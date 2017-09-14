fox767676 написав: Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти
на яку саме адресу , шось забув я? в Білий Дім чи на на домашню? чи на е-мейл?
В гуантанамо є "департамент по відновленню пам'яті" Згадаєте все і вбивство Кеннеді, якщо треба Але зараз ви правильно зооріентувались, хоч і запізно
Цікаві люди . Мовчали коли вашингтонські бовкотуни смажили Україну на повільному вогні , і заверещали коли на обрії з'явились нормальні люди що мають на меті припинити ці сатаномасонські жертвоприношення
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.
V2 написав:Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
це ти так розганяєш паніку, щоб потім тобі було простіше тут питання вирішувати? ти ж сам тут, й нікуди не збираєшся
fox767676 написав:Недобитые воуки таки отмазали буткевича Пристроили то ли политруком , то-ли писарем тцк Это ничего не меняет, все равно в перспективе они обречены А будкевич и дворником работу не найдёт, после такого вынужденного камингаута Соросовский воукизм не пройдёт так же , как и московский чекизм. Нет диктатуре справа, нет насилию слева ! Боритесь - поборете!
тут клініка - повна маячня.
а в армії проблема з людьми з вищої освітою - так що й тебе теж десь прилаштують. хоча не певен - надто критична стадія
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Як почалася війна у Перській Затоці 1990-1991: Після виснажливої Ірано-Іракської війни, незважаючи на те що начебто західний світ був на боці Іраку, його економіка була знищена. Хусейн поїхав до своїх арабських сусідів по фінансову допомогу Король Кувейту запопроновував - "так віддайте нам своїх молодих жіночок та дітей, ми їх прилаштуємо куди треба і грошей заплатимо" В нашому випадку "союзники" спланували все заздалегідь, але там де інші обурюються, тут пускають слини вдячності
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.
fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с) Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает. но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с) Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает. но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
ще є простір і час для покращення переговорної позиції капітуляції (згідно довідника Стеля будівельника 6 млн мобресурсу до Полтви)
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.