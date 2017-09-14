Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.
fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с) Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает. но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с) Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает. но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
ще є простір і час для покращення переговорної позиції капітуляції (згідно довідника Стеля будівельника 6 млн мобресурсу до Полтви)
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.
ЛАД Всё он правильно пишет Политруков с бронью и пышущих здоровьем от фуршетов в прикорытных закрытых рестиках первых в расход. Кому из поросят-соросят не хватит штыковой лопаты для наступления на ялтинский кохфэ - получит совковую, фанерную, с антибурятскими рунами выжженными на фанере. На всех пропагондонов рудников в Жёлтых Водах всё равно не хватит.
V2 написав:Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил
Взагалі не розумію проблему.
Літо надворі.
У містах і так погано (спека), а тут ще й терор. Якого чорта сидіти у містах?
Чому б не поїхати в село/риболовлю/похід (залежно від фантазії). Навіть села за неповні пів сотні км від нуля (куди теоретично мали би залітати дрони) -- і ті тихі (хіба що наші на полігонах пострілюють).
барабашов написав:ЛАД Всё он правильно пишет Политруков с бронью и пышущих здоровьем от фуршетов в прикорытных закрытых рестиках первых в расход. Кому из поросят-соросят не хватит штыковой лопаты для наступления на ялтинский кохфэ - получит совковую, фанерную, с антибурятскими рунами выжженными на фанере. На всех пропагондонов рудников в Жёлтых Водах всё равно не хватит.
й всі цими лопатами одного хутряного кабана будуть заганяти куди треба - бо то такий шустрий, все в Туреччину хоче змитися
budivelnik написав:Одна з них Розбомбити Нафтові Підприємства, порти, газо і нафтогони і так далі...
Ніби й правильно каже Теоретично вірно і по підручниках так треба... А ми все якось не хочемо виконувати ці геніально просту річ.... От тільки поспілкувавшись з хлопцями - починаєш розуміти. Що робити - це знають всі.. Як це зробити - знає на порядок менше А може зробити - на порядок менше від тих хто знає
Портников припускав, що НПЗ не чіпаємо в обмін на недоторканість нашої енергетики.
Електро і справді дуже давно не вимикають...
І що більше таких “обмінів” можливі -- то ближче “вічний мир”. 🤗
Дуже цікаво чи продадуть Штати щось справді далекобійне. Й потужне.