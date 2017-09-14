Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО... ИМХО є тільки 2 шляхи: 1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас. 2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Не вийде. ИМХО э тільки 2 шляхи: 1. Воювати до перемоги. 2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
1. Викличте дух царя Пірра та поцікавтеся в нього про "перемоги" Він не програв Риму жодної битви, але після його війн Греція була поглинена Римом. 2. Це не суперечить відправній точці з поверненням нейтралітету та позаблокового статусу. У підсумку контролювати Україну буде той хто здатний забезпечити її довготривалу безпеку у протистоянні східного та західного блоків. У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО... ИМХО є тільки 2 шляхи: 1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас. 2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
серйозно? До перемоги? ) і де видно перемогу? Це ми окупували в них пяту частину держави і залишилось трохи дотиснути? Влада для всіх відкривати кордони не буде. Скоріше сама втече до куляби воювати лопатами ніж кріпаків випустить. Ви дуже тут возмущались коли я писав, що мобілізовувати будуть все жорсткіше. Де ті хто писав що примус в війську не ефективний? І треба тільки мотивованих... Правда, чомусь мотивувати грошима на фінансовому форумі хід не популярний
katso написав:То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.
Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці? Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапів Про мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню.
Зеленський проігнорував положення Конституції про те, що кандидатуру прем'єр-міністра має пропонувати парламентська коаліція. Як і знехтував законом про воєнний стан, який забороняє припиняти повноваження Кабміну. Правда, у керівництві "Слуги народу" посилаються на норму закону про Кабмін, де в статті 17 ідеться, що уряд "продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів". Тобто формально припинення повноважень ніби і немає.
Shaman написав:щось надто палитесь. рівень життя вищий - настільки, що для купи маргиналів здохнути за гроші - це прям вершина життя. схоже в руській глибинці рівень життя - то якась абстрацкція з туалетом на дворі.
вибори на Раші - це анекдот.
й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.
а ти бачив віруна кацапської церкви який не промитий кацапською пропагандою?
Banderlog написав:А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід.
ИМХО для бунту потрібно 3 речі: 1. Незадоволений народ, який готовий бунтувати 2. Лідер, який готовий пообіцяти "світле майбутнє" яке має настати після бунту. 3. Ресурси (гроші) Якщо народ не готовий, то отримаємо кейс України в 2022, коли москалі вклали кучу грошей в Медведчуків, а народ їх не підтримав. Якщо лідерів нема, наприклад їх посадили чи вбили, а нових лідерів не імпортували, то отримаємо Грузію 2024. Якщо ресурси не виділяють, то отримаємо Білорусь і Тихановську. P.S. На перших порах ресурси можуть бути і від людей чи лідерів, але при тривалому протистоянні потрібне зовнішнє фінансування.
Banderlog написав:Нам дають достатньо коштів для чого?
щоб народ з голоду не вмер
Banderlog написав:чому курс а не інфляція?
видно це якась деформація моєї свідомості викликана тим, що все дуже легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро
Добавлю к тому, что писал Banderlog. Для того, чтобы "легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро", надо эти евро иметь. Столько нам никто не даст. Кроме того, гривневая инфляция у нас значительно выше, чем рост курса валюты. Когда-то уже писал - хорошо помню времена, когда 100 долл считалось приличной суммой, за которую можно жить. Если не семье, то уж одному точно. И очень неплохо. Сегодня - сами понимаете.
Я знаю, а от село з якого я родом, в 2022 прийняло понад 200 ВПО, а зараз там залишилось аж 2. Місце для життя достатньо. І таких сіл чимало.
Работы там тоже достатньо? Если бы, предположим, весь Харьков (1млн.+ чел.) в 2022 выехал в эти сёла, что бы люди делали и за что жили бы?
ИМХО є тільки 2 шляхи: 1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас. 2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
1. Сегодня уже практически все "перемогою" считают не разгром РФ, а сохранение независимости Украины в каких-то урезанных границах. 2. Интересный взгляд. Т.е. все, кто при поражении страны не эмигрирует, неадекватные? Например, поляки в 1939, французы в 1940, венгры в 1945,...?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 лип, 2025 14:10, всього редагувалось 2 разів.