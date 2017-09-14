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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14427144281442914430
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:54

  unicdima написав:
  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

критичних проблем там нема.

це гра слів - що вважаємо критичною проблемою? кратного девалу ще немає. але з таким дефіцитом бюджету він вже проглядається.

зупинка шахти - це критично чи ні? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:55

  detroytred написав:Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/

Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.

Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/

прецендент є прийняття "стратегічних рішень" без відома партнерів, а давати без контролю "стратегічну зброю" партнери ще не стільки ССЗБ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:57

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216006/

Хто в ліс, хто по дрова:
*Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.

Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.
Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7216008/


Кто хоча б поверхнево історіею цікавився помітить алюзію на 13 ст монголо-татарської навали. Теж Європа щось там пижилась, хрестоносців готували, у підсумку монголи безперешкодно затероризували все до Відня та Кроватії. Французам з італійцями пощастило. Німців трохи потріпало, а слов'ян, тим більше православних хто там за людей тримав.

Тоді верховний пахан відкинувся, і Батий поїхав на сходняк вибирати нового.
Щодо слов"ян, то переважно "давали коридор", як приклад галицько-волинські, як ти їх називаєш, "клубоки"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 лип, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:04

  fox767676 написав:.........
б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. .....
На звание пророка претендовать не стоит.
Сейчас не времена разрушения Второго храма и даже 30 млн. это "несколько" больше населения Израиля того времени. И их тогда выселяли римляне.
Так что не стоит пророчить рассеяние. 30 млн. не поднимутся и не побегут толпами с родной земли. Большинство останется на месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:05

Монголам ,доречі, тоді дуже допомогла китайська техніка і зброя
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:18

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.........
б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. .....
На звание пророка претендовать не стоит.
Сейчас не времена разрушения Второго храма и даже 30 млн. это "несколько" больше населения Израиля того времени. И их тогда выселяли римляне.
Так что не стоит пророчить рассеяние. 30 млн. не поднимутся и не побегут толпами с родной земли. Большинство останется на месте.


Задишаться, вже маючи досвід голодомору та гулагу ? Я давно , ще 20 років тому, розмірковував що у виграші залишилися емігранти перших хвиль, які не купилися на примарні спокуси соціалізму та розпаювання панських земель.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"
Да пусть хотя бы в 2-3 раза за 2-3 месяца.
Уже было бы на что-то похоже.
А если плавно, то и зубожіння особого не будет. Так же плавно будут расти цены и зарплаты. Зарплаты, конечно, с задержкой, так что народ несколько обеднеет, но не критично, тут вы правы.

P.s. Пока что у нас очередной налёт. Несколько пожаров, но некоторые слабенькие - быстро погасили, а один приличный.
ЛАД
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  #<1 ... 14427144281442914430
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