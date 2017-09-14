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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14424144251442614427>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:21

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.
Даже тренировку отложил

Cвириденко краще?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:28

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"

Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

в 22м, говорят, показывали. Потом началось "у умерова дети всегда там жили" и прочие "батальоны Монако"...

Цікаво виходить, у Умєрова сімя і діти живуть в США, і так випадково виходить що він потрібен країні саме в США як посол! Оце співпадіння.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:41

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

в 22м, говорят, показывали. Потом началось "у умерова дети всегда там жили" и прочие "батальоны Монако"...

Цікаво виходить, у Умєрова сімя і діти живуть в США, і так випадково виходить що він потрібен країні саме в США як посол! Оце співпадіння.

Та з 2019 року одні соупаденія.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:44

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.

Даже тренировку отложил

чому один, а не як "всі так всі"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:44

Зеленский это как раз квинтесенция Майдана, но под криворожским соусом.
Баба Параска - > проколомойский квнщик Парасюк -> проколомойский квнщик Зеленский
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:01

]
  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.

Даже тренировку отложил

Де таке подають? Теж хочу
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:01

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Без проблем...
От тільки нюанс
В мене на гуртовні -від 1,5 до 10% знижки....
Супер! -- а на цену в чеке это как влияет? ;) — если с ближайшей Форой/АТБ сравнивать.

Навіщо мені дивитись на ціни АТБ/Фори( у Львові її немає) ?
В них прямі замовлення з заводів і обєми продажу разів в 100 більше ніж в мене...
...
Ціну поставив... а там хай ПОКУПЕЦЬ вирішує де йому краще що купувати.
І покупець вирішує...

ОК: Сильпо/Варус (что у вас там есть)? ;)
"Навіщо мені дивитись"? -- так а нафига ты ту мегаскидку упоминал? -- мегаэффективность "бизнеса" показать?

Да, и это _единственная_ причина, по которой я прямо в глаза не называю таких "ларечников" - барыгами: все происходит (пусть и по причине лени/неинформированности) по взаимосогласию.

Но тут мы снова возвращаемся к началу: жонглирование терминологией и "СТВОРЫВ" добавочную стоимость.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:12

  fox767676 написав:Зеленский это как раз квинтесенция Майдана, но под криворожским соусом.
Баба Параска - > проколомойский квнщик Парасюк -> проколомойский квнщик Зеленский

Якщо поглянути на 5-6 "ефектівних" манагерів (одного з яких недавно замочили в Іспанії), то скоріше антимайдана.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 лип, 2025 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:18

  Schmit написав:
  fox767676 написав:Зеленский это как раз квинтесенция Майдана, но под криворожским соусом.
Баба Параска - > проколомойский квнщик Парасюк -> проколомойский квнщик Зеленский

Скоріше антимайдана.

вопрос что первично технология или вектор
по технологии 100% римейк - "я парень из народа, нельзя позволить системным политикам рещать за нашей спиной" .
карабас - барабас один и тот же.
последствия схожи.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:37

Reuters:

путин намерен продолжать боевые действия в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы Дональда Трампа ужесточить санкции, а его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск, сообщили три источника, близких к кремлю.

путин считает, что экономика и вооруженные силы россии достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада, сообщили источники.

https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-07-15/
Xenon
 
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