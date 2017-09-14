budivelnik написав:

Підростаюче покоління тут((Тільки якщо ним... оту блондинку рахувати.Пояснюю магістрально розумному...1 Те що ти Івану трактористу розскажуєш як мав діяти Зеленський- Іванове життя не може покращити від слова взагалі ( тим більше що, ти тільки... але таких( один польський рок-музикант у якості керівника укр залізниці чого вартий, чи саакашвілі який тільки те й робив що по балконам бігав і через кордон проривався- греблю гати)2 Те що я показую Івану як 30 років що і коли робив і яка була в цьому мотивація.Івану МОЖЕ допомогти , а МОЖЕ й не допомогти...Але різниця між тобою і мноюЯ показую Івану як він МОЖЕ змінити своє майбутнє - вжеА ти розповідаючи про розових поні у ваккумі- робиш все щоб Іван так дурним і залишився.І якби ти ще на цьому хоч заробляв..А ти ж просто по скотинячій звичці відноситись до людей як до бидла - так до мешканців форуму і відносишсяЦе все що потрібно тобі про себе знати.Але амбіцій в тебе більше ніж мізків- тому давай строчи відповідь як тобі зі мною тяжко і щоб я тебе дурника не чіпав і йшов лісом.