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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14414144151441614417>
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:20

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Дивіться, як оптимістично:
🙂
АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40
Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.*
https://epravda.com.ua/rus/finances/pos ... im-809141/

халва-халва
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?

Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с)
Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает.
но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся
самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57

мериканский президент также заявил, что Путин «многих удивил», отметив: «Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит».

Плюнуть в душу Трампычу, святому человеку, это же надо было
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:12

  fox767676 написав:
  fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?

Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с)
Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает.
но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся
самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут

ще є простір і час для покращення переговорної позиції капітуляції (згідно довідника Стеля будівельника 6 млн мобресурсу до Полтви)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:13

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Дивіться, як оптимістично:
🙂
АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40
Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.*
https://epravda.com.ua/rus/finances/pos ... im-809141/
В конце там:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году

Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:28

fox767676
Читая ваши посты, часто создаётся ощущение, что читаю "Краткий курс истории ВКП(б)", дописанный до сегодняшних дней. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:03

ЛАД
Всё он правильно пишет
Политруков с бронью и пышущих здоровьем от фуршетов в прикорытных закрытых рестиках первых в расход.
Кому из поросят-соросят не хватит штыковой лопаты для наступления на ялтинский кохфэ - получит совковую, фанерную, с антибурятскими рунами выжженными на фанере.
На всех пропагондонов рудников в Жёлтых Водах всё равно не хватит.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил


Взагалі не розумію проблему.

Літо надворі.

У містах і так погано (спека), а тут ще й терор.
Якого чорта сидіти у містах?

Чому б не поїхати в село/риболовлю/похід (залежно від фантазії).
Навіть села за неповні пів сотні км від нуля (куди теоретично мали би залітати дрони) -- і ті тихі (хіба що наші на полігонах пострілюють).
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:30

  барабашов написав:ЛАД
Всё он правильно пишет
Политруков с бронью и пышущих здоровьем от фуршетов в прикорытных закрытых рестиках первых в расход.
Кому из поросят-соросят не хватит штыковой лопаты для наступления на ялтинский кохфэ - получит совковую, фанерную, с антибурятскими рунами выжженными на фанере.
На всех пропагондонов рудников в Жёлтых Водах всё равно не хватит.

й всі цими лопатами одного хутряного кабана будуть заганяти куди треба - бо то такий шустрий, все в Туреччину хоче змитися

кабанчик вже немолодий, та й знахабнілий :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Одна з них
Розбомбити Нафтові Підприємства, порти, газо і нафтогони і так далі...

Ніби й правильно каже
Теоретично вірно і по підручниках так треба...
А ми все якось не хочемо виконувати ці геніально просту річ....
От тільки поспілкувавшись з хлопцями - починаєш розуміти.
Що робити - це знають всі..
Як це зробити - знає на порядок менше
А може зробити - на порядок менше від тих хто знає


Портников припускав, що НПЗ не чіпаємо в обмін на недоторканість нашої енергетики.

Електро і справді дуже давно не вимикають...

І що більше таких “обмінів” можливі -- то ближче “вічний мир”. 🤗

Дуже цікаво чи продадуть Штати щось справді далекобійне. Й потужне.
Bobua
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