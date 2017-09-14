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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14432144331443414435>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ужгород не гумовий

Я знаю, а от село з якого я родом, в 2022 прийняло понад 200 ВПО, а зараз там залишилось аж 2. Місце для життя достатньо. І таких сіл чимало.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:03

  Xenon написав:
Politico:

Франция откажется от закупок американского оружия для Украины

Франция не будет участвовать в европейской схеме закупки вооружений у США для передачи Украине.

«Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности и не хочет усиливать зависимость Европы от американского ВПК.»

.
Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. У страны нет свободных для этого денег, пишет газета Stampa.

Ранее сообщалось, что покупать оружие у Штатов для Украины отказались Франция, Венгрия и Чехия.


Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України :x
https://lb.ua/world/2025/07/15/686724_c ... pivli.html

у гейропи важливіші справи: нагодувати нігру та махмудів, що заполонили простори унії :lol:

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку Росії на тлі погрози президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції щодо торговельних партнерів Москви. 8)
https://epravda.com.ua/svit/kitay-obicy ... pa-809224/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:38

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5873379:Василь-Рівне написав:
  budivelnik написав:А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний.
Тому висновок
Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки..
Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.

Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати :(

Це чуваки, в яких нема найближчих родичів у війську на безпосередньому захисті країни та його родини, отакі поради та моралі співають.
В інших є і кому донатити, і кому допомагати що військовим, що цивільним. Паралельно цьому заходити на гілку, щоб відволікатися, це ніяк не заважає.
Тобто знов претензії-закиди а-ля "бо схотілося" двом перцям закинути на інших і самим проголосити про свої досягнення хероїв-помічників.
Коли ж вас нарешті-то попустить, херої..[/quoteЗаписуємо
Згідно теорії воєнпенса плести сітки і донатити МАЮТЬ ПРАВО тільки ті в кого БЛИЗЬКІ родичі в ЗСУ...
А якщо близьких не має- то можна точити ляси лежачи на дивані і псувати бойовий настрій нації.


Я повинен так як ти лежати на дивані і критикувати то владу то Захід...?

Запиши -- ти вчергове склав єралашик. На підміні предметів (предметом було не "право плісти сітки і донатити", а - факт брехливо співати, висувати претензії-закиди іншим отакими хероїчними хероями, в яких самих ніхто безпосередньо у війську не захищає країну. Та вигадці-брехні - про диван. Коли в тексті прямо вказано, що є кому і донатити, і допомагати, і як військовим, так і цивільним).
А коли в тебе червоний колір з'являється, то це ще й завжди ознака найвищого рівня єралашечності в ньому.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 лип, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:41

  fox767676 написав:
Були ще парочку, але такі що Захід усвідомив що краще путін ніж такі бунтівники.

А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід. :lol:
Ви іще про печенюшки почніть та лєніна в заломбованому вагоні)
Нема в росії поводу для бунту, водяра дешева, сигарети з продажу як при розвалі ссср ніхто не ізимал...
Все чотко. При царськім режимі перед революцією також хтось розумний сухий закон ввів. Совпадєніє?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:48

Остання надія в Вашинготні мабуть була на Навального
Який галас підняли після вбивства.
Промова Камали, посмертно хотіли урівняти з президентом Зеленським, саджаючи дружин поруч.
Але карта виявилася заслабкою та битою.
помаранчеве давно вийшло з моди
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 12:51, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:49

  jump написав:
  Xenon написав:
Politico:

Франция откажется от закупок американского оружия для Украины

Франция не будет участвовать в европейской схеме закупки вооружений у США для передачи Украине.

«Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности и не хочет усиливать зависимость Европы от американского ВПК.»

.
Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. У страны нет свободных для этого денег, пишет газета Stampa.

Ранее сообщалось, что покупать оружие у Штатов для Украины отказались Франция, Венгрия и Чехия.


Чехія не приєднається до закупівлі американської зброї для України :x
https://lb.ua/world/2025/07/15/686724_c ... pivli.html

у гейропи важливіші справи: нагодувати нігру та махмудів, що заполонили простори унії :lol:

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку Росії на тлі погрози президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції щодо торговельних партнерів Москви. 8)
https://epravda.com.ua/svit/kitay-obicy ... pa-809224/


Влучне пояснення:
*Италия также не намерена участвовать в закупке американского оружия для Украины, - La Stampa. «Здесь никогда не шла речь о покупке американского оружия», – заявили в Министерстве обороны Италии...

ИТОГО:

Польша сразу сказала минус - они только зарабатывать согласны... Чехия сказала, что она может только зарабатывать на "миллионе снарядов", Франция сказала, что может только зарабатывать на фонде ЕС на вооружения Украины... Теперь Италия...

Осталась ФРГ... Но то древняя традиция...* (С)
_____________________________
В принципі, саме головне - рішення Німеччини.
Вона завжди оплачує банкет...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід.

ИМХО для бунту потрібно 3 речі:
1. Незадоволений народ, який готовий бунтувати
2. Лідер, який готовий пообіцяти "світле майбутнє" яке має настати після бунту.
3. Ресурси (гроші)
Якщо народ не готовий, то отримаємо кейс України в 2022, коли москалі вклали кучу грошей в Медведчуків, а народ їх не підтримав.
Якщо лідерів нема, наприклад їх посадили чи вбили, а нових лідерів не імпортували, то отримаємо Грузію 2024.
Якщо ресурси не виділяють, то отримаємо Білорусь і Тихановську.
P.S. На перших порах ресурси можуть бути і від людей чи лідерів, але при тривалому протистоянні потрібне зовнішнє фінансування.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:58

ISW: В Кремле заявляют, что требования Трампа неприемлемы, война в Украине будет продолжаться

Кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/07/16/7521942/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:59

  Xenon написав:
ISW: В Кремле заявляют, что требования Трампа неприемлемы, война в Украине будет продолжаться

Кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/07/16/7521942/

А в Вашингтоні заявляють:
*Линдси: «Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле»... и обратился к странам, закупающим нефть у России, призвав их серьезно воспринять слова Трампа...* (С)

Імхо. Поки дійсно на договорнячок-виставу все схоже...
Тобто контрольований процес.
А чи вийде хтось з гравців за межі, то питання. Такий собі лебідь може статися.
___________________________
Рфія по-техеньку заглибляється в свою Матрицю:
*В России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов , и получение к ней доступа...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:07

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід.

ИМХО для бунту потрібно 3 речі:
то де це видно? Єдине на що мож надіятись це дворцовий переворот. Но путін побудував таку систему що навіть якщо він здохне його опудало будуть тримати на троні чи замінять двійником) так що забудьте за ці казочки.
Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Banderlog
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