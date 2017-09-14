Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:52
Hotab написав: yama написав: sashaqbl написав:
Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
У москалів ? Не ?
Там грошима заманюють.
Нагадай будь ласка пан
yama
розмір особистих внесків ПДФО і ЕСВ за останній рік?
А у них там точно "в среднем по палате" оно кардинально отличается?
_hunter
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:01
Бетон написав:
Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
ㅤ
Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.
Даже тренировку отложил
Бетон, у тебя есть выходы на Свириденко, что ты так обрадовался ? )
Свириденко - знатная коррупционерка
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:13
Бетон написав:
Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
ㅤ Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.
Даже тренировку отложил
нажаль це рішення було ще вчора.
і тобі більше не прийдеться "бухать во благо родіни" ))
sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 15 лип, 2025 21:59
Xenon написав: Reuters
:
путин намерен продолжать боевые действия в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы Дональда Трампа ужесточить санкции, а его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск, сообщили три источника, близких к кремлю.
путин
считает, что экономика и вооруженные силы россии достаточно сильны
, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада, сообщили источники.
https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-07-15/
те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними
Shaman
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:04
Shaman написав:
те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними
а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.
unicdima
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:10
unicdima написав: Shaman написав:
те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними
а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.
зато покращення переговорних позицій триває
Востаннє редагувалось
flyman
в Вів 15 лип, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:11
Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/
Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.
Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.
Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.
А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.
Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/
detroytred
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:20
unicdima написав: Shaman написав:
те, що він так вважає, не означає, що так й є. особливо коли ніхто не хоче казати погані новини, новини мають бути гарними
а у нього є якісь реальні проблеми?
Трамп уже очевидно, що нічого робити не буде, Європа теж ніяка, така війна путіну на руку.
проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
Shaman
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:25
detroytred написав:
Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/
Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.
Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.
Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.
А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.
Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/
Кто хоча б поверхнево історіею цікавився помітить алюзію на 13 ст монголо-татарської навали. Теж Європа щось там пижилась, хрестоносців готували, у підсумку монголи безперешкодно затероризували все до Відня та Кроватії. Французам з італійцями пощастило. Німців трохи потріпало, а слов'ян, тим більше православних хто там за людей тримав.
fox767676
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Додано: Вів 15 лип, 2025 22:39
Shaman написав:
проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
критичних проблем там нема.
unicdima
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