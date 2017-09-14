RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14437144381443914440>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:41

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:боюсь що ЄС скоріше прийме цивільних, ніж військових
військових трудно не прийняти якщо вони виходять організовано. І білу гвардію пропустили і армію унр і бандерівці якось пробились в аргентинуті канаду.

доперемагались до того, що як варіант закінчення війни розглядаємо прорив кордону з ЄС і тимчасову окупацію Угорщини та сусідів. :shock:


...та що там казати ,навіть до Ла-Манша , а то і до кордонів Брітанії...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4142 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:42

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:боюсь що ЄС скоріше прийме цивільних, ніж військових
військових трудно не прийняти якщо вони виходять організовано. І білу гвардію пропустили і армію унр і бандерівці якось пробились в аргентинуті канаду.

доперемагались до того, що як варіант закінчення війни розглядаємо прорив кордону з ЄС і тимчасову окупацію Угорщини та сусідів. :shock:

Адекватные люди такое не рассматривают.
А бред он и есть бред.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5343 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:боюсь що ЄС скоріше прийме цивільних, ніж військових
військових трудно не прийняти якщо вони виходять організовано. І білу гвардію пропустили і армію унр і бандерівці якось пробились в аргентинуті канаду.

доперемагались до того, що як варіант закінчення війни розглядаємо прорив кордону з ЄС і тимчасову окупацію Угорщини та сусідів. :shock:
тут багато розуму не треба, треба просто знати історію україни і памятати де померли борці за волю попередніх поколінь. Від пилипа орлика до степана бандери.
В моїм роду був чоловік, що воював в сс галичина, потім в французькому легіоні в вєтнамі, потом в південній африці відстрілював борців з апартеїдом і врешті передавав привіти з аргентини так шо для мене воно не чудно. :lol: Піздно правда такі одісеї совєршати)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 24.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47

ЛАД
вы просто плохо учились в школе\институте, поэтому по своей сути субпассионарны
и боитесь взглянуть правде в глаза
типичный электорат, променявший колоссальное наследие на чечевичную похлебку из разбитого корыта
fox767676
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:тут багато розуму не треба, треба просто знати історію україни і памятати де померли борці за волю попередніх поколінь. Від пилипа орлика до степана бандери.


ось видно що людина шкільні уроки не прогулювала
fox767676
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД , зізнайтесь - в часи школи ходили на махачі між Салтівкою та Тюренкою? :)
З чим працювали - кастетом чи цепом ?
fox767676
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:33

Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
Letusrock
 
Повідомлень: 2543
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:37

*Да... никакой тайны нет и не было...

НАТО - координирующий орган и не может что-то от имени кого-то оплатить...

ЕС может дать только со своего бюджета и только согласно всеми утвержденного бюджета... если таковой фонд есть...

По итогу каждая страна будет сама решать - платить США за войну РФ против Украины или нет...

ЕС мог только создать фонд, наполнить его деньгами ФРГ и Франции... и отдать ФРГ и Франции на свои же военные расходы, чтоб те отчитались о их повышении...

Попытки наполнить фонд и дать вне ЕС - заблокированы Францией давно...

На том фонде поднимались поляки и чехи... но им прикрутили краник и они взъерепенились...

Вот и весь сказ той истории...

Платить будет ФРГ США в рамках своих договоренностей... видимо в связке с тарифами и пошлинами...* (С)
_____________________________
В принципі, Україні пофіг хто саме з європейців оплачуватиме зброю, і з яких причин.
Німеччина то й Німеччина.
detroytred
 
Повідомлень: 24823
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В принципі, Україні пофіг хто саме з європейців оплачуватиме зброю, і з яких причин.
Німеччина то й Німеччина.


Це якщо не брати до уваги що економіка Німеччини мало того що в рецесії, так ще й в рази менше за китайську. Це 20 років тому вона була більшою за китайську, тоді і треба було ставити москву та пекін на місце.
А в могутність Корони Ви вже не вірите ? :?
Унія з Залізною Урсулою потягне ? :?
fox767676
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:46

  fox767676 написав:
  detroytred написав:В принципі, Україні пофіг хто саме з європейців оплачуватиме зброю, і з яких причин.
Німеччина то й Німеччина.


Це якщо не брати до уваги що економіка Німеччини мало того що в рецесії, так щей в рази менше за китайську. Це 20 років тому вона була більшою за китайську, тоді і треба було ставити москву та пекін на місце

Китайці допомагають і допомагатимуть рфії обмежено.
Як *справжні* друзяки-конкуренти.
Щоб не програла, але й не виграла.
Зате підточилася добряче.

Поки погоджуюсь з думкою експерта -- рфію нахилять в три руки Штати-Лондон-Пекін.
А як воно там насправді - хз.
Інформації справжньої, а не показу від Матриці, в нас мізер.

Вірю (чи точніше - схиляюсь, підозрюю, що саме так. В порівнянні з іншими версіями). В могутність Корони. Вона і в Китаї теж... Частково.
Тобто всюди. Частково. Де більше має можливостей-впливу, де менше.

Павуки... Самі потужні - Коронні.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 лип, 2025 16:54, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 24823
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14437144381443914440>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 105874
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 285429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 946419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6618)
16.07.2025 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.