуры дронов,
просраное время для инвестиций в впк и фортификации, затерроризированный средний класс, который уже не видит свое будущее в Украине. Украина это первая страна постиндустриального уклада попавшая в полномасштабную войну, это вы ниака не способны увоить и сделать выводы.
в ПМВ, ВМВ верхняя граница мобвозраста не превышала 42 лет
старше - работали в тылу .
Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.
«Ведь вот этот молодой, упитанный, — думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, — почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы — начхать ему на родину, — и „работает на оборону“, жиреет, с удобствами любит женщин…»
Это ваша советская классика, ЛАД!!
.........
Вам не кажется, что вы несколько увлеклись и претензии малость не по адресу?
И при чём тут "советская классика"? Советская классика была: "Всё для фронта! Всё для победы!" И точно так же и после войны, когда в первую очередь средства выделялись на оборонку, армию и ВПК. На гражданку не хватало. В результате сейчас обвиняют Союз, что там жили беднее, чем на Западе, и не было туалетной бумаги, а подтирались, простите, (о, ужас!) газетами. Сегодня, правда, живём, по-прежнему, значительно хуже, чем на Западе. Хотя оборонку (и вообще промышленность) вместе с ВПК, как вы правильно отметили, просрали.
А видео... Вообще не понятно о чём и к чему. Пришей кобыле хвост.
Так что вы бы поаккуратнее, а то путаете всё на свете.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:09
забавная рокировка Шмыгаля и Умерова
Новий Кабмін може бути наступного тижня. Зеленський ухвалив рішення, – джерела РБК-Україна.
▪️Уряд очолить нинішня перша віце-прем'єрка Свириденко.
▪️Шмигаль може стати міністром оборони.
▪️Умєров може поїхати послом в США.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:09
katso написав: ЛАД написав: _hunter написав:
........
Деньги вы выделите?
Там миллионы наличкой только те что официально нашли у военкомов под матрацами и попали в прессу, а учитывая что на один публичный случай всегда сотня не публичных то объем средств в этой области идет на миллиарды.
То, что много, не спорю.
Возможно, и миллиарды. За 3 года. Хотя сильно сомневаюсь.
Но на зарплаты в армии идут десятки миллиардов. В год.
И учтите, что из этих миллиардов значительная (если не бОльшая) часть, это не деньги государства, а "взяточные" деньги "ухилянтов (частных лиц). Изъять их на армию можно было бы только "экономическим бронированием". Не знаю, сколько - тут называют цифру 6 млрд. долл. в год. Сильно сомневаюсь.
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