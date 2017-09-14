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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:34
Banderlog написав:
Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Рука-обличчя. Писати на фінансовому форумі, не віддупляючи у фінансах..
Які борги? Конкретні суми? З якого переляку видно, що ми не зможемо віддати (або нам не спишуть)?
ЛАД написав:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году
Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою. Крім того, кредитний потенціал банків становить 3 трлн.грн (десь 800 млрд.дол).
Завдяки міжнародній фінансовій допомозі у нас є зараз велика ліквідність. Але потрібні надійні механізми зв'язування ліквідності, щоб після того, як ця допомога зменшиться (колись це станеться), наші власні ресурси завдяки цим механізмам використовувалися максимально ефективно.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:40
Shaman
кабанчик вже немолодий, та й знахабнілий
І повністю підпадає під образ отих, з ким тут борються:
вгодоване на 120 кг, на рамному позашляховику з витратою 15л/100, і липовою непридатністю, яка дозволила злиняти в Стамбул і звідти псувати повітря.
З таким «букетом» опцій закрити б жирну будку і тихо насолоджуватись корупційністю неньки. Але ні, будить лихо, поки воно тихо.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:20
fler написав: ЛАД написав:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году
Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою. Крім того, кредитний потенціал банків становить 3 трлн.грн (десь 800 млрд.дол).
Завдяки міжнародній фінансовій допомозі у нас є зараз велика ліквідність. Але потрібні надійні механізми зв'язування ліквідності, щоб після того, як ця допомога зменшиться (колись це станеться), наші власні ресурси завдяки цим механізмам використовувалися максимально ефективно.
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс? 🤔
Насчет "десь 800 млрд.дол": всего лишь десятикратный девал превращает эту сумму в "десь 80 млрд.дол"...
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_hunter
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:23
Якщо б хотіли витягнути гроші, то зробили б ОВДП доларові під 8-10%, а не згортали.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 лип, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:23
Ще декілька таких рокіровок то на будь-якого з 5-6 ефективних менеджерів можна буде казати "пан колишній посол/міністр МО/екс-глава уряду" і не помилишся
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:25
_hunter написав:
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс?
замахнуться на програму "податкові бусики"?
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:43
_hunter написав:
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс?
Матрас? Беріть ширше.
Комісії ім. П.П. Шарикова.
(Модер знов подумає що це тролінг або якась там агітація).
Право власності на безстроковій паузі...
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